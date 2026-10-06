No relato fictício, um casal instalou telas de proteção nas janelas e só descobriu na primeira manutenção que os furos haviam afetado a cobertura oferecida para a esquadria. A surpresa surgiu tarde porque ninguém conferiu antes como a garantia tratava perfurações e alterações feitas depois da instalação.
Por que a instalação das telas virou um problema de garantia?
Uma esquadria reúne perfis, ferragens, vedação e acabamento. Quando a instalação da tela exige perfuração, a peça deixa de estar exatamente na condição original prevista pelo fabricante.
No caso do casal, a manutenção revelou que os furos feitos depois apareciam entre as alterações excluídas da cobertura contratual. A discussão, então, não era sobre a utilidade da tela, mas sobre o método usado para fixá-la.
Uma perfuração pode realmente mudar a cobertura?
Pode mudar a garantia contratual se o termo escrito trouxer condição clara ligada à modificação do produto. Isso não significa que todos os direitos desaparecem automaticamente, porque a garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor tem natureza diferente.
Por isso, antes de aceitar uma recusa, é importante separar garantia legal e contratual. A primeira vem da lei; a segunda acrescenta condições oferecidas pelo fornecedor e precisa explicar de maneira compreensível como funciona.
O que conferir antes de furar a esquadria?
Antes de qualquer instalação, o casal poderia ter conferido o manual e o termo de garantia. Algumas janelas aceitam acessórios em pontos específicos, enquanto outras exigem solução que não altere perfis ou componentes protegidos pelo fabricante.
Também importa perguntar ao instalador como a tela será fixada. O Ibametro recomenda verificar a capacidade técnica da empresa responsável pela instalação das redes de proteção.
A seguir listamos quatro verificações prévias que ajudam antes de autorizar qualquer furo na janela:
- Garantia: procure cláusulas sobre perfuração, adaptação ou alteração.
- Manual: confira pontos permitidos para fixação de acessórios.
- Instalador: pergunte exatamente onde e como serão feitos os furos.
- Alternativa: verifique se existe método compatível que preserve a esquadria.
Leia também: Mulher guarda R$ 1.200 em um cartão-presente e, depois que a loja troca de sistema, descobre que todo o saldo desapareceu do aplicativo
Quais documentos ajudam se a cobertura for recusada?
Uma recusa fica mais fácil de analisar quando existem documentos completos. Nota fiscal, termo de garantia, manual, orçamento da tela e fotos dos furos ajudam a mostrar o que foi alterado e qual regra o fornecedor está aplicando.
Se houver divergência, vale pedir a justificativa por escrito e identificar qual cláusula foi usada. Isso evita uma discussão vaga sobre “perda de garantia” e permite separar um dano ligado à perfuração de outro problema sem relação com a modificação.
A seguir listamos três documentos principais que ajudam a entender a recusa e a instalação:
|Documento
|O que mostra
|Por que guardar
|Termo
|Condições da garantia
|Confere exclusões
|Orçamento
|Método de instalação
|Identifica a intervenção
|Fotos
|Local dos furos
|Registra a alteração
Como instalar proteção sem descobrir a regra tarde demais?
A tela continua sendo um item de segurança, mas sua instalação precisa considerar a janela que já existe. Perguntar ao fabricante da esquadria e ao instalador da rede antes de perfurar pode revelar uma solução compatível com ambos os produtos.
O problema do casal nasceu da ordem invertida: primeiro furou, depois leu. Conferir garantia e método antes do serviço permite proteger a janela sem descobrir, na manutenção seguinte, que uma pequena adaptação criou uma discussão muito maior.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário