Kalil deve anunciar novidades no plano de flexibilização de BH após pedido de comerciantes

Kalil falará com a imprensa às 14h desta quinta-feira (20), na Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)









Outra entidade presente na audiência da última terça (18) foi o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindhorb), que reivindicou a reabertura de bares e restaurantes somente na hora do almoço, entre 11h às 17h. O presidente do sindicato, Paulo César Pedrosa, disse que Kalil não prometeu datas, mas que iria avaliar a possibilidade. O dirigente sindical descartou entrar na Justiça, mas destacou que dos 14 mil hotéis, bares e restaurantes de Belo Horizonte, até 1,2 mil não reabrirão as portas.



Bares e restaurantes estão previstos para serem reabertos na segunda fase de reabertura, que ainda não tem data para acontecer. Mas na terça, Pedrosa esclareceu ainda que já estão definidas as "70 ruas e avenidas que vão ter quarteirões fechados" aos sábados, domingos e feriados para que estabelcimentos do setor coloquem mesas e cadeiras. A medida é considerada fundameental para garantir o distanciamento, e consequentemente, segurança aos clientes e trabalhadores.





No mesmo dia, a PBH divulgou uma nota destacando que as solicitações seriam avaliadas pelo Executivo municipal.





Leitos em baixa e transmissão em alta





Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com COVID-19 apresentou queda, assim como nos últimos dias, de 63% para 61,3%. Vagas para enfermaria estão com 48,5% de demanda. Por outro lado, o Rt, número médio de transmissão por infectado (que mede para quantas pessoas cada infectado leva a doença) teve leve alta, passando de 1 para 1,01. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela PBH nessa quarta (19) , a ocupação de leitos depara pacientes comapresentou queda, assim como nos últimos dias, de 63% para 61,3%. Vagas para enfermaria estão com 48,5% de demanda. Por outro lado, o, número médio de transmissão por infectado (que mede para quantas pessoas cada infectado leva a doença) teve leve alta, passando de 1 para 1,01.





Às 14h desta quinta-feira (20), o prefeito de Belo Horizonte,(PSD), deve anunciar novidades no plano de flexibilização do funcionamento do comércio da capital mineira. O pronunciamento, que será feito na, acontece dois dias depois de o chefe do Executivo receber representantes do comércio, bares e restaurantes , que pediram mudanças no protocolo de reabertura.