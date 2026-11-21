Os campos de La Mojana, no norte da Colômbia, faziam parte de um sistema antigo de agricultura e canais que alcançava 500 mil hectares. Pesquisadores estudaram como essas obras foram construídas e consideram possível a participação coordenada de comunidades locais, sem depender de autoridade central em cada etapa.

Como funcionava a agricultura em La Mojana?

Na região de La Mojana, rios e áreas alagadas mudam de nível conforme as chuvas. Agricultores antigos ergueram faixas de terra para o plantio e abriram canais ao redor. Essa combinação ajudava a aproveitar o solo mesmo em uma paisagem sujeita a cheias.

A região de La Mojana fica no norte da Colômbia, próxima de grandes rios. Os campos elevados formavam um sistema ajustado ao movimento da água, em vez de depender de terrenos permanentemente secos. Essa solução aproveitava as mudanças sazonais, em vez de tentar impedir toda inundação.

Campos elevados de La Mojana aparecem acima dos canais alagados, com plantas nos trechos altos e solo úmido nas laterais // Imagem ilustrativa feita por IA

O sistema ocupava uma área de grande escala

Os campos e canais atribuídos ao período pré-hispânico cobriam aproximadamente 500 mil hectares na região. Essa é a extensão estimada do conjunto histórico. Não significa que toda a área tenha sido construída ou usada ao mesmo tempo.

Para estudar a quantidade de trabalho necessária, os autores examinaram detalhadamente 500 hectares. Nessa parte menor, avaliaram o volume de terra movida, a forma dos canais e a possibilidade de construir o sistema em trechos sucessivos. Esses cálculos ajudaram a estimar se pequenas equipes dariam conta da obra.

Como uma comunidade poderia construir tantos canais?

A pesquisa comparou o tamanho das obras com informações sobre solo, ferramentas e formas locais de trabalho. Os pesquisadores consideram que grupos menores poderiam abrir e manter trechos próximos das áreas de moradia e cultivo, ampliando a rede ao longo das gerações.

As etapas analisadas ajudam a entender essa possibilidade:

Elevar o solo: criar áreas de plantio acima da água.

criar áreas de plantio acima da água. Abrir canais: organizar a circulação da água ao redor dos campos.

organizar a circulação da água ao redor dos campos. Manter a estrutura: limpar e reconstruir trechos quando necessário.

A Universidade de Cambridge apresentou a hipótese de trabalho organizado de baixo para cima. Isso contrasta com a ideia de que grandes obras antigas precisariam sempre de ordens vindas de um governante poderoso. A hipótese ganha força porque as estruturas podiam ser feitas e reparadas em partes.

Reencenação de agricultores antigos em La Mojana mostra a retirada de terra de um canal para elevar áreas próximas de plantio // Imagem ilustrativa feita por IA

A ausência de um governo central está comprovada?

Não. Os dados tornam plausível a construção coletiva, mas não revelam a organização política completa de cada comunidade. Lideranças locais, acordos e diferentes formas de coordenação podem ter existido ao longo do uso do sistema.

O estudo em Communications Sustainability examinou os custos de trabalho e a estrutura modular dos campos. A conclusão questiona uma explicação única para obras de grande escala, sem afirmar que toda decisão fosse tomada sem chefes. Os resultados descrevem possibilidades de organização, não uma lista de governantes.

Comparação de La Mojana mostra os mesmos campos elevados durante cheia e período mais seco, com níveis diferentes nos canais // Imagem ilustrativa feita por IA

Os campos revelam uma longa adaptação às enchentes

Os sistemas foram utilizados desde séculos anteriores à era cristã até aproximadamente o século 11. Nesse intervalo, a organização da paisagem pode ter mudado várias vezes, com reconstruções, períodos de abandono e adaptações a novas condições.

Outras redes de canais antigos encontradas nas Américas também mostram que povos antigos modificavam ambientes alagados. Cada caso, porém, tem idade, função e organização próprias, que precisam ser verificadas separadamente. As semelhanças ajudam a fazer perguntas, sem transformar sítios diferentes em um mesmo exemplo.

O passado oferece perguntas para a agricultura atual

Os campos elevados mostram que comunidades antigas desenvolveram maneiras de lidar com enchentes recorrentes. Pesquisadores avaliam se conhecer essas técnicas pode ajudar debates sobre agricultura e uso da água, especialmente em regiões que ainda enfrentam cheias periódicas.

Isso não significa que copiar as estruturas antigas seja automaticamente seguro ou eficiente hoje. A descoberta destaca o conhecimento prático acumulado por comunidades locais e amplia as explicações possíveis para a construção de grandes paisagens agrícolas. A continuidade dessas práticas dependeria de testes e decisões das comunidades atuais.