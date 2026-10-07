No relato fictício, um casal recebeu todas as caixas do guarda-roupa, mas o montador nunca apareceu. Ao cobrar a loja, descobriu que a instalação havia sido registrada como serviço separado. O impasse mostra por que anúncio, pedido e confirmação da venda precisam acompanhar o móvel até a entrega completa.
Por que a montagem anunciada faz parte da compra?
Se a venda apresentou produto e instalação como um pacote, a montagem incluída ajudou a formar a decisão de compra. A separação feita depois no sistema interno não muda, por si só, aquilo que foi informado ao consumidor antes do pagamento.
O Código de Defesa do Consumidor trata oferta e serviço dentro da relação de consumo. No caso, a questão central é provar como a montagem apareceu no anúncio, no pedido ou na conversa de venda.
O que acontece quando a loja registra a instalação de outro jeito?
O artigo 30 do CDC estabelece que informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato. Assim, o cadastro interno precisa ser comparado com a oferta efetivamente apresentada.
Se houver recusa em cumprir o prometido, o mesmo código prevê alternativas no artigo 35, como exigir o cumprimento da oferta, aceitar prestação equivalente ou rescindir nas condições legais. A escolha depende do caso e do que o casal pretende resolver.
Quais provas ajudam a mostrar que a montagem estava incluída?
O anúncio original é uma peça forte, mas não é a única. Pedido, nota, conversa e confirmação podem registrar expressões como montagem grátis, instalação incluída ou serviço contratado junto com o móvel.
Também vale fotografar as caixas ainda fechadas e anotar as datas de entrega e contatos. Isso ajuda a mostrar que o produto chegou, mas a etapa de montagem prometida continuou pendente depois da entrega física.
A seguir listamos quatro provas da oferta que ajudam a reconstruir o que foi combinado na compra:
- Anúncio: mostra como produto e montagem foram apresentados antes da compra.
- Pedido: registra itens e serviços associados à venda.
- Conversas: preservam promessas feitas por atendimento ou vendedor.
- Protocolos: mostram as tentativas de agendar ou cobrar a instalação.
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Como organizar a cobrança sem discutir apenas com o montador?
O problema começou na venda, então o contato deve alcançar a loja responsável pela oferta. O montador pode ser terceirizado ou receber ordens separadas, mas isso não elimina a necessidade de o fornecedor explicar como pretende cumprir o que anunciou.
Se o atendimento comum não resolver, o Consumidor.gov.br permite registrar conflitos com empresas participantes. Guardar os protocolos anteriores deixa a reclamação mais clara e evita recontar o caso sem documentos.
A seguir listamos três etapas da compra que ajudam a localizar onde surgiu a divergência:
|Etapa
|O que verificar
|Prova
|Venda
|Montagem anunciada
|Anúncio ou pedido
|Entrega
|Caixas recebidas
|Comprovante
|Instalação
|Agendamento ou recusa
|Protocolo
O que o casal deve resolver antes de abrir as caixas?
Enquanto a montagem está em disputa, é útil evitar mudanças que compliquem a conferência, como misturar peças ou descartar embalagens. Isso facilita a identificação do produto e reduz novas discussões sobre falta de componentes ou manuseio.
Com a oferta e os protocolos reunidos, o foco deixa de ser o nome dado ao serviço no sistema. O ponto principal é o que foi prometido na compra e qual solução será registrada para concluir a entrega do guarda-roupa nas condições apresentadas ao casal.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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