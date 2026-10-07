EM FOCO Resumo da matéria 01 Oferta incluía montagem Quando a montagem aparece na oferta, ela faz parte do que o consumidor considerou ao fechar a compra. 02 Cadastro pode divergir O sistema interno da loja pode separar produto e serviço, mas essa classificação não apaga o que foi prometido na venda. 03 Provas resolvem ruído Pedido, anúncio, conversa e nota ajudam a mostrar se a montagem estava incluída e como o serviço foi apresentado.

No relato fictício, um casal recebeu todas as caixas do guarda-roupa, mas o montador nunca apareceu. Ao cobrar a loja, descobriu que a instalação havia sido registrada como serviço separado. O impasse mostra por que anúncio, pedido e confirmação da venda precisam acompanhar o móvel até a entrega completa.

Por que a montagem anunciada faz parte da compra?

Se a venda apresentou produto e instalação como um pacote, a montagem incluída ajudou a formar a decisão de compra. A separação feita depois no sistema interno não muda, por si só, aquilo que foi informado ao consumidor antes do pagamento.

O Código de Defesa do Consumidor trata oferta e serviço dentro da relação de consumo. No caso, a questão central é provar como a montagem apareceu no anúncio, no pedido ou na conversa de venda.

Mensagens com a loja ajudam a registrar o que foi prometido antes da entrega

O que acontece quando a loja registra a instalação de outro jeito?

O artigo 30 do CDC estabelece que informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato. Assim, o cadastro interno precisa ser comparado com a oferta efetivamente apresentada.

Se houver recusa em cumprir o prometido, o mesmo código prevê alternativas no artigo 35, como exigir o cumprimento da oferta, aceitar prestação equivalente ou rescindir nas condições legais. A escolha depende do caso e do que o casal pretende resolver.

Quais provas ajudam a mostrar que a montagem estava incluída?

O anúncio original é uma peça forte, mas não é a única. Pedido, nota, conversa e confirmação podem registrar expressões como montagem grátis, instalação incluída ou serviço contratado junto com o móvel.

Também vale fotografar as caixas ainda fechadas e anotar as datas de entrega e contatos. Isso ajuda a mostrar que o produto chegou, mas a etapa de montagem prometida continuou pendente depois da entrega física.

A seguir listamos quatro provas da oferta que ajudam a reconstruir o que foi combinado na compra:

Anúncio: mostra como produto e montagem foram apresentados antes da compra.

mostra como produto e montagem foram apresentados antes da compra. Pedido: registra itens e serviços associados à venda.

registra itens e serviços associados à venda. Conversas: preservam promessas feitas por atendimento ou vendedor.

preservam promessas feitas por atendimento ou vendedor. Protocolos: mostram as tentativas de agendar ou cobrar a instalação.

O histórico do atendimento pode revelar como o serviço acabou cadastrado no sistema

Leia também: Mulher guarda R$ 1.200 em um cartão-presente e, depois que a loja troca de sistema, descobre que todo o saldo desapareceu do aplicativo

Como organizar a cobrança sem discutir apenas com o montador?

O problema começou na venda, então o contato deve alcançar a loja responsável pela oferta. O montador pode ser terceirizado ou receber ordens separadas, mas isso não elimina a necessidade de o fornecedor explicar como pretende cumprir o que anunciou.

Se o atendimento comum não resolver, o Consumidor.gov.br permite registrar conflitos com empresas participantes. Guardar os protocolos anteriores deixa a reclamação mais clara e evita recontar o caso sem documentos.

A seguir listamos três etapas da compra que ajudam a localizar onde surgiu a divergência:

DADOS EM FOCO Compra e montagem separadas Registros úteis para comparar oferta, entrega do móvel e montagem prometida. Etapa O que verificar Prova Venda Montagem anunciada Anúncio ou pedido Entrega Caixas recebidas Comprovante Instalação Agendamento ou recusa Protocolo

O que o casal deve resolver antes de abrir as caixas?

Enquanto a montagem está em disputa, é útil evitar mudanças que compliquem a conferência, como misturar peças ou descartar embalagens. Isso facilita a identificação do produto e reduz novas discussões sobre falta de componentes ou manuseio.

Com a oferta e os protocolos reunidos, o foco deixa de ser o nome dado ao serviço no sistema. O ponto principal é o que foi prometido na compra e qual solução será registrada para concluir a entrega do guarda-roupa nas condições apresentadas ao casal.