Coronavírus: Fhemig abre novas vagas para profissionais da saúde

(foto: Pixabay/Reprodução) vagas para a contratação de profissionais para ampliação imediata do quadro e atuação no combate a COVID-19. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais abriu 23para a contratação de profissionais para ampliação imediata do quadro e atuação no combate a









Candidatos interessados devem se inscrever a partir das 8h do desta sexta-feira (24) até às 17h do dia 28 de abril. São 14 vagas para médicos de Terapia Intensiva, Infectologia, Clínica Médica ou Anestesiologia e nove vagas para técnicos de enfermagem.

Mortes

Nessa quinta-feira o Grupo Mulheres Guerreiras do HAC, Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais (Asthemg e Sindpros) e outros funcionários do Hospital Alberto Cavalcanti, realizaram uma homenagem e um protesto, na entrada do hospital, lembrando a profissional de saúde Maria Aparecida Andrade, técnica de enfermagem do CTI do hospital, que morreu vítima do coronavírus.



De acordo com último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), são 1308 casos confirmados do novo coronavírus em Minas Gerais e 51 mortes.