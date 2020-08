CDL volta a criticar PBH sobre reabertura do comércio

Segunda fase de reabertura do comércio no Centro de BH (foto: Leandro Couri/EM/DA.Press) voltou a cobrar da prefeitura de BH a reabertura do comércio. A entidade ressalta que os critérios definidos pela própria prefeitura da cidade permitem a reabertura. A CDL ainda afirmou não ter sido convidada para a reunião que ocorreu na tarde desta terça-feira (18) entre a PBH e entidades do comércio. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH)voltou a cobrar da prefeitura de BH a reabertura do. A entidade ressalta que os critérios definidos pela própria prefeitura da cidade permitem a reabertura. A CDL ainda afirmou não ter sido convidada para a reunião que ocorreu na tarde desta terça-feira (18) entre a PBH e entidades do comércio.









“A partir da semana passada, a Prefeitura adotou uma medida que já deveria ter sido tomada há três meses, que é incluir no cálculo de ocupação de leitos aqueles da rede complementar. Isso permitiu a redução contínua do índice de ocupação. Já a taxa de transmissão por infectado hoje está em 1,0, ou seja, no nível amarelo, bem inferior aos 1,09 do dia 22 de maio, quando houve a primeira fase da reabertura do comércio. É uma incoerência colocar a culpa agora na taxa de transmissão”, afirmou o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.