Martinho Campos registra quinto caso de coronavírus

Este foi o quarto caso confirmado na cidade em menos de uma semana (foto: Reprodução/ Internet) quinto caso de paciente com o novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Martinho Campos, na Região Centro-Oeste do estado, foi confirmado na noite dessa segunda-feira (15) pela prefeitura municipal. Apesar dos registros do município, o informe da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) desta terça-feira (16), em visível atraso na compilação dos dados, não mostra nenhum caso confirmado da doença no município. Há um registro de óbito pela COVID-19 na cidade. de paciente com o(Sars-Cov-2) em, na Região Centro-Oeste do estado, foi confirmado na noite dessa segunda-feira (15) pela prefeitura municipal. Apesar dos registros do município, o informe da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (desta terça-feira (16), em visível atraso na compilação dos dados, não mostra nenhum caso confirmado da doença no município. Há um registro de óbito pela COVID-19 na cidade.





De acordo com o informe epidemiológico divulgado pela prefeitura da cidade na noite de segunda-feira (15), eram contabilizadas 10 notificações de casos suspeitos e cinco de pessoas contaminadas, além de uma morte. No informativo, a municipalidade também esclarece que, até o momento, foram feitos 165 testes da doença no local. O novo caso foi o quarto confirmado na cidade em menos de uma semana.









ação de vigilância e controle da COVID-19 feita pela Secretaria de Saúde. A operação, que terminou na última quarta-feira (10), realizou mais de 100 testes rápidos em pessoas de grupos que estão expostos a áreas de maior risco de contaminação, dentre elas: profissionais da saúde, comerciantes, farmacêuticos, frentistas de posto de gasolina, atendentes bancários e funcionários de supermercados. Na semana passada, a cidade registrou mais três ocorrências da doença . Os casos foram constatados após umafeita pela Secretaria de Saúde. A operação, que terminou na última quarta-feira (10), realizou mais de 100 testes rápidos em pessoas de grupos que estão expostos a áreas de maior risco de contaminação, dentre elas: profissionais da saúde, comerciantes, farmacêuticos, frentistas de posto de gasolina, atendentes bancários e funcionários de supermercados.





Flexibilização do comércio

Decreto nº 040/2020. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, nem todos os segmentos estão cumprindo as orientações de segurança do Ministério da Saúde. Ainda quando tinha apenas um caso da doença, a Prefeitura de Martinho Campos havia anunciado, em 5 de maio, a retomada gradativa e controlada das atividades comerciais no município , como expresso no. Mas, de acordo com a Secretaria de Saúde, nem todos os segmentos estão cumprindo as orientações de segurança do





*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa