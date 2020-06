COVID-19: três novos casos são confirmados em Martinho Campos

Até o momento há quatro casos de COVID-19 confirmados em Martinho Campos (foto: Divulgação/ Prefeitura) Três novos casos de pacientes com o novo coronavírus (Sars-Cov-2) foram confirmados na tarde desta segunda-feira (8) pela prefeitura de Martinho Campos, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Os registros ainda não foram contabilizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) no informe epidemiológico diário. O município não deu informações detalhadas sobre as infecções, mas informou que os pacientes iniciaram o isolamento domiciliar. (Sars-Cov-2) foram confirmados na tarde desta segunda-feira (8) pela prefeitura de, na. Os registros ainda não foram contabilizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) no informe epidemiológico diário. O município não deu informações detalhadas sobre as infecções, mas informou que os pacientes iniciaram o isolamento domiciliar.









Do total de exames realizados, 80 deram negativos e outros três positivos. Desses, dois são de pacientes que estão com o vírus da COVID-19 ativo no corpo. A terceira pessoa que testou positivo está assintomática.





Martinho Campos tem 75 notificações de casos suspeitos, quatro de pessoas contaminadas e Segundo o informe epidemiológico divulgado pela prefeitura, até o fechamento dessa reportagem,, quatro de pessoas contaminadas e um óbito, ocorrido em 27 de abril . Já o primeiro caso de infecção foi registrado pela prefeitura em 24 do mesmo mês.

Flexibilização do comércio