A mesa chegou com montagem incluída, mas o acabamento mudou antes do primeiro uso. Neste relato fictício, uma família percebe que o instalador fez furos na face errada do móvel. A posição das peças foi corrigida, porém marcas persistentes abriram uma discussão sobre qual reparo realmente resolve o problema.
Como os furos errados apareceram durante a montagem da mesa?
A família escolheu uma mesa com montagem incluída para receber o móvel pronto, sem precisar contratar outra pessoa. No dia da entrega, abriu espaço na sala e acompanhou parte do trabalho. Durante a fixação, o instalador percebeu que havia perfurado uma face que não deveria receber aqueles furos.
Ele mudou a posição das peças e concluiu a montagem, mas as marcas ficaram visíveis. O móvel podia estar montado, porém já não apresentava o acabamento esperado pela família. A correção da posição não havia apagado o dano. Os moradores fotografaram os pontos afetados antes de discutir uma nova intervenção.
Montar na posição certa apaga o dano causado pelo primeiro erro?
Com a mesa no lugar, a família passou a observar duas questões diferentes: a montagem e o acabamento. Uma tinha sido corrigida; a outra continuava visível. A empresa recebeu imagens dos furos e informou que avaliaria uma solução. A família pediu que a resposta considerasse a aparência final do móvel.
O Código de Defesa do Consumidor prevê, no artigo 20, alternativas para serviço inadequado, como refazê-lo quando cabível, devolver o pagamento ou reduzir o preço. A aplicação depende do problema. Corrigir a montagem sem tratar marcas permanentes pode deixar parte da reclamação sem resposta.
O que a família precisava mostrar à loja sobre a mesa?
Além das marcas, havia a promessa de montagem incluída na compra. A família salvou o anúncio, o pedido e o comprovante de pagamento. Assim, conseguia mostrar como o serviço havia sido oferecido e por qual canal fora contratado. Também preservou as mensagens enviadas logo após a entrega.
A reclamação descreveu onde estavam os furos e o que permanecia depois da correção. Em vez de aceitar uma resposta genérica sobre a mesa estar pronta para uso, a família perguntou qual seria a resposta para a peça marcada. Fotos próximas e imagens do móvel mostravam dimensões diferentes do problema.
A seguir listamos 4 registros úteis para organizar os fatos e apresentar uma reclamação clara:
- Oferta da compra: salvar o anúncio e o pedido que mostram a montagem incluída e identificam quem forneceu o serviço.
- Furos na peça: fotografar os pontos afetados de perto e registrar o móvel inteiro para mostrar onde as marcas ficaram.
- Correção realizada: descrever o que foi alterado durante a montagem e qual problema permaneceu visível depois dessa intervenção.
- Proposta de solução: pedir a descrição do reparo ou da troca proposta antes de autorizar uma nova intervenção no móvel.
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Um retoque seria igual a entregar a peça sem as marcas?
A possibilidade de um retoque levantou outra pergunta: qual seria o resultado final? A família queria saber se o reparo ficaria visível e se alteraria o acabamento. Não havia motivo para supor que qualquer preenchimento dos furos devolveria a aparência original. A proposta precisava descrever o resultado pretendido.
O guia do Procon-SP trata da reparação por prejuízos ligados à má prestação de serviços. Nesse pedido, a família separou a correção já feita do dano que continuava. Uma proposta poderia envolver a peça afetada, mas a solução deveria considerar as condições concretas da compra e da montagem.
A seguir listamos 3 pontos do pedido que ajudam a separar o problema encontrado da solução solicitada:
|Ponto
|O que foi observado
|O que pedir
|Furação inicial
|Furos na face errada
|Registro dos pontos afetados
|Posição das peças
|Montagem corrigida
|Descrição da correção
|Aparência final
|Marcas ainda visíveis
|Proposta para o dano restante
Como registrar a proposta antes de autorizar outro serviço?
Antes de permitir uma nova intervenção, a família pediu uma proposta escrita, identificando a peça, o trabalho previsto e o resultado esperado. Se a negociação não avançasse, o Consumidor.gov.br permitiria o diálogo com a empresa, caso participante, usando os documentos da compra e as imagens do dano.
Da compra à mesa marcada, o problema não estava só na posição errada dos furos. A montagem havia terminado, mas o acabamento ainda motivava a reclamação. A família aguardava uma solução que tratasse esse ponto, sem confundir o móvel estar em pé com o serviço estar plenamente resolvido.
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