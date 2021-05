Prefeitura de BH trabalha com possibilidade de terceira onda da pandemia

Jackson Machado, secretário de Saúde de Belo Horizonte, durante entrevista coletiva (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) pandemia de COVID-19 parece ensinar a cada momento que precaução e prevenção são algumas das palavras chaves no enfrentamento ao novo coronavírus. Com isso em mente, a Prefeitura de Belo Horizonte trabalha com a hipótese de uma terceira onda de contágio e mortes no Brasil e, evidentemente, na cidade. parece ensinar a cada momento quesão algumas das palavras chaves no enfrentamento ao. Com isso em mente, atrabalha com a hipótese de umadenoe, evidentemente, na cidade.









“Já disse aqui mais de uma vez que a gente trabalha sempre pensando que vai acontecer o pior cenário, mas desejando, esperando ardentemente, que aconteça o melhor cenário. Com o andar da vacinação, a gente espera que essa terceira onda não aconteça, mas o nosso planejamento é que, se ela acontecer, nós teremos insumos, teremos leitos, teremos pessoal disponível para fazer frente a essa possibilidade. Então, nós trabalhamos sim com essa possibilidade, mas esperamos ardentemente que ela não aconteça”, afirmou Jackson Machado, durante entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (6/5), na Prefeitura de BH





Integrante do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de BH, o infectologista Unaí Tupinambás também comentou sobre a expectativa. Ele coloca a questão climática como um ponto que pode acentuar a infecção e levar o Brasil a uma nova onda de contágio e mortes.





"Realmente, há uma expectativa de que a gente tenha essa terceira onda. Claro, como o Jackson falou, a gente trabalha com perspectiva, mas torcendo para que não ocorra. Tem as variáveis aí dessa cepa que está circulando, é uma questão nova, não é nova, que é a questão do outono e inverno, que aumenta transmissão de vírus respiratórios, outros que não a COVID-19.”





Unaí Tupinambás alertou para a continuidade do uso das máscaras de proteção (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Tupinambás citou países (Uruguai e Chile) em que a vacinação, mesmo alta, não interrompeu o contágio em massa. Por outro lado, ele afirma que outras nações (Vietnã e Nova Zelândia) não imunizaram tanto a população e conseguiram manter um controle da pandemia com o que definiu de “mascaramento”, a manutenção das medidas restritivas.





“Temos, mesmo com a vacina que está chegando a conta gota, que manter essas medidas não farmacológicas durante muito tempo. Talvez até no início do nosso verão este ano, é importante as pessoas entenderem isso, que não dá para tirar a máscara neste momento. Para tirar a máscara, a população tem que estar em torno de 70% a 80% dessa população vacinada”, completou o infectologista e um dos integrantes do comitê de enfrentamento.





Segundo dados divulgados nessa quarta-feira (5/5) pelo Ministério da Saúde, o Brasil já perdeu 414.399 vidas por causa da COVID-19. São 14.930.183 infecções confirmadas, com 13.529.572 recuperações e 1.400.611 em acompanhamento médico.