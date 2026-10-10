EM FOCO Resumo da matéria 01 Correção não apagou as marcas O instalador muda a posição das peças após fazer furos no lado errado, mas a família continua vendo o dano no acabamento da mesa. 02 Oferta também inclui montagem Anúncio, pedido e comprovante mostram como a compra foi feita, enquanto as fotos ajudam a descrever o problema que permaneceu após o serviço. 03 Proposta deve tratar o dano A família pede uma solução por escrito que considere as marcas visíveis, sem confundir a montagem concluída com a recuperação do acabamento.

A mesa chegou com montagem incluída, mas o acabamento mudou antes do primeiro uso. Neste relato fictício, uma família percebe que o instalador fez furos na face errada do móvel. A posição das peças foi corrigida, porém marcas persistentes abriram uma discussão sobre qual reparo realmente resolve o problema.

Como os furos errados apareceram durante a montagem da mesa?

A família escolheu uma mesa com montagem incluída para receber o móvel pronto, sem precisar contratar outra pessoa. No dia da entrega, abriu espaço na sala e acompanhou parte do trabalho. Durante a fixação, o instalador percebeu que havia perfurado uma face que não deveria receber aqueles furos.

Ele mudou a posição das peças e concluiu a montagem, mas as marcas ficaram visíveis. O móvel podia estar montado, porém já não apresentava o acabamento esperado pela família. A correção da posição não havia apagado o dano. Os moradores fotografaram os pontos afetados antes de discutir uma nova intervenção.

A ordem de serviço pode mostrar que a montagem fazia parte da compra

Montar na posição certa apaga o dano causado pelo primeiro erro?

Com a mesa no lugar, a família passou a observar duas questões diferentes: a montagem e o acabamento. Uma tinha sido corrigida; a outra continuava visível. A empresa recebeu imagens dos furos e informou que avaliaria uma solução. A família pediu que a resposta considerasse a aparência final do móvel.

O Código de Defesa do Consumidor prevê, no artigo 20, alternativas para serviço inadequado, como refazê-lo quando cabível, devolver o pagamento ou reduzir o preço. A aplicação depende do problema. Corrigir a montagem sem tratar marcas permanentes pode deixar parte da reclamação sem resposta.

O que a família precisava mostrar à loja sobre a mesa?

Além das marcas, havia a promessa de montagem incluída na compra. A família salvou o anúncio, o pedido e o comprovante de pagamento. Assim, conseguia mostrar como o serviço havia sido oferecido e por qual canal fora contratado. Também preservou as mensagens enviadas logo após a entrega.

A reclamação descreveu onde estavam os furos e o que permanecia depois da correção. Em vez de aceitar uma resposta genérica sobre a mesa estar pronta para uso, a família perguntou qual seria a resposta para a peça marcada. Fotos próximas e imagens do móvel mostravam dimensões diferentes do problema.

A seguir listamos 4 registros úteis para organizar os fatos e apresentar uma reclamação clara:

Oferta da compra: salvar o anúncio e o pedido que mostram a montagem incluída e identificam quem forneceu o serviço.

salvar o anúncio e o pedido que mostram a montagem incluída e identificam quem forneceu o serviço. Furos na peça: fotografar os pontos afetados de perto e registrar o móvel inteiro para mostrar onde as marcas ficaram.

fotografar os pontos afetados de perto e registrar o móvel inteiro para mostrar onde as marcas ficaram. Correção realizada: descrever o que foi alterado durante a montagem e qual problema permaneceu visível depois dessa intervenção.

descrever o que foi alterado durante a montagem e qual problema permaneceu visível depois dessa intervenção. Proposta de solução: pedir a descrição do reparo ou da troca proposta antes de autorizar uma nova intervenção no móvel.

O manual de instalação ajuda a comparar os furos realizados com a posição prevista pelo fabricante

Leia também: Moradora coloca uma película decorativa pelo lado de dentro da janela e recebe multa porque o condomínio afirma que a fachada do prédio foi alterada

Um retoque seria igual a entregar a peça sem as marcas?

A possibilidade de um retoque levantou outra pergunta: qual seria o resultado final? A família queria saber se o reparo ficaria visível e se alteraria o acabamento. Não havia motivo para supor que qualquer preenchimento dos furos devolveria a aparência original. A proposta precisava descrever o resultado pretendido.

O guia do Procon-SP trata da reparação por prejuízos ligados à má prestação de serviços. Nesse pedido, a família separou a correção já feita do dano que continuava. Uma proposta poderia envolver a peça afetada, mas a solução deveria considerar as condições concretas da compra e da montagem.

A seguir listamos 3 pontos do pedido que ajudam a separar o problema encontrado da solução solicitada:

DADOS EM FOCO Montagem e acabamento da mesa Montagem e acabamento da mesa Ponto O que foi observado O que pedir Furação inicial Furos na face errada Registro dos pontos afetados Posição das peças Montagem corrigida Descrição da correção Aparência final Marcas ainda visíveis Proposta para o dano restante

Como registrar a proposta antes de autorizar outro serviço?

Antes de permitir uma nova intervenção, a família pediu uma proposta escrita, identificando a peça, o trabalho previsto e o resultado esperado. Se a negociação não avançasse, o Consumidor.gov.br permitiria o diálogo com a empresa, caso participante, usando os documentos da compra e as imagens do dano.

Da compra à mesa marcada, o problema não estava só na posição errada dos furos. A montagem havia terminado, mas o acabamento ainda motivava a reclamação. A família aguardava uma solução que tratasse esse ponto, sem confundir o móvel estar em pé com o serviço estar plenamente resolvido.