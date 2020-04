Primeiro caso de coronavírus é confirmado em Martinho Campos

Primeiro caso de COVID-19 é confirmado em Martinho Campos (foto: Reprodução/ Facebook) O primeiro caso de paciente com coronavírus em Martinho Campos, na Região Central do estado, foi confirmado nesta sexta-feira (24), de acordo com a Secretaria de Saúde do município. O registro ainda não foi contabilizado pela Secretaria de Estado de Saúde. O homem, de 62 anos, está internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte.









A Prefeitura de Martinho Campos cogitava flexibilizar as atividades do comércio na próxima segunda-feira (27), mas, após a confirmação do primeiro caso, a retomada está suspensa por tempo indeterminado. Com isso, a Secretaria de Saúde reforça o pedido para que a população fique em casa e mantenha o distanciamento social.

Mesmo sem a obrigatoriedade do uso de máscaras na cidade, a Secretaria de Saúde recomenda o uso nos estabelecimentos considerados essenciais que permaneceram abertos durante a quarentena.

