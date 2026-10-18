Em um relato fictício, uma família contrata uma mudança com entrega dos móveis no 3º andar de prédio sem elevador. O orçamento aprovado prevê expressamente essa subida, mas o motorista deixa os móveis na calçada e exige mais R$ 800. A cobrança inesperada contraria o serviço previamente contratado por escrito.

O prédio sem elevador foi informado antes da contratação

Antes de fechar a mudança para o apartamento, a família explica que o prédio tem três andares e nenhuma possibilidade de usar elevador. A informação importa porque carregar móveis pelas escadas exige tempo e esforço, fatores que uma transportadora pode considerar ao preparar o preço.

O responsável envia um orçamento por escrito que inclui transporte, descarga e subida até a unidade. A família aceita o valor e organiza a entrada no novo endereço. Como esse serviço aparece no documento, não há dúvida sobre a condição conhecida antes do pagamento.

O que estava previsto no orçamento se tornou o centro da discussão sobre a entrega

Por que o motorista exige mais R$ 800 na calçada?

No dia combinado, o caminhão chega e os móveis são descarregados na calçada. O motorista diz que levar as peças até o terceiro andar custará mais R$ 800. Ele apresenta a cobrança como uma tarefa diferente do transporte, apesar da descrição constante no orçamento aprovado.

A família mostra a conversa anterior e o documento. O impasse passa a ser imediato: os móveis estão expostos na rua e precisam chegar ao apartamento. Essa urgência não transforma automaticamente o novo valor em parte legítima do serviço contratado.

As mensagens e o orçamento mudam a discussão

Ao reler as condições acertadas, a família percebe que possui provas do preço combinado. Ela pode contestar a exigência naquele momento e registrar a resposta recebida. Na situação ilustrativa, pagar para concluir a descarga seria uma decisão prática, não uma aceitação livre da mudança contratual.

Alguns registros ajudam a esclarecer o que estava incluído:

Mensagem inicial: informa que o apartamento fica no terceiro andar, sem elevador.

informa que o apartamento fica no terceiro andar, sem elevador. Orçamento aprovado: descreve a subida dos móveis e o preço total da mudança.

descreve a subida dos móveis e o preço total da mudança. Comprovante de cobrança: identifica os R$ 800 exigidos no dia do transporte.

identifica os R$ 800 exigidos no dia do transporte. Registro da contestação: mostra que a família questionou o acréscimo e pediu explicações.

Esses documentos permitem comparar oferta, aceitação e execução, sem depender apenas da lembrança dos envolvidos. Se houver pagamento adicional, o comprovante ganha importância. Sem esse pagamento, a discussão pode envolver a conclusão do serviço pelo preço originalmente aceito.

O que acontece se a família pagar para terminar a mudança?

Uma saída possível é pagar os R$ 800 sob contestação para retirar os móveis da rua e depois pedir a devolução. Isso não garante reembolso automático: é necessário verificar o orçamento, a cobrança, a negociação e o que foi efetivamente executado pela equipe.

Quando o prestador mantém a exigência, a família pode procurar canais de atendimento e órgãos de proteção ao consumidor. A orientação oficial sobre reclamações de serviços recomenda juntar contrato, comprovantes e mensagens. O resultado depende das provas, não somente do relato de uma das partes.

A família ficou diante de uma escolha difícil com todos os móveis já descarregados

O orçamento limita a cobrança na mudança

O Código de Defesa do Consumidor regula essa prestação de serviço. Seu artigo 40, parágrafo segundo, estabelece que o orçamento aprovado obriga as partes e só pode mudar mediante negociação livre. Uma cobrança repentina por serviço já previsto exige explicação consistente.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal também apresenta essa regra em material educativo. Se a subida estivesse excluída, o exame seria diferente. No exemplo, porém, o terceiro andar estava expressamente incluído antes do início da mudança.

Como esse conflito fictício pode terminar?

Em um desfecho possível, a transportadora analisa a reclamação, reconhece a previsão contratual e devolve os R$ 800 eventualmente pagos. Outra possibilidade é manter a recusa, levando a família a buscar solução administrativa ou judicial. Nenhuma dessas respostas ocorreu de fato: são caminhos ilustrativos.

O ponto decisivo continua sendo o orçamento escrito e aprovado. Ele esclarece o que foi comprado e ajuda a avaliar a exigência inesperada. Quando um serviço já integra o preço, sua cobrança repetida deve ser questionada com os documentos disponíveis, antes de qualquer conclusão sobre responsabilidade e restituição.