Vídeo: duas carretas batem de frente na BR-040, em Nova Lima

Uma batida frontal entre duas carretas e uma motocicleta na tarde desta sexta-feira (2/5), bloqueou os dois lados da BR 040 e deixou dois feridos, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente, no Km 568 da rodovia, gerou congestionamento no sentido Rio de Janeiro a Belo Horizonte.

A pista ficou cerca de três horas interditada e foi totalmente liberada às 16h45.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das vítimas ficou presa entre as ferragens. Em vídeos divulgados nas redes sociais é possível ver um dos veículos com a parte frontal completamente destruída, e a pista tomada por destroços.

A rodovia também ficou parcialmente interditada na noite dessa quinta-feira (1/5), na altura do Viaduto da Mutuca devido a um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. O piloto, de aproximadamente 30 anos, morreu no local.

Nas redes sociais, internautas comentaram o acidente e o trânsito:

Mais um acidente frontal entre carretas na 040. Não dá pra instalar guardrails ou muretas de concreto até que tenha a duplicação?? @eprviamineira @DNIToficial — Hugo Cordeiro™ (@hugocordeiro13) May 2, 2025

morrendo a br 040 completamente interditada a viagem durando 10h eu chegando de madrugada no rio OHHHHH INFERNO — predo (@pedry2025) May 2, 2025

pegar a br040 é nunca saber se a viajem vai durar uma hora ou três — za za zu (@anarkiaaa) May 1, 2025

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos