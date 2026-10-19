Em um relato fictício, um casal paga R$ 12 mil por um portão automático com instalação. Depois de 20 dias, o motor deixa de funcionar, e a garagem fica sem acesso automático. O vendedor responsabiliza a montagem, enquanto o instalador culpa o equipamento. Sem uma avaliação técnica, a disputa permanece.

O portão automático prometia facilitar a entrada da garagem

O casal escolheu o sistema automático para abrir e fechar a garagem sem sair do carro. A contratação incluía a compra do motor e o trabalho de instalação. Como os serviços foram apresentados juntos, a expectativa era receber um portão funcionando corretamente depois da montagem.

O gasto de R$ 12 mil representava o conjunto contratado, e não apenas uma peça. Nota fiscal, proposta comercial e recibos permitiriam identificar quem vendeu cada parte. Essa separação é essencial para apurar se o defeito surgiu no equipamento ou na instalação.

A troca de acusações entre os responsáveis pelo serviço acabou prolongando o transtorno

O que aconteceu quando o motor parou após 20 dias?

O motor deixou de movimentar o portão dentro das primeiras semanas. O casal procurou a empresa responsável pela venda, mas ouviu que o problema seria consequência da montagem. O instalador, por sua vez, afirmou que o motor já apresentava defeito quando foi entregue.

A troca de acusações adiou a solução prática. Sem uma avaliação técnica documentada, não havia base segura para apontar a causa. Os compradores precisavam do acesso à garagem e queriam saber quem deveria corrigir a falha, sem pagar novamente por algo contratado havia pouco tempo.

Os documentos mudam a discussão sobre a origem da falha

No caso ilustrativo, o casal deixa de discutir apenas por telefone e reúne a nota fiscal, o contrato, os dados da instalação e o histórico das reclamações. O objetivo é registrar o defeito e pedir uma inspeção que identifique, com clareza, onde ocorreu a falha.

O Código de Defesa do Consumidor organiza direitos nas compras e contratações de serviços. Para esse conflito, importa reconhecer se houve vício no motor, montagem inadequada ou mais de uma falha. Culpar o outro fornecedor não substitui uma explicação acompanhada de prova.

Quais provas ajudam a exigir o reparo correto?

Os compradores podem organizar as informações antes de formalizar a reclamação. A garantia legal de produtos e serviços duráveis tem prazo de 90 dias para reclamar de vícios aparentes, segundo o artigo 26 do CDC, sem prejuízo das regras para vícios ocultos.

Estes registros ajudam a esclarecer o defeito e a responsabilidade de cada fornecedor:

Nota fiscal: identifica vendedores, produtos e valores pagos.

identifica vendedores, produtos e valores pagos. Contrato de instalação: informa os serviços contratados e seus responsáveis.

informa os serviços contratados e seus responsáveis. Registro do defeito: reúne datas, vídeos e protocolos de atendimento.

reúne datas, vídeos e protocolos de atendimento. Laudo técnico: aponta causas possíveis e reparos necessários.

Um vídeo do motor parado comprova o sintoma, mas não revela sozinho a origem. O parecer de profissional habilitado pode indicar se o problema está nas ligações, na regulagem ou no equipamento. A segurança da garagem também precisa ser considerada durante qualquer avaliação.

O defeito levantou dúvidas sobre quem deve responder por problemas em um produto recém-instalado

Produto e instalação têm regras de responsabilidade diferentes

Os artigos 18 e 20 do CDC tratam, respectivamente, de problemas no produto e de falhas na prestação do serviço. O produto com vício segue regras próprias de correção; a instalação malfeita pode exigir refazer o serviço sem novo custo, entre outras alternativas legais.

O TJDFT explica essa diferença. Havendo vários fornecedores na cadeia do produto, a responsabilidade pode ser solidária; quanto à instalação, é preciso examinar o vínculo contratual e a falha. Nenhum dos dois pode tratar o problema relatado pelo consumidor como irrelevante.

Como o casal pode resolver o problema da garagem?

Uma saída possível é formalizar a reclamação, solicitar a inspeção e pedir o reparo devido. Se não houver solução no prazo aplicável, podem surgir outras alternativas previstas em lei. A devolução dos valores não deve ser prometida sem analisar o contrato e a natureza do vício.

Como o episódio é fictício, não existe laudo nem acordo final confirmado. O ponto decisivo permanece a origem do defeito, demonstrada por documentos e avaliação técnica. Depois de pagar por um sistema completo, o casal tem interesse legítimo em receber o serviço e o equipamento nas condições combinadas.