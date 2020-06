Martinho Campos registra o sétimo caso de COVID-19

Martinho Campos, município da Região Centro-Oeste do estado (foto: Reprodução/ Internet) coronavírus em Martinho Campos, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, foi confirmado na tarde desta sexta-feira (26) pela prefeitura. Apesar dos registros do município, o informe da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) desta sexta-feira indicava apenas quatro casos na cidade – que tem, ainda, um registro de óbito pela COVID-19. O sétimo caso de paciente com o novoem, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, foi confirmado na tarde desta sexta-feira (26) pela prefeitura. Apesar dos registros do município, o informe da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais (-MG) desta sexta-feira indicava apenas quatro casos na cidade – que tem, ainda, um registro de óbito pela COVID-19.





Seria um idoso, de 84 anos, interno do asilo da cidade.





De acordo com o informe epidemiológico divulgado pela prefeitura da cidade, eram contabilizados 13 casos suspeitos e sete de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, além de uma morte. No informativo, o Executivo municipal também esclarece que, até o momento, foram feitos 222 testes e cinco pessoas já se recuperaram da doença.





COVID-19,



Enquanto aguardava a contraprova, feita pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o homem, que estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, A primeira ocorrência da constatada em 24 de abril , dizia respeito a um homem de 62 anos que residia no município. O paciente fez o primeiro teste comprobatório na Fundação Ezequiel Dias (Funed), que indicou positivo.Enquanto aguardava a contraprova, feita pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o homem, que estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, morreu três dias depois





Flexibilização do comércio





nº 040/2020. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, nem todos os segmentos estão cumprindo as orientações de segurança do Ministério da Saúde. Ainda quando tinha apenas um caso da doença, a Prefeitura de Martinho Campos havia anunciado, em 5 de maio, a retomada gradativa e controlada das atividades comerciais no município , como expresso no Decretonº 040/2020. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, nem todos os segmentos estão cumprindo as orientações de segurança do Ministério da Saúde.





Além do comércio, as medidas de isolamento social e de uso dos equipamentos de proteção individuais (EPIs) não estão sendo cumpridas, segundo a secretaria.



A pasta também divulgou em sua página no Facebook o número de celular dos fiscais responsáveis por atender as denúncias quanto ao desrespeito do decreto: 99983-0873.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina