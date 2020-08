Ocupação de leitos cai em BH, mas transmissão da COVID-19 segue em alta

Contudo, o Rt, número médio de transmissão por infectado (que mede para quantas pessoas cada infectado leva a doença) teve leve alta, passando de 1 para 1,01.

A análise desses indicadores (Rt e ocupação de leitos de UTI) e, ainda, da ocupação de leitos de enfermaria – que caiu de 48,6% parade terça para quarta – baseia as decisões do prefeito Alexandre Kalil (PSD) e do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 sobre o avanço ou não na reabertura do comércio de Belo Horizonte.Os níveis de alerta verde, amarelo ou vermelho podem indicar a possibilidade de avanço para uma próxima fase, a permanência na fase atual ou um retorno a situações mais restritivas.