Mais de 8 mil ossos de sapos encontrados numa vala romana, perto de Cambridge, podem ter sido deixados por aves de rapina. Marcas nos ossos, a idade dos animais e sinais da paisagem levaram pesquisadores a considerar corujas como explicação provável, sem afirmar que os restos tenham uma única origem.

A vala romana guardava uma concentração incomum

A descoberta ocorreu durante obras da estrada A14, entre Cambridge e Huntingdon, na Inglaterra. Os pesquisadores encontraram muitos restos pequenos de anfíbios num mesmo ponto. A quantidade levantou a dúvida sobre se pessoas teriam reunido os animais de propósito. O trabalho arqueológico começou com uma dúvida sobre a concentração.

Parte do conjunto pertence à época do domínio romano, cerca de 1.700 anos atrás. A Universidade de Bournemouth informou que a análise reuniu arqueologia, estudo de ossos e pistas ambientais. O local é importante porque preservou uma concentração pouco comum de animais pequenos.

Escavação perto de Cambridge revela pequenos ossos de anfíbios numa vala antiga, com arqueóloga retirando o sedimento // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que as corujas viraram as principais suspeitas?

Os ossos apresentam marcas compatíveis com passagem pelo aparelho digestivo de predadores. O processo pode ocorrer quando aves engolem a presa e depois eliminam partes que não conseguem digerir. Isso fornece uma explicação natural para o acúmulo na vala.

O estudo divulgado em pesquisa de Paul Clarkson e colegas aponta especialmente a coruja-do-nabal e o tartaranhão-azulado como possíveis predadores. O resultado não identifica uma ave individual nem transforma todas as marcas em prova de uma única espécie. Uma vala pode reunir resíduos acumulados em momentos distintos.

Os ossos e o ambiente ajudam a testar a hipótese

A equipe examinou ossos do braço dos anfíbios e concluiu que muitos morreram ainda jovens, no primeiro inverno de vida. Esse detalhe combina com a presença sazonal de presas disponíveis a aves que caçavam naquela região. A espécie de predador não foi identificada individualmente.

Quatro tipos de pista ajudam a entender a conclusão dos pesquisadores:

Ossos: marcas de desgaste compatíveis com digestão

marcas de desgaste compatíveis com digestão Idade: muitos sapos ainda eram jovens quando morreram

muitos sapos ainda eram jovens quando morreram Ambiente: campos abertos favoreciam aves caçadoras

campos abertos favoreciam aves caçadoras Local: a vala reuniu restos de várias presas

a vala reuniu restos de várias presas Datação: exames ajudaram a situar o depósito no período romano

exames ajudaram a situar o depósito no período romano Predadores: o estudo considera também outras aves de rapina

Outros materiais, como pólen, carvão e conchas de caracóis, ajudaram a entender a antiga paisagem. A abertura de espaços antes arborizados teria favorecido predadores de áreas abertas, mas essa reconstrução depende da combinação de diferentes vestígios.

Pesquisadora examina pequenos ossos de rãs numa lupa de laboratório, com fragmentos separados por tamanho sobre a bancada // Imagem ilustrativa feita por IA

O que distingue caça de aves de ação humana?

Uma vala cheia de ossos não comprova um banquete ou sacrifício. Para separar possibilidades, arqueólogos procuram padrões de corte, queima, digestão, seleção dos animais e lugar onde os restos foram depositados. Nenhuma pista, sozinha, explica toda a formação do depósito.

No caso inglês, a leitura conjunta dos dados favorece o consumo por aves. A coruja-do-nabal, por exemplo, caça em campos abertos. Saber como esses animais se alimentam ajuda a reconhecer sinais naturais em depósitos que parecem feitos por pessoas. A equipe comparou o resultado com outros registros ambientais.

Reconstrução dos campos de Cambridgeshire mostra coruja-do-nabal sobrevoando uma pastagem, com áreas úmidas e árvores distantes // Imagem ilustrativa feita por IA

O conjunto também revela mudanças na paisagem

A pesquisa vai além de descobrir quem comeu os sapos. Os vestígios sugerem áreas úmidas apropriadas para reprodução de anfíbios e terrenos abertos onde predadores podiam encontrá-los. A fauna funciona, assim, como uma pista do ambiente antigo. As dimensões dos ossos permitiram estimar a idade relativa.

Isso não significa que todo osso registrado em escavações romanas resulte de atividade humana. Observar o comportamento dos animais permite entender como ambientes, estações e predadores deixaram registros juntos no solo, muitas vezes sem intervenção direta das pessoas.

O que ainda falta para confirmar o predador?

O acúmulo de sapos provavelmente se formou após ataques de aves de rapina, com destaque para corujas. Ainda há limites na identificação do predador e no caminho seguido por cada osso até o depósito encontrado pelos arqueólogos. O contexto romano oferece uma data, não uma causa.

A conclusão é relevante justamente por substituir uma explicação dramática por uma investigação testável. Em vez de supor um abate coletivo, os cientistas compararam danos físicos, idade dos animais e ambiente. O resultado mostra como uma escavação registra também a vida selvagem.