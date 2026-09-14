A ESA guiou dois satélites, Samba e Tango, para reentradas sobre uma área remota do Pacífico Sul e posicionou um avião científico abaixo das trajetórias. A previsão foi tão precisa que a equipe acompanhou os objetos por cerca de 50 segundos, enquanto 29 instrumentos registravam como eles se fragmentavam na atmosfera.

Como a ESA conseguiu colocar os satélites perto de um avião?

Os objetos faziam parte da missão Cluster II, composta originalmente por quatro espaçonaves. Para Samba e Tango, equipes alteraram previamente suas órbitas para fazer as reentradas ocorrerem sobre uma região remota do Pacífico Sul, onde o risco para pessoas e infraestrutura seria mínimo.

O movimento final não foi uma pilotagem contínua durante a queda. As órbitas foram ajustadas com antecedência e previsões posteriores refinaram horário e posição da reentrada. No caso de Samba, uma correção ocorreu ainda em janeiro de 2026 para alinhar melhor a trajetória com a campanha aérea.

ESA registra reentrada de dois satélites sobre o Pacífico

Quão precisa foi a previsão da passagem pela atmosfera?

A Agência Espacial Europeia registrou Samba entrando na atmosfera em 31 de agosto e Tango em 1º de setembro de 2026. A precisão permitiu que uma aeronave partisse de Tonga e estivesse dentro da janela correta para observar as duas passagens.

Samba foi registrado às 21:39:38 UTC, enquanto Tango reentrou às 21:30:31 UTC no dia seguinte. Para acompanhar objetos em alta velocidade, segundos importavam: a previsão precisava colocar avião, câmeras e sensores na mesma região do céu justamente durante a curta fase luminosa da fragmentação.

O que os 29 instrumentos tentaram medir durante a queda?

Dos 30 instrumentos levados no avião, 29 conseguiram registrar as reentradas. Câmeras e sensores acompanharam luz, fragmentação e materiais aquecidos enquanto os satélites atravessavam camadas mais densas da atmosfera, criando um conjunto de observações difícil de obter em quedas não planejadas.

A campanha reuniu quatro tipos de informação particularmente úteis:

Trajetória: câmeras de rastreamento mostraram onde os fragmentos estavam durante a passagem.

câmeras de rastreamento mostraram onde os fragmentos estavam durante a passagem. Fragmentação: imagens registraram o momento em que partes começaram a se separar.

imagens registraram o momento em que partes começaram a se separar. Materiais: instrumentos buscaram assinaturas produzidas pelo aquecimento de componentes específicos.

instrumentos buscaram assinaturas produzidas pelo aquecimento de componentes específicos. Tempo: as observações acompanharam cada satélite por cerca de 50 segundos em média.

ESA registra reentrada de dois satélites sobre o Pacífico

Por que destruir satélites virou um experimento científico?

A missão Cluster foi lançada em 2000 para estudar a magnetosfera terrestre, mas seu encerramento abriu outra oportunidade. As reentradas forneceram dados para entender quais componentes sobrevivem por mais tempo e como uma espaçonave realmente se desmonta sob aquecimento extremo.

Esse conhecimento pode melhorar o chamado design para destruição, no qual peças são projetadas para se desintegrar mais completamente durante a reentrada. Quanto melhor os modelos reproduzirem o comportamento observado, mais fácil será estimar quais componentes de futuros veículos podem alcançar camadas inferiores da atmosfera.

O que torna a operação diferente de observar lixo espacial cair?

Na maioria das reentradas, a incerteza sobre horário e local dificulta posicionar instrumentos próximos. Samba e Tango tiveram trajetórias preparadas com antecedência, permitindo sincronizar especialistas no solo, telescópios e uma aeronave científica exatamente para o encerramento das espaçonaves.

O resultado transforma o fim de dois satélites em dados para missões futuras. Acompanhando a destruição real e comparando-a com previsões de computador, engenheiros conseguem refinar modelos de reentrada e desenvolver veículos que deixem menos componentes resistentes chegando às regiões inferiores da atmosfera.