O telescópio Webb foi lançado em 2021 com um espelho principal de cerca de 6,5 metros de diâmetro, formado por 18 hexágonos. Essa superfície não caberia inteira no foguete Ariane 5. A solução foi dobrar duas asas articuladas nas laterais, abri-las no espaço e depois alinhar cada segmento até que trabalhassem juntos.

Por que o espelho do telescópio Webb precisou ser dobrado?

O compartimento que protege a carga durante o lançamento tem dimensões limitadas. Um espelho rígido com 6,5 metros ultrapassaria esse espaço. Por isso, a estrutura principal foi dividida: doze segmentos permaneceram no centro, enquanto três hexágonos em cada asa viajaram recolhidos e depois se moveram para completar o conjunto.

Não foram dezoito peças dobradas individualmente. O guia da NASA sobre os espelhos descreve duas seções laterais móveis, que se abrem como partes de uma estrutura maior. A geometria hexagonal permite montar uma superfície coletora ampla com pequenos intervalos entre segmentos e orientação controlável.

Transporte e nivelamento hidráulico de foguetes no CT-2 da NASA

Os materiais ajudam a observar luz infravermelha

Os hexágonos são feitos de berílio e receberam uma fina camada de ouro. O primeiro material oferece estabilidade dimensional e massa relativamente baixa nas temperaturas de operação. O ouro favorece a reflexão de luz infravermelha muito fraca, que os instrumentos científicos procuram detectar. A aparência dourada é consequência de uma escolha óptica funcional.

A dimensão do espelho importa porque uma área coletora maior recebe mais luz. Isso favorece observações de objetos distantes ou pouco luminosos, sem significar que exista uma distância fixa até a qual o telescópio pode ver. O desempenho depende da coleta e do processamento da radiação, além da qualidade do alinhamento óptico.

O que precisava acontecer depois de abrir as asas?

A abertura das laterais foi uma etapa mecânica, mas ainda não produzia automaticamente um único espelho funcionando com precisão. Cada segmento refletia a luz de uma posição ligeiramente diferente. Para formar imagens nítidas, era necessário ajustar posições e curvaturas até que os dezoito componentes produzissem um foco comum.

Pequenos motores chamados atuadores, instalados atrás dos segmentos, permitem esses ajustes. A sequência transforma um conjunto fisicamente aberto numa superfície óptica coordenada. Há etapas com funções distintas nesse processo:

Transporte: manter as asas recolhidas dentro do foguete. Abertura: mover e travar as laterais no espaço. Alinhamento: ajustar os segmentos para reunir a luz. Calibração: conferir o desempenho dos instrumentos científicos.

Transporte e nivelamento hidráulico de foguetes no CT-2 da NASA

O escudo solar não é parte do espelho

O Webb também precisou abrir um escudo térmico com cinco películas, separado das asas do espelho. Ele reduz a radiação térmica que alcançaria os instrumentos. Como o observatório registra infravermelho, seu próprio aquecimento poderia interferir na detecção de sinais extremamente fracos vindos do espaço.

A cronologia oficial de desdobramento distingue o escudo, as estruturas ópticas e a preparação científica. Essa lógica de operações espaciais planejadas envolve etapas que só fazem sentido quando anteriores se completam. Abrir o equipamento não equivalia a iniciar observações científicas imediatamente.

Como os 18 segmentos passaram a funcionar juntos?

O alinhamento buscou fazer a luz recebida pelos espelhos convergir de maneira apropriada para os instrumentos. Ajustes precisos corrigiram diferenças entre os segmentos, que não formavam uma peça rígida única. A superfície segmentada exigiu controle individual para conseguir um resultado óptico coletivo.

O período de resfriamento e calibração prosseguiu por meses depois da abertura. A preparação para observações do Webb exigia mais que concluir a viagem: instrumentos aquecidos ou segmentos desalinhados não ofereceriam a mesma condição de medição. O conjunto precisava alcançar condições térmicas e ópticas controladas antes de transformar a luz recebida em dados científicos.

O espelho dobrável tornou possível uma abertura maior

A inovação resolve dois problemas separados: caber no veículo de lançamento e reunir luz depois de chegar ao espaço. As asas articuladas atendem ao primeiro; os atuadores e a calibração, ao segundo. A combinação permitiu transportar um espelho grande e segmentado sem exigir um foguete de largura equivalente.

O número de hexágonos, portanto, não é apenas uma característica visual do telescópio. A distribuição em doze peças centrais e seis nas asas define a arquitetura dobrável. O resultado depende de uma sequência de precisão que transforma partes transportáveis em óptica funcional.