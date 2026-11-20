O Homo erectus viveu em florestas tropicais do sul da China entre 324 mil e 184 mil anos atrás, indicam dentes fósseis de duas cavernas. Marcas químicas no esmalte mostram pistas da alimentação e sugerem deslocamentos por áreas distantes. Os trajetos exatos ainda não foram comprovados por essa análise.

Oito dentes de Homo erectus vieram de duas cavernas chinesas

Os fósseis vieram de Baxian e Naxian, duas cavernas da região de Guangxi, separadas por cerca de 15 quilômetros. Nove dentes de antigos humanos apareceram entre milhares de restos de animais. Oito foram atribuídos ao Homo erectus, após estudo da forma e de proteínas antigas.

Já o nono dente não recebeu uma identificação segura. Ele pode pertencer a outra linhagem humana antiga, mas ainda não se sabe qual. A história do Homo erectus tem lacunas, especialmente sobre suas últimas populações na Ásia continental.

Pesquisadores escavam sedimentos de uma caverna calcária em Guangxi, com vegetação tropical visível pela entrada // Imagem ilustrativa feita por IA

Como o esmalte dentário revela a floresta onde viveram?

Para reconstruir o ambiente, a equipe comparou o esmalte dentário dos humanos com o de mamíferos encontrados nas cavernas. A Southern Cross University explica que as marcas dos alimentos e da água preservadas nos dentes apontam para florestas densas e úmidas.

As principais pistas vieram de materiais e exames diferentes:

Dentes humanos: a forma e as proteínas antigas ajudaram a identificar os fósseis atribuídos à espécie.

a forma e as proteínas antigas ajudaram a identificar os fósseis atribuídos à espécie. Dentes de animais: vestígios químicos e espécies encontradas ajudam a reconstruir a vegetação e a alimentação.

vestígios químicos e espécies encontradas ajudam a reconstruir a vegetação e a alimentação. Estrôncio no esmalte: diferenças ligadas às rochas permitem investigar possíveis áreas de origem da comida e da água.

Essas pistas precisam ser lidas em conjunto. Um único dente não mostra um cardápio completo nem permite listar todas as plantas ou animais consumidos. A combinação de fósseis de várias espécies e análises químicas sustenta a interpretação de um ambiente de floresta tropical.

Marcas químicas sugerem deslocamentos na infância

A equipe analisou o estrôncio, elemento cujo padrão químico pode variar conforme as rochas de cada região. Durante a infância, parte desse sinal entra no esmalte dos dentes por meio da alimentação e da água. Depois, fica preservada, permitindo comparar locais diferentes.

Segundo o estudo publicado na Nature em 18 de novembro de 2026, alguns sinais não combinam apenas com o entorno das cavernas. Eles sugerem que certos indivíduos obtiveram recursos em áreas geológicas mais distantes, dentro da região hoje ocupada por China e Sudeste Asiático.

Esses humanos chegaram a percorrer 250 quilômetros?

Uma das possibilidades levantadas é que esses antigos humanos tenham alcançado áreas próximas ao norte do Vietnã, a cerca de 250 quilômetros da região estudada. Porém, a análise não reconstrói uma caminhada, nem comprova qual rota cada pessoa seguiu.

Os sinais investigados se formam sobretudo nos primeiros anos de vida. Por isso, o trabalho aponta possíveis deslocamentos na infância, sem informar onde os indivíduos passaram a vida adulta. Também não permite dizer se viajaram sozinhos, em grupos ou em várias etapas.

Dente fóssil de Homo erectus aparece sob equipamento de análise química, com pesquisadora acompanhando o exame do esmalte // Imagem ilustrativa feita por IA

Os fósseis mudam a história da espécie na Ásia

Os dentes foram associados ao intervalo de 324 mil a 184 mil anos por diferentes métodos de datação. Antes, fósseis seguros de Homo erectus na China continental chegavam a cerca de 400 mil anos. Isso amplia o tempo conhecido de presença dessa espécie naquela região.

As novas evidências contrariam a ideia de que o Homo erectus dependia apenas de savanas e bosques abertos. O achado indica capacidade de aproveitar recursos de florestas fechadas. Mas não prova que todas as populações viviam assim, nem explica sozinho por que a espécie desapareceu.

O que ainda falta descobrir sobre esses habitantes?

Mesmo com exames de proteínas antigas, a identidade do nono dente continua sem resposta. O material encontrado também não mostra como eram os abrigos, que ferramentas usavam ou que relações mantinham com outros humanos. Novas escavações podem ajudar a testar essas possibilidades.

O conjunto reforça o valor de vestígios pequenos e resistentes para conhecer a evolução humana. Assim como as marcas em dentes fossilizados ou objetos trabalhados, os sinais químicos guardam partes diferentes do passado. Aqui, eles revelam uma adaptação surpreendente, mas deixam trajetos e encontros ainda em aberto.