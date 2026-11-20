O naufrágio de Kekova, perto de uma ilha no litoral mediterrâneo da Turquia, pode ter entre 4.400 e 4.700 anos, segundo pesquisadores. Mais de 30 ânforas situam o material no início da Idade do Bronze. Como não restou madeira da embarcação, idade e identificação dependem de comparações arqueológicas.
Onde os pesquisadores encontraram o naufrágio de Kekova?
Os materiais estavam no fundo do mar Mediterrâneo, perto da ilha de Kekova, na província turca de Antalya. A área fica a aproximadamente 30 metros de profundidade. Pesquisadores registraram o conjunto em 2024 e passaram a examinar os recipientes recuperados em campanhas posteriores.
Não há um casco preservado para mostrar o tamanho exato da embarcação. O sítio reúne vasos de transporte e âncoras de pedra próximas. A posição desses itens sustenta a interpretação de um antigo acidente no mar, mas cada objeto ainda precisa ser estudado no seu contexto.
As ânforas apontam para o começo da Idade do Bronze
O relatório científico da Universidade Akdeniz, assinado por Hakan Öniz e Ceyda Öztosun, descreve ânforas com duas alças laterais e bases planas. O formato se aproxima de recipientes usados no Levante durante a Idade do Bronze Inicial.
Duas ânforas foram retiradas para exame detalhado, uma em 2024 e outra em 2025. As diferenças na argila, nos detalhes e no possível uso indicam que a carga não era uniforme. Isso ajuda a pesquisar como produtos agrícolas circulavam por rotas marítimas muito antigas.
Como os especialistas chegaram à idade de 4.700 anos?
A datação foi feita principalmente pela comparação das ânforas com objetos de época conhecida, encontrados em outras regiões. O resultado sugeriu um intervalo entre aproximadamente 4.400 e 4.700 anos. Não se trata de uma data gravada no navio nem da análise direta de sua madeira.
As referências incluem cerâmicas do leste do Mediterrâneo e do início da Idade do Bronze. Como os materiais podem variar entre regiões, a estimativa precisa ser confrontada com novas peças, camadas do fundo marinho e possíveis testes. A idade aceita hoje não elimina revisões futuras.
O recorde reconhecido não encerra a investigação
O Guinness World Records registra atualmente Kekova como o naufrágio conhecido mais antigo, com idade estimada entre 4.400 e 4.700 anos. O reconhecimento considera os objetos do fundo do mar e o relatório preliminar publicado em julho de 2026.
Antes, um dos principais exemplos era o naufrágio de Dokos, na Grécia, com cerca de 4.200 anos segundo a referência usada pelo recorde. A comparação exige cuidado: trata de sítios arqueológicos identificados por cargas, enquanto outros naufrágios conservam partes maiores de navios.
Quais objetos ajudam a reconstruir o transporte no Mediterrâneo?
Os arqueólogos registraram mais de 30 ânforas e três âncoras de pedra na região. O estudo informa que ainda não é possível garantir que todas as âncoras pertenciam ao mesmo navio. Elas são pistas importantes, mas a associação exata precisa de novas escavações.
- Ânforas: recipientes usados para guardar ou transportar mercadorias.
- Alças laterais: formato comparado a cerâmicas do Levante antigo.
- Marcas na cerâmica: linhas e desenhos presentes em um exemplar.
- Âncoras de pedra: três peças próximas, ainda sem ligação garantida.
- Madeira ausente: falta do casco limita a reconstrução da embarcação.
Uma das ânforas apresenta linhas paralelas e desenho em zigue-zague. Esses detalhes ajudam a comparar oficinas e usos, embora não provem o que havia dentro do recipiente. Vinho e azeite são possibilidades históricas para cargas agrícolas, não conteúdos já confirmados nesses exemplares.
A identificação ainda depende de novas descobertas no fundo do mar
O relatório de 2026 classifica as conclusões como preliminares. A equipe considera possível que uma embarcação pequena tenha viajado de leste para oeste antes de afundar. A direção da viagem, o tipo de mercadoria e a causa do acidente ainda não são conhecidos com certeza.
O naufrágio de Kekova já tem importância por aproximar a navegação comercial de um período muito antigo. Seu recorde atual é documentado, mas a pesquisa continua aberta. As ânforas e âncoras oferecem evidências materiais; a história completa do navio depende do que novas análises conseguirem confirmar.
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