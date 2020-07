COVID-19: ocupação de UTIs em BH está abaixo de 90% pela 1ª vez na semana

Belo Horizonte tem 88% das UTIs para COVID-19 ocupadas (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)

Pela primeira vez na semana,tem ocupação inferior a 90% nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) específicas para pacientes com o novona rede pública de saúde. Segundo boletim epidemiológico divulgado na tarde desta sexta-feira (10) pela prefeitura, 88% desses equipamentos estão com pacientes. Apesar da queda, o índice ainda está em patamar considerado crítico pelos especialistas do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 na capital.Os dados divulgados nesta sexta dizem respeito ao dia anterior. Ao longo da semana, a taxa de ocupação de UTIs variou entre 91% ( domingo segunda-feira ) e 92% ( terça quarta-feira ). Nesse período, o número de leitos destinados exclusivamente a pacientes comaumentou de 345 para 370.Já a taxa de ocupação das enfermarias não variou. Assim como foi divulgado no boletim de quinta-feira, a atualização feita nesta sexta mostra que 76% dos leitos desse tipo estão ocupados.De acordo com a PBH, 1.087 pacientes estão internados em leitos públicos da capital. São 325 eme 762 emOs números ainda precoupam a administração pública. Segundo os parâmetros pré-estabelecidos pelos especialistas do comitê, taxas de ocupação de leitos acima dos 70% indicam um patamar crítico.Para desacelerar a crescente demanda por internações decorrentes de complicações da COVID-19 e conter o avanço do vírus, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) decidiu não retomar a reabertura do comércio de Belo Horizonte . Atualmente, apenas serviços considerados essenciais podem funcionar.Oficialmente, BH superou os 10 mil casos confirmados da doença nesta sexta . Segundo a PBH, 10.618 pessoas receberam diagnóstico positivo para COVID-19, dos quais 248 morreram. São ainda 7.522 recuperados e outros 2.848 pacientes em acompanhamento médico.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

