Uma investigação na Espanha identificou seis minas de cobre não registradas, usadas na Idade do Bronze. Em uma delas, arqueólogos encontraram cerca de 80 ferramentas de pedra com sulcos. O conjunto ajuda a explicar como o minério era trabalhado e abre perguntas sobre a circulação de metais pela Europa antiga.

Onde foram identificadas as seis minas de cobre?

Os locais ficam perto de Cabeza del Buey, na província de Badajoz, região da Extremadura, no sudoeste da Espanha. A equipe examinou áreas de extração antigas durante uma pesquisa de campo em fevereiro de 2026. Os seis pontos ainda não estavam registrados nesse levantamento arqueológico.

Segundo a Universidade de Gotemburgo, o trabalho ocorreu em parceria com instituições espanholas. As estruturas variam em tamanho. Em um dos lugares, uma abertura comprida no terreno mostra a retirada de material. A pesquisa reuniu evidências de exploração mineral antiga.

Entrada rochosa da Cova 338 aparece em paisagem de alta montanha dos Pireneus, com vegetação alpina e área de escavação junto ao abrigo // Imagem ilustrativa feita por IA

Uma das áreas tinha cerca de 80 ferramentas de pedra

O achado mais chamativo foi um grupo de aproximadamente 80 peças de pedra com sulcos. Elas são descritas como instrumentos usados para quebrar e processar minério. Os sulcos ajudam a reconhecer a preparação da ferramenta para o trabalho, mas nem toda marca indica o mesmo movimento ou intensidade de uso.

Os pesquisadores registraram dados que se completam:

Seis áreas: locais de mineração antiga documentados no levantamento.

locais de mineração antiga documentados no levantamento. Oitenta ferramentas: número aproximado de pedras com sulcos em uma das minas.

número aproximado de pedras com sulcos em uma das minas. Metais: presença de cobre, chumbo e prata nos ambientes pesquisados.

presença de cobre, chumbo e prata nos ambientes pesquisados. Terreno: cortes e aberturas que ajudam a reconhecer antigos pontos de extração.

Encontrar muitas ferramentas no mesmo ponto sugere uma atividade organizada. Ainda assim, o número não informa quantas pessoas trabalharam ali ou por quanto tempo. A equipe precisa relacionar objetos, rochas e estruturas para reconstruir a rotina da mineração sem preencher as lacunas com suposições.

Para que serviam as peças com sulcos?

Ferramentas de pedra podiam ajudar a quebrar rochas e reduzir pedaços de minério antes das etapas seguintes. Os sulcos são uma característica importante para identificar esses instrumentos. Na mina estudada, a concentração de peças indica que o processamento do material fazia parte do trabalho local.

Não é possível apontar cada gesto dos antigos mineradores apenas olhando as ferramentas. O desgaste, a forma das pedras e as rochas ao redor precisam ser comparados. A presença de cobre no terreno ajuda a compreender o objetivo da atividade, sem provar quais técnicas de fundição foram usadas naquele lugar.

Metais podem revelar caminhos antigos de troca

A Idade do Bronze recebe esse nome pela importância de uma liga metálica feita principalmente com cobre e estanho. O cobre podia circular entre regiões distantes antes de virar ferramenta ou objeto. Por isso, localizar minas ajuda a pesquisar a origem de metais usados em outras partes da Europa.

O projeto Maritime Encounters investiga essas conexões por meio de análises químicas e de isótopos de chumbo. Essas comparações procuram identificar assinaturas de origem no metal. Elas apontam possíveis rotas antigas, mas não mostram automaticamente a viagem feita por cada peça até seu destino.

Duas camadas de fogueiras antigas aparecem na Cova 338, com minerais esverdeados e arqueóloga examinando os sedimentos // Imagem ilustrativa feita por IA

O cobre espanhol chegou mesmo ao norte da Europa?

Estudos anteriores citados pela universidade indicam que parte do metal encontrado em objetos da Escandinávia pode ter origem no sudoeste espanhol. As novas minas oferecem lugares concretos para comparar com os resultados de laboratório. Ainda falta demonstrar quais objetos, se houver, vieram exatamente de cada área recém-documentada.

O professor Johan Ling relaciona os achados a uma rede de circulação antiga maior do que se imaginava. Essa é uma interpretação apoiada em diferentes pesquisas. Para torná-la mais precisa, será necessário combinar estudo das minas, datações e análises dos metais conservados nos objetos.

A pesquisa ainda precisa ligar minas e objetos

Localizar seis minas não resolve sozinho a história de todo o cobre europeu. É preciso saber quando cada área foi usada, quais minerais foram retirados e quais sinais sobreviveram à passagem do tempo. As cerca de 80 ferramentas de pedra oferecem um ponto de partida concreto para essas perguntas.

O valor do achado está na relação entre extração de minério e circulação de materiais. Pedras trabalhadas no sudoeste da Espanha podem ajudar a esclarecer uma parte da economia da Idade do Bronze. O caminho exato do metal, porém, continua sendo uma investigação, não uma certeza estabelecida.