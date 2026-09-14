EM FOCO Resumo da matéria 01 Riobaldo é quem fala A frase aparece na voz do narrador de Grande sertão: veredas, durante uma reflexão sobre mudanças, incerteza e coragem. 02 Nada fica parado A passagem alterna calor e frio, aperto e alívio, sossego e inquietação para mostrar uma vida sempre em movimento. 03 Coragem fecha a ideia Depois de descrever mudanças que escapam ao controle, Riobaldo aponta a coragem como aquilo que a vida pede de quem atravessa essas mudanças.

Em Grande sertão: veredas, Guimarães Rosa põe Riobaldo diante de uma vida que muda sem avisar: “o correr da vida embrulha tudo”. A frase não promete ordem. Ela resume mudanças, apertos e alívios que se alternam, enquanto a coragem aparece como resposta possível para atravessar o que não permanece igual.

Onde aparece a frase “o correr da vida embrulha tudo”?

A frase aparece em Grande sertão: veredas, romance de Guimarães Rosa, publicado em 1956. Quem fala é Riobaldo, narrador que revisita escolhas, medos, afetos e mudanças enquanto conta a própria trajetória pelo sertão.

Isso muda a leitura porque não se trata de um conselho isolado do autor. A frase nasce dentro da experiência de um personagem que tenta entender acontecimentos contraditórios. O efeito vem justamente da voz de alguém que olha para trás e percebe como a vida alterou seus caminhos.

Mudanças podem transformar certezas que pareciam sólidas em apenas uma etapa do caminho

O que Guimarães Rosa mostra ao dizer que a vida “embrulha tudo”?

A expressão sugere mistura, confusão e movimento. Logo depois, Riobaldo contrapõe esquentar e esfriar, apertar e afrouxar, sossegar e desinquietar. A sequência transforma a mudança em algo concreto: estados opostos podem chegar um depois do outro sem obedecer ao que alguém planejou.

Por isso, o trecho não diz apenas que “tudo muda”. Ele mostra uma vida feita de alternâncias, em que conforto e desconforto não ficam fixos. O personagem tenta dar forma verbal ao que parece difícil de organizar, reconhecendo que a estabilidade pode ser temporária.

Por que a coragem aparece logo depois das mudanças?

A UFMG reproduz a passagem completa e destaca o fechamento: “o que ela quer da gente é coragem”. Dentro desse encadeamento, coragem não elimina a instabilidade; ela aparece depois que o personagem aceita que a vida muda continuamente.

A força está nessa ordem. Primeiro vêm as mudanças que ninguém controla por inteiro. Depois vem a resposta humana possível. Riobaldo não afirma que coragem garante um resultado feliz, mas sugere que continuar exige disposição para agir mesmo quando sossego e inquietação trocam de lugar.

A seguir listamos quatro movimentos da passagem que ajudam a entender como mudança e coragem ficam ligadas na fala de Riobaldo:

Esquenta e esfria: momentos intensos podem perder força e dar lugar a outros estados.

momentos intensos podem perder força e dar lugar a outros estados. Aperta e afrouxa: dificuldades não permanecem com a mesma pressão o tempo inteiro.

dificuldades não permanecem com a mesma pressão o tempo inteiro. Sossega e desinquieta: tranquilidade e preocupação podem se alternar sem aviso.

tranquilidade e preocupação podem se alternar sem aviso. Coragem: aparece como resposta à mudança, não como garantia de controle.

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O tempo mistura acontecimentos e pode dar novos sentidos ao que parecia definido

A frase fala de aceitar qualquer mudança sem reagir?

Não. O trecho reconhece a instabilidade da vida, mas não transforma passividade em virtude. Riobaldo é um personagem que escolhe, erra, luta e reconsidera decisões. A coragem mencionada ali combina melhor com enfrentar o que muda do que simplesmente aceitar qualquer situação sem ação.

Também não há promessa de que todo sofrimento será compensado. O contraste entre aperto e alívio mostra alternância, não uma regra de recompensa. A frase permanece forte porque aceita incerteza sem transformar a vida em sequência previsível de fases ruins seguidas obrigatoriamente por fases boas.

A seguir listamos quatro ideias que a frase permite separar para evitar leituras simplificadas sobre mudança, controle e coragem:

DADOS EM FOCO O que a passagem realmente sugere Diferenças entre o que a passagem mostra e leituras simplificadas da frase. Ideia A passagem mostra Não significa Mudança Estados se alternam Tudo melhora sozinho Coragem Continuar diante do incerto Ausência de medo Sossego Pode ser temporário Problemas acabaram Aperto Também pode mudar Sofrer é obrigatório

Por que “o correr da vida embrulha tudo” continua tão reconhecível?

A frase continua atual porque transforma mudança em experiência cotidiana. Quase todo mundo reconhece momentos em que planos se misturam, certezas diminuem e situações mudam de temperatura emocional. Rosa encontra palavras simples para um movimento que costuma ser difícil de explicar.

Lida no contexto de Grande sertão: veredas, a frase ganha mais força. Guimarães Rosa não oferece uma fórmula pronta para mudanças. Pela voz de Riobaldo, ele mostra uma vida que aperta e afrouxa, enquanto a coragem serve para continuar atravessando aquilo que nunca fica completamente parado.