CDL reforça pedido à PBH para que comércio funcione aos sábados

Reabertura do comércio no centro de BH (foto: Leandro Couri/EM/DA.Press) prefeitura de Belo Horizonte (PBH) no final da tarde desta quarta-feira (12), a Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL) reforçou o pedido à prefeitura para que o comércio funcione também aos sábados. Após boletim epidemiológico divulgado pelano final da tarde desta quarta-feira (12), a(CDL)à prefeitura para que ofuncione também aos sábados.









De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta quarta, o número médio de transmissão por infectado está em 0,87; o índice de ocupação de leitos de UTI está em 70,5% e o de enfermaria em 49,1%. Esses são os três indicadores utilizados para avaliar a reabertura do comércio na capital.





“No entendimento da CDL/BH, esses índices já permitem, no mínimo, que a prefeitura autorize o comércio a funcionar também aos sábados”, divulgou a entidade.





O presidente da CDL frisou que o único índice que não está na fase verde é o referente à ocupação de leitos de UTI, mas que, em sua avaliação, está com tendência de queda. “Os outros dois estão na fase verde. Significa que podemos avançar mais no processo de reabertura gradual do comércio”, disse.





* Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa