BH: dupla armada em baile funk é baleada em abordagem policial

Dois jovens de 23 anos foram baleados e presos durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na noite desse domingo (15/6). Um terceiro jovem de 20 anos, que estava com eles no momento da ocorrência, também foi preso. A dupla havia sido denunciada após ser flagrada com armas em um baile funk.

Segundo o boletim de ocorrência, denúncias anônimas indicavam que os suspeitos estavam armados em um baile funk na Vila Rede, por volta de 22h30. Os militares se deslocaram ao endereço e, no caminho, receberam a informação de que os jovens saíram da festa em um Fiat Cronos na companhia de um terceiro, de 20, e seguiram sentido Bairro Tupi.

Militares das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) encontraram o veículo na Rua Santa Maria. O carro foi acompanhado e foi dada ordem de parada. Conforme o documento, dois dos jovens foram vistos com armas em punho no momento em que os militares desciam da viatura, o que levou os policiais a atirarem contra eles.

O trio se deitou no chão e os militares não encontraram nenhum material ilícito na busca corporal. No carro, porém, foram localizadas duas pistolas de calibre 9 milímetros, carregadas e prontas para uso.

Os dois jovens de 23 anos foram atingidos pelos disparos e socorridos à UPA Norte. Devido à gravidade dos ferimentos, foram encaminhados ao Hospital Risoleta Neves. Não há informação sobre o atual estado de saúde deles.

Conforme os registros, um dos jovens de 23 anos tem passagens por direção perigosa, tráfico de drogas e receptação. O segundo da mesma idade também já se envolveu com o tráfico.

A perícia realizou os trabalhos de praxe e a Corregedoria da Polícia Militar acompanhou o caso. Segundo a PM, medidas de Polícia Judiciária Militar foram adotadas em relação à ocorrência.

As armas foram levadas à sede do batalhão e o jovem de 20 anos foi preso sem ferimentos. As investigações seguem com a Polícia Civil.