O naufrágio de Kekova, perto de uma ilha no litoral mediterrâneo da Turquia, pode ter entre 4.400 e 4.700 anos, segundo pesquisadores. Mais de 30 ânforas situam o material no início da Idade do Bronze. Como não restou madeira da embarcação, idade e identificação dependem de comparações arqueológicas.

Onde os pesquisadores encontraram o naufrágio de Kekova?

Os materiais estavam no fundo do mar Mediterrâneo, perto da ilha de Kekova, na província turca de Antalya. A área fica a aproximadamente 30 metros de profundidade. Pesquisadores registraram o conjunto em 2024 e passaram a examinar os recipientes recuperados em campanhas posteriores.

Não há um casco preservado para mostrar o tamanho exato da embarcação. O sítio reúne vasos de transporte e âncoras de pedra próximas. A posição desses itens sustenta a interpretação de um antigo acidente no mar, mas cada objeto ainda precisa ser estudado no seu contexto.

Mergulhadores documentam ânforas espalhadas entre areia e rochas no fundo do mar perto da ilha de Kekova, na Turquia // Imagem ilustrativa feita por IA

As ânforas apontam para o começo da Idade do Bronze

O relatório científico da Universidade Akdeniz, assinado por Hakan Öniz e Ceyda Öztosun, descreve ânforas com duas alças laterais e bases planas. O formato se aproxima de recipientes usados no Levante durante a Idade do Bronze Inicial.

Duas ânforas foram retiradas para exame detalhado, uma em 2024 e outra em 2025. As diferenças na argila, nos detalhes e no possível uso indicam que a carga não era uniforme. Isso ajuda a pesquisar como produtos agrícolas circulavam por rotas marítimas muito antigas.

Como os especialistas chegaram à idade de 4.700 anos?

A datação foi feita principalmente pela comparação das ânforas com objetos de época conhecida, encontrados em outras regiões. O resultado sugeriu um intervalo entre aproximadamente 4.400 e 4.700 anos. Não se trata de uma data gravada no navio nem da análise direta de sua madeira.

As referências incluem cerâmicas do leste do Mediterrâneo e do início da Idade do Bronze. Como os materiais podem variar entre regiões, a estimativa precisa ser confrontada com novas peças, camadas do fundo marinho e possíveis testes. A idade aceita hoje não elimina revisões futuras.

Duas ânforas de Kekova aparecem sobre suportes de conservação, com alças laterais, bases planas e detalhes de argila examinados // Imagem ilustrativa feita por IA

O recorde reconhecido não encerra a investigação

O Guinness World Records registra atualmente Kekova como o naufrágio conhecido mais antigo, com idade estimada entre 4.400 e 4.700 anos. O reconhecimento considera os objetos do fundo do mar e o relatório preliminar publicado em julho de 2026.

Antes, um dos principais exemplos era o naufrágio de Dokos, na Grécia, com cerca de 4.200 anos segundo a referência usada pelo recorde. A comparação exige cuidado: trata de sítios arqueológicos identificados por cargas, enquanto outros naufrágios conservam partes maiores de navios.

Âncoras antigas de pedra aparecem no fundo do mar perto de Kekova, com mergulhador documentando os vestígios entre rochas // Imagem ilustrativa feita por IA

Quais objetos ajudam a reconstruir o transporte no Mediterrâneo?

Os arqueólogos registraram mais de 30 ânforas e três âncoras de pedra na região. O estudo informa que ainda não é possível garantir que todas as âncoras pertenciam ao mesmo navio. Elas são pistas importantes, mas a associação exata precisa de novas escavações.

As evidências conhecidas ajudam a separar o que foi encontrado do que se supõe:

Ânforas: recipientes usados para guardar ou transportar mercadorias.

recipientes usados para guardar ou transportar mercadorias. Alças laterais: formato comparado a cerâmicas do Levante antigo.

formato comparado a cerâmicas do Levante antigo. Marcas na cerâmica: linhas e desenhos presentes em um exemplar.

linhas e desenhos presentes em um exemplar. Âncoras de pedra: três peças próximas, ainda sem ligação garantida.

três peças próximas, ainda sem ligação garantida. Madeira ausente: falta do casco limita a reconstrução da embarcação.

Uma das ânforas apresenta linhas paralelas e desenho em zigue-zague. Esses detalhes ajudam a comparar oficinas e usos, embora não provem o que havia dentro do recipiente. Vinho e azeite são possibilidades históricas para cargas agrícolas, não conteúdos já confirmados nesses exemplares.

A identificação ainda depende de novas descobertas no fundo do mar

O relatório de 2026 classifica as conclusões como preliminares. A equipe considera possível que uma embarcação pequena tenha viajado de leste para oeste antes de afundar. A direção da viagem, o tipo de mercadoria e a causa do acidente ainda não são conhecidos com certeza.

O naufrágio de Kekova já tem importância por aproximar a navegação comercial de um período muito antigo. Seu recorde atual é documentado, mas a pesquisa continua aberta. As ânforas e âncoras oferecem evidências materiais; a história completa do navio depende do que novas análises conseguirem confirmar.