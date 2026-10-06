EM FOCO Resumo da matéria 01 Furo muda a peça Uma instalação que perfura a esquadria altera fisicamente o produto e pode entrar nas limitações previstas na garantia contratual. 02 Garantias são diferentes Garantia legal e garantia oferecida pelo fabricante não são a mesma coisa, por isso o termo escrito precisa ser lido antes da obra. 03 Proteção pede planejamento Tela de segurança deve ser instalada por empresa capacitada e sem ignorar as condições técnicas da janela existente.

No relato fictício, um casal instalou telas de proteção nas janelas e só descobriu na primeira manutenção que os furos haviam afetado a cobertura oferecida para a esquadria. A surpresa surgiu tarde porque ninguém conferiu antes como a garantia tratava perfurações e alterações feitas depois da instalação.

Por que a instalação das telas virou um problema de garantia?

Uma esquadria reúne perfis, ferragens, vedação e acabamento. Quando a instalação da tela exige perfuração, a peça deixa de estar exatamente na condição original prevista pelo fabricante.

No caso do casal, a manutenção revelou que os furos feitos depois apareciam entre as alterações excluídas da cobertura contratual. A discussão, então, não era sobre a utilidade da tela, mas sobre o método usado para fixá-la.

A ordem de instalação ajuda a registrar como as telas foram fixadas nas janelas

Uma perfuração pode realmente mudar a cobertura?

Pode mudar a garantia contratual se o termo escrito trouxer condição clara ligada à modificação do produto. Isso não significa que todos os direitos desaparecem automaticamente, porque a garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor tem natureza diferente.

Por isso, antes de aceitar uma recusa, é importante separar garantia legal e contratual. A primeira vem da lei; a segunda acrescenta condições oferecidas pelo fornecedor e precisa explicar de maneira compreensível como funciona.

O que conferir antes de furar a esquadria?

Antes de qualquer instalação, o casal poderia ter conferido o manual e o termo de garantia. Algumas janelas aceitam acessórios em pontos específicos, enquanto outras exigem solução que não altere perfis ou componentes protegidos pelo fabricante.

Também importa perguntar ao instalador como a tela será fixada. O Ibametro recomenda verificar a capacidade técnica da empresa responsável pela instalação das redes de proteção.

A seguir listamos quatro verificações prévias que ajudam antes de autorizar qualquer furo na janela:

Garantia: procure cláusulas sobre perfuração, adaptação ou alteração.

procure cláusulas sobre perfuração, adaptação ou alteração. Manual: confira pontos permitidos para fixação de acessórios.

confira pontos permitidos para fixação de acessórios. Instalador: pergunte exatamente onde e como serão feitos os furos.

pergunte exatamente onde e como serão feitos os furos. Alternativa: verifique se existe método compatível que preserve a esquadria.

Fotos dos furos podem mostrar exatamente onde a estrutura original foi modificada

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Quais documentos ajudam se a cobertura for recusada?

Uma recusa fica mais fácil de analisar quando existem documentos completos. Nota fiscal, termo de garantia, manual, orçamento da tela e fotos dos furos ajudam a mostrar o que foi alterado e qual regra o fornecedor está aplicando.

Se houver divergência, vale pedir a justificativa por escrito e identificar qual cláusula foi usada. Isso evita uma discussão vaga sobre “perda de garantia” e permite separar um dano ligado à perfuração de outro problema sem relação com a modificação.

A seguir listamos três documentos principais que ajudam a entender a recusa e a instalação:

DADOS EM FOCO Documentos para conferir Registros que ajudam a relacionar a instalação da tela com as condições da garantia da esquadria. Documento O que mostra Por que guardar Termo Condições da garantia Confere exclusões Orçamento Método de instalação Identifica a intervenção Fotos Local dos furos Registra a alteração

Como instalar proteção sem descobrir a regra tarde demais?

A tela continua sendo um item de segurança, mas sua instalação precisa considerar a janela que já existe. Perguntar ao fabricante da esquadria e ao instalador da rede antes de perfurar pode revelar uma solução compatível com ambos os produtos.

O problema do casal nasceu da ordem invertida: primeiro furou, depois leu. Conferir garantia e método antes do serviço permite proteger a janela sem descobrir, na manutenção seguinte, que uma pequena adaptação criou uma discussão muito maior.