COVID-19: BH registra novo recorde na ocupação das UTIs e das enfermarias

Belo Horizonte registrou recorde na ocupação dos leitos de UTI e enfermaria para COVID-19 no mesmo dia: respectivamente, 92% e 76%. As informações fazem parte do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (8), com base em dados do dia anterior.

O dado que mais chama a atenção diz respeito às enfermarias, já que houve aumento na oferta na comparação entre os dois últimos boletins. No anterior, eram 656 dos 937 leitos estavam ocupados. Neste, 744 dos 979 estão em uso.

Para efeito de comparação, se a prefeitura não tivesse incluído 42 novos leitos de enfermaria no SUS-BH, a cidade registraria uma ocupação de quase 80% no boletim desta quinta.

Ocupação de leitos em BH bateu recordes tanto na enfermaria quanto nas UTIs (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O recorde computado nesta quinta faz com que a cidade permaneça na chamada zona vermelha do indicador, já que a ocupação está além dos 70%. É o terceiro levantamento seguido que as enfermarias ficam na zona mais crítica da escala de risco.

Terapia intensiva

A situação é ainda mais crítica nas UTIs de BH: 331 dos 360 leitos do tipo estão em uso na cidade, o que resulta na ocupação de 92%. Restam apenas 29.

Na comparação com o levantamento anterior da prefeitura, o aumento na ocupação foi de 1%. Não houve ampliação na oferta do serviço no SUS-BH.

Quadro geral

Considerando-se a ocupação das UTIs e das enfermarias para todas as doenças, inclusive para a COVID-19, a taxa de BH é de 88%. Assim, 902 dos 1025 leitos abrigam ao menos um paciente.

Nas enfermarias, o índice é de 67%: 3.082 dos 4.600 estão em uso na cidade.