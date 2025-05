Feriado do trabalhador: 4,6 mil veículos flagrados em excesso de velocidade

O feriado prolongado do Dia do Trabalhador foi de menos acidentes e mortes nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. No entanto, mais de 4,6 mil veículos foram flagrados em excesso de velocidade pela Polícia Rodoviária Federal entre os dias 30 de abril e 4 de maio.

Nos cinco dias de operação, a PRF registrou 94 acidentes de trânsito, com quatro mortes e 112 feridos no estado. Esses números são menores do que os anotados no feriado prolongado da Semana Santa e Tirandentes, entre 17 e 21 abril, quando foram notificados 118 acidentes, com 145 vítimas de ferimentos e 10 óbitos.

Nas rodovias federais mineiras, a PRF fiscalizou 13.320 pessoas e 12.079 veículos. Já nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária realizou mais de 1.300 operações em todo o estado.

Em todo o Brasil, 98 pessoas morreram e 945 ficaram feridas em rodovias federais durante o feriado.

Embriaguez

Nos cinco dias de operação, a PRF autuou 78 condutores por infrações relacionadas à alcoolemia (recusa e constatação), desse total dois condutores foram detidos e encaminhados para a delegacia de polícia após apresentarem teor alcoólico elevado nos testes de etilômetro. Já durante a Semana Santa, a PRF autuou 160 motoristas por embriaguez, sendo que desse total dois acabaram detidos.

Nas rodovias estaduais, as operações da PM resultaram em 751 infrações por embriaguez, um aumento de aproximadamente 19% em relação a mesma infração durante o recesso prolongado da semana anterior, quando nas estradas estaduais foram registradas 631 infrações por embriaguez. Ainda de acordo com a corporação, 169 prisões/apreensões foram efetuadas, além de sete armas de fogo e 80 barras de maconha apreendidas.

Excesso de velocidade

Durante o feriado do trabalhador, os radares da PRF registraram 4.604 veículos transitando acima do limite de velocidade. Um desses medidores de velocidade flagrou um motorista a 205 km/h na BR-050, perto de Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último domingo (4/5). A velocidade máxima permitida no trecho é de 100 km/h para veículos leves. Os policiais também flagraram e autuaram 649 veículos efetuando algum tipo de ultrapassagem proibida.

José Rocha Guimarães Neto, o condutor, foi autuado por excesso de velocidade acima de 50% da máxima permitida, considerada uma infração gravíssima, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que inclui suspensão do direito de dirigir e inserção de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

A PRF em Uberaba alertou que o excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco nas rodovias federais. Se os números do feriado do Trabalhador impressionam, os da Semana Santa são ainda mais impactantes: foram 9.369 flagrantes de excesso de velocidade e 657 motoristas autuados por ultrapassagem proibida.

Acidentes

Os motoristas que pegaram a a rodovia BR-040 na altura do Viaduto da Mutuca, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último dia 1º, enfrentaram congestionamento até o acesso ao Anel Rodoviário na capital mineira devido a um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. O motorista, de aproximadamente 30 anos, morreu no local.

Na tarde do dia seguinte, no quilômetro 568, a mesma rodovia ficou bloqueada nos dois sentidos, desta vez devido a uma batida frontal entre duas carretas e uma motocicleta. A pista ficou cerca de três horas interditada e foi totalmente liberada às 16h45.

Já a BR-381, na manhã da quarta-feira (30/4), véspera do feriado, ficou fechada no sentido Belo Horizonte, altura de São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de BH, depois que um caminhão tombou e atingiu uma carreta e outros três carros.

Ainda na quarta, em Betim, os motoristas também encontraram congestionamento no Km 505. Na região, agentes atuaram em um acidente envolvendo três carretas e quatro carros de passeio. Três pessoas ficaram levemente feridas e não precisaram de atendimento médico. O congestionamento ultrapassou 12 quilômetros.

Já na sexta feira (2/5), uma colisão seguida de tombamento no quilômetro 527 da BR-381 deixou três pessoas feridas. O acidente ocorreu entre um carro e um caminhão. A faixa direita e o acostamento da pista sentido São Paulo ficaram fechados durante a manhã.

