O naufrágio de Uluburun, descoberto em 1982 na costa da Turquia, guardava cerca de 10 toneladas de cobre, 1 tonelada de estanho, ouro, marfim, vidro e alimentos. Esse carregamento reunia mercadorias de regiões distantes e revela como o comércio marítimo já conectava povos do Mediterrâneo na Idade do Bronze.

O que havia no navio encontrado perto da Turquia?

O navio afundou perto de Kaş, no Mediterrâneo turco, por volta de 1320 a.C. Entre os achados havia lingotes de metal, cerâmica, adornos e matérias-primas valiosas. O Instituto de Arqueologia Náutica conduziu onze campanhas de escavação entre 1984 e 1994.

Um mergulhador que procurava esponjas encontrou peças metálicas em 1982. Depois, mais de 22 mil mergulhos de pesquisa ajudaram a registrar a distribuição dos objetos no fundo do mar. As posições dos achados permitem estudar o carregamento e a vida a bordo, não apenas identificar tesouros.

Os metais transportados mostram a importância das matérias-primas para as sociedades da Idade do Bronze – Imagem ilustrativa feita por IA

O cobre e o estanho explicam o valor da viagem

O maior volume conhecido era de aproximadamente 10 toneladas de cobre e 1 tonelada de estanho. Misturados em proporções adequadas, esses metais produzem bronze, usado em armas, utensílios e ferramentas. A relação próxima de 10 para 1 expressa uma prática comum, não uma receita obrigatória.

O cobre veio em grande parte de Chipre, enquanto pesquisas químicas investigam as fontes do estanho. Um estudo publicado em 2022 apontou possíveis origens tanto nas montanhas da atual Turquia quanto na Ásia Central. Essa interpretação depende de análises de isótopos e vestígios minerais.

Por que objetos de tantos lugares estavam juntos?

Havia vidro em lingotes coloridos, presas de elefante, marfim de hipopótamo, ébano, pedras semipreciosas e recipientes com resina aromática. Esses materiais não precisavam ter sido colhidos pela tripulação em cada região: poderiam passar por vários comerciantes e portos antes de chegar ao navio.

A carga reunia mercadorias de usos muito diferentes:

Metais: cobre e estanho viajavam como matéria-prima para oficinas.

cobre e estanho viajavam como matéria-prima para oficinas. Resina: recipientes cananeus protegiam um produto aromático valioso.

recipientes cananeus protegiam um produto aromático valioso. Vidro: lingotes coloridos podiam abastecer artesãos especializados.

lingotes coloridos podiam abastecer artesãos especializados. Luxo: ouro, marfim e pedras circulavam entre grupos de maior renda.

O conjunto reúne marcas de culturas do Egito, Levante, Chipre e mundo micênico, entre outras. Algumas sínteses citam mais de dez culturas representadas, mas isso não significa dez civilizações fornecendo alimentos. A história do navio Uluburun ajuda a situar essas trocas no Mediterrâneo antigo.

A carga preservada oferece pistas sobre as rotas marítimas utilizadas há milhares de anos – Imagem ilustrativa feita por IA

Um escaravelho liga o naufrágio ao Egito antigo

Entre os objetos pequenos estava um escaravelho de ouro com o nome de Nefertiti, figura ligada à corte egípcia do século XIV a.C. A peça contribui para situar o carregamento no tempo. Ela não prova, sozinha, que a rainha possuía o navio ou enviou sua carga.

Arqueólogos também recuperaram armas, pesos de balança e utensílios dos ocupantes. O comércio marítimo exigia negociar valores e transportar produtos frágeis. Séculos antes de moedas padronizadas se tornarem comuns, pesar metais e objetos já ajudava a organizar diferentes formas de troca.

Qual era a rota comercial do navio?

O formato dos recipientes e os objetos pessoais sugerem relações com comerciantes siro-cananeus e possíveis passageiros micênicos. A embarcação provavelmente circulava entre portos do Mediterrâneo oriental. Mesmo assim, seu ponto de partida exato e o destino final não podem ser confirmados apenas pela carga.

Os vestígios de madeira e as âncoras de pedra ajudam a estudar como esses barcos eram construídos e operados. A análise dessas peças oferece pistas sobre navegação, construção e escolhas técnicas de quem transportava as mercadorias.

Os objetos de diferentes origens ajudam a reconstruir uma antiga rede de comércio internacional – Imagem ilustrativa feita por IA

O naufrágio mostra uma economia muito conectada

O achado revelou que matérias-primas e objetos de luxo podiam seguir rotas longas antes de alcançar compradores. Um único carregamento reunia diferentes redes de produção, transporte e troca. Não se tratava de uma economia igual à atual, mas havia relações comerciais organizadas entre áreas distantes.

A importância de Uluburun não está apenas nas toneladas de metal. A mistura de utensílios, joias, alimentos e ferramentas permite reconstruir partes da rotina de uma viagem antiga. O mar preservou vestígios de uma rede na qual mercadorias viajavam mais longe do que seus fabricantes.