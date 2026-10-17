Em um caso fictício de móveis planejados, um casal paga por armários completos, mas recebe somente as estruturas. O marceneiro pede mais dinheiro para colocar portas, gavetas e ferragens. Os desenhos detalhados e as mensagens passam a ser centrais para avaliar o serviço combinado e o que faltou entregar.

Como um projeto de móveis completos terminou em caixas abertas?

No exemplo, o casal encomenda móveis planejados para a casa depois de conferir desenhos e um orçamento que descreve armários completos. O pagamento é realizado conforme o combinado. A expectativa é encontrar portas, gavetas e acabamentos instalados quando o trabalho terminar.

Na data da entrega, aparecem somente as estruturas. As aberturas continuam sem fechamento e os espaços de armazenamento não podem ser usados como previsto. A marcenaria, atividade explicada na página sobre marcenaria, envolve peças que precisam funcionar juntas, não apenas tábuas cortadas.

A diferença entre o combinado e o que foi entregue virou o centro da discussão

O pedido de pagamento extra muda o conflito

O profissional afirma que ferragens e acabamentos não faziam parte do preço inicial. Para instalar portas e gavetas, exige nova cobrança. O casal compara essa exigência com os desenhos, as mensagens e o orçamento recebidos antes de contratar.

A discussão não se resolve apenas pelo nome dado a cada peça. Se o conjunto foi anunciado como completo, importa verificar o alcance da oferta. Uma cobrança posterior precisa ter justificativa, especialmente quando a etapa faltante já estava prevista na proposta aceita.

Quais registros ajudam a mostrar o que estava incluído?

O casal reúne o material da contratação e organiza uma sequência de contatos. O caso lembra a discussão sobre montagem incluída na compra de um guarda-roupa, na qual oferta e serviço efetivamente entregue precisam ser comparados.

Para comparar a oferta com a entrega, quatro conjuntos de registros fazem diferença:

Orçamento: mostra materiais, etapas, prazo e preço prometidos.

mostra materiais, etapas, prazo e preço prometidos. Desenhos: registram as portas, gavetas e posições previstas.

registram as portas, gavetas e posições previstas. Mensagens: preservam mudanças e promessas feitas na contratação.

preservam mudanças e promessas feitas na contratação. Comprovantes: indicam valores pagos e datas do acordo.

Os documentos permitem pedir uma resposta por escrito, com descrição de cada etapa ainda pendente. Também ajudam a separar um eventual adicional aprovado de uma cobrança feita depois do pagamento, que não estava clara na negociação inicial.

A entrega incompleta afeta o uso dos armários

Sem portas e gavetas, o casal continua sem a função prevista dos móveis. Não é possível concluir que o serviço foi terminado apenas porque as estruturas estão fixadas. O problema concreto é a diferença entre aquilo que foi pago e o resultado recebido.

A situação também exige cuidado antes de contratar outra pessoa para concluir o trabalho. Fotos do estado das peças, resposta do marceneiro e novos orçamentos podem preservar a prova do serviço incompleto. Outros problemas de montagem aparecem no caso de parafusos que danificaram uma mesa.

O caso levanta dúvidas sobre os limites de um orçamento e as obrigações de quem presta o serviço

O que a lei permite pedir quando o serviço não corresponde à oferta?

O Código de Defesa do Consumidor prevê, nos artigos 20 e 35, caminhos relacionados a vício do serviço e descumprimento da oferta. Conforme o enquadramento, podem caber correção sem custo, abatimento, restituição ou exigência do que foi prometido, observados os requisitos legais.

Quando a relação estiver abrangida pelas regras de consumo, a reclamação pode seguir para o fornecedor e, se cabível, para o serviço público Consumidor.gov.br. A plataforma depende da participação da empresa. Não existe devolução automática sem avaliar documentos, prejuízos e circunstâncias.

O desfecho depende de esclarecer o contrato

Neste relato ilustrativo, o casal ainda busca a conclusão dos móveis ou uma solução financeira compatível com a parte não entregue. Nenhuma decisão judicial foi tomada. A resposta do profissional aos documentos pode definir se há acordo ou necessidade de orientação jurídica.

Uma proposta escrita de conclusão, com peças, datas e responsáveis, permitiria encerrar a disputa com critérios verificáveis. Se isso não acontecer, a descrição precisa da oferta será mais importante do que acusações genéricas. O centro do caso permanece no resultado contratado e não entregue.