EM FOCO Resumo da matéria 01 Saldo precisa de histórico Recibos, extratos do aplicativo e códigos do cartão ajudam a provar quanto havia antes da mudança de sistema. 02 Migração deixa rastros Troca de plataforma deve ser comparada com datas, comunicados e registros anteriores para localizar onde o crédito deixou de aparecer. 03 Não descarte o cartão Número, código e comprovantes antigos podem ser necessários para vincular o crédito anterior ao novo cadastro.

Um cartão-presente com R$ 1.200 parece apenas um saldo no aplicativo até o sistema mudar. Em uma situação fictícia, a cliente abre a nova versão e encontra zero, embora tivesse guardado o crédito. Recibos, códigos, capturas antigas e mensagens da migração ajudam a provar quanto existia antes da troca.

Como provar quanto havia no cartão antes da troca de sistema?

Um vale-presente representa crédito vinculado a uma loja ou serviço. Quando o saldo some da tela, recibos de carga, extratos do aplicativo, e-mails e capturas anteriores ajudam a demonstrar quanto havia e qual identificação estava ligada ao cartão.

Também é importante guardar o cartão físico ou o código digital. Número, data de ativação e histórico de uso podem conectar o saldo antigo ao cadastro novo. A meta é reunir valor, identificação e última consulta positiva antes da mudança de sistema.

Comprovantes de carga e compras anteriores ajudam a reconstruir o histórico do cartão-presente

O que deve ser comparado na migração do aplicativo?

Comunicados sobre a troca de plataforma podem informar datas, necessidade de recadastro ou prazo de atualização. Compare essas instruções com o momento em que o saldo desapareceu. Uma linha do tempo da migração ajuda a separar problema de acesso, falha de vinculação e perda efetiva do crédito.

Se o aplicativo antigo ainda tiver histórico disponível, faça capturas antes de qualquer nova alteração. Também vale registrar versão do app e e-mail usado no cadastro. Pequenos detalhes podem mostrar que o cartão correto foi associado à conta correta antes da atualização.

Quais documentos ajudam a recuperar a identificação do saldo?

Nota ou comprovante de compra do cartão, recibos de recarga e mensagens de confirmação ajudam a vincular os R$ 1.200 ao cadastro. Não é necessário depender só da tela atual. O importante é reunir registros anteriores à migração que mostrem a existência e a origem do crédito.

Se houver vários cartões ou códigos, organize cada um separadamente. Misturar números pode dificultar a conferência da loja. Uma tabela simples com identificação, valor carregado, valor usado e saldo conhecido deixa a reclamação mais objetiva e rastreável.

A seguir listamos 4 registros do saldo que ajudam a provar o crédito existente antes da mudança de sistema:

Recibo de carga : mostra quanto foi colocado no cartão.

: mostra quanto foi colocado no cartão. Captura antiga : registra o saldo exibido antes da migração.

: registra o saldo exibido antes da migração. Código do cartão : conecta o crédito ao cadastro correto.

: conecta o crédito ao cadastro correto. Histórico de uso: ajuda a calcular quanto ainda deveria restar.

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Como formalizar a reclamação sobre o saldo desaparecido?

O Código de Defesa do Consumidor protege informação e prestação adequada em relações de consumo. O resultado específico depende dos registros, mas a empresa precisa conseguir analisar de forma clara o crédito apresentado pelo cliente.

Se a empresa participar do sistema, o Consumidor.gov.br permite anexar comprovantes e protocolos. Informar número do cartão, valor anterior, data da migração e capturas torna a reclamação mais fácil de verificar do que apenas relatar que o saldo sumiu.

A seguir listamos 3 dados da reclamação que ajudam a loja a rastrear o crédito desaparecido:

DADOS EM FOCO Como rastrear o saldo Dados para comparar o cartão antes e depois da migração do sistema. Dado O que mostra Como guardar Número do cartão Identificação do crédito Foto ou captura Saldo anterior Valor disponível Extrato do app Data da migração Momento da mudança Comunicado da loja

O que guardar depois que o saldo for corrigido?

Quando o crédito reaparecer, faça uma nova captura e confirme se o valor corresponde ao histórico anterior. Se houver transferência para outro número, guarde a vinculação. Um registro do saldo restaurado ajuda caso a plataforma passe por nova atualização ou o aplicativo volte a mostrar divergência.

O caso mostra que crédito digital também precisa de documentação fora da tela atual. Guardar recibos, códigos e históricos transforma um saldo aparentemente invisível em informação verificável e reduz a dependência de um único aplicativo quando a loja muda seu sistema.