Asilo de Martinho Campos tem surto de COVID-19 entre internos e funcionários

Onze pessoas ligadas ao Asilo Vicentino foram infectadas pela COVID-19 (foto: Reprodução/ Internet) Martinho Campos confirmou, na tarde desta segunda-feira (6), a segunda morte pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) no município da Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo dados da pasta, além do óbito, foram mais sete casos positivos da doença em menos de 24 horas, fato que pode ser explicado pelo surto ocorrido no Asilo Vicentino da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde deconfirmou, na tarde desta segunda-feira (6), apelo novo(Sars-Cov-2) no município da Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo dados da pasta, além do óbito, foram mais sete casos positivos da doença em menos de 24 horas, fato que pode ser explicado pelo surto ocorrido noda cidade.









Por meio de vídeo divulgado pelo Facebook, a secretaria informou que realizou, na semana passada, 54 testes (PCR) entre funcionários e internos do asilo e, destes, 10 tiveram resultado positivo.



Dos pacientes infectados pela COVID-19, três estão internados no Hospital Dr. Odilon de Andrade – no município – e um no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Bom Despacho.





Ainda segundo o comunicado, a prefeitura aguarda o resultado de mais quatro exames.





primeira ocorrência da COVID-19 em Martinho Campos, constatada em 24 de abril, dizia respeito a um homem de 62 anos que residia no município. O paciente fez o primeiro teste comprobatório na Fundação Ezequiel Dias (Funed), que indicou positivo.





Enquanto aguardava a contraprova, feita pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o homem, que estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, morreu três dias depois.

Flexibilização do comércio

Prefeitura de Martinho Campos havia anunciado, em 5 de maio,



Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, nem todos os segmentos estão cumprindo as orientações de segurança do Ministério da Saúde. Ainda quando tinha apenas um caso da doença, ade Martinho Campos havia anunciado, em 5 de maio, a retomada gradativa e controlada das atividades comerciais no município , como expresso no Decreto nº 040/2020.Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, nem todos os segmentos estão cumprindo as orientações de segurança do Ministério da Saúde.





Além do comércio, as medidas de isolamento social e de uso dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) não estão sendo cumpridas, segundo a secretaria.











COVID-19 em Martinho Campos

Martinho Campos registrou, até a tarde desta segunda-feira (6), 20 casos confirmados da doença e duas mortes. Já se recuperaram sete pessoas. Quatro estão internadas e outras 16 estão em isolamento domiciliar.

Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 291 pessoas já notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19. A pasta também divulgou em sua página no Facebook o número de celular dos fiscais responsáveis por atender as denúncias quanto ao desrespeito do decreto: 99983-0873.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina