Kalil vê melhora nos indicadores da COVID-19 em BH e diz que pode ampliar horário do comércio

Kalil adotou um tom otimista ao falar sobre o processo de reabertura do comércio na capital (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)









“O que a gente está esperando são os resultados dos próximos 7 a 14 dias para que isso seja ampliado gradativamente, haja visto que os números - não vamos falar que são animadores, porque estamos no meio de uma guerra - são melhores do que estavam. O relatório que temos recebido a cada quatro, cinco horas, nos mostram um resultado razoável que nada nos leva a crer num fechamento ou redução desse horário, mas, sim, nas próximas semanas ou na próxima semana, um aumento, se Deus quiser, se a ciência falar que deve ser assim, nos horários dos estabelecimentos”, disse Kalil, nesta terça-feira (11), em entrevista à Rádio CBN.





Para flexibilizar a economia, a PBH leva em consideração três variáveis: índice de transmissão por infectado, a taxa de ocupação de leitos de UTI e também de enfermaria na rede pública. Em relação à transmissão, o município atingiu o patamar desejado pelas autoridades de saúde, com índice de 0,85 (nível verde, considerado ideal).





Com a queda da velocidade de contágio daem, além da melhora nos indicadores que medem a ocupação de leitos de UTI e de enfermaria da capital, o prefeito(PSD) está otimista quanto ao futuro do comércio. O chefe do Executivo de BH disse que tem recebido relatórios que indicam uma possíveldo horário de funcionamento dos estabelecimentos nas próximas semanas.