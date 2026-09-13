EM FOCO Resumo da matéria 01 A frase está em Emma A passagem aparece no romance publicado no início do século XIX e é pensada por Emma Woodhouse após uma conversa com Harriet Smith. 02 Ternura supera frieza Na cena, Emma passa a valorizar calor, afeto e abertura como qualidades de atração mais fortes do que apenas clareza intelectual. 03 Personagem está aprendendo A reflexão faz parte do amadurecimento de Emma, que revê julgamentos sobre as pessoas ao longo do romance.

Em Emma, Jane Austen colocou sua protagonista diante de uma conclusão sobre afeto e convivência: “não há encanto igual à ternura do coração”. A passagem valoriza calor humano e gentileza acima da simples esperteza, mas ganha sentido completo quando lida dentro da mudança de olhar da própria personagem.

Onde Jane Austen escreveu sobre a ternura do coração?

A frase aparece em Emma, romance de Jane Austen. Na passagem, Emma Woodhouse reflete sobre Harriet Smith e reconhece um valor que antes não tratava com a mesma importância: a ternura demonstrada no jeito de lidar com os outros.

Por isso, a frase não surge como máxima solta sobre atração. Ela nasce dentro de uma cena em que a protagonista revê a própria avaliação. Austen faz a ideia ganhar força justamente porque ela aparece durante uma mudança de percepção sobre caráter e afeto.

A reflexão sugere que aquilo que conquista de verdade pode estar menos na aparência e mais nas atitudes

O que “não há encanto igual à ternura do coração” significa?

Na passagem, ternura do coração envolve calor, afeto e abertura no trato com outras pessoas. Emma percebe que essas qualidades podem causar uma impressão mais profunda do que inteligência fria ou capacidade de julgar tudo com precisão.

A frase, portanto, valoriza como alguém faz os outros se sentirem. Ela não rejeita inteligência, estudo ou clareza de pensamento. O contraste da cena mostra que essas qualidades podem perder força de atração quando aparecem sem gentileza, afeto e disposição para acolher.

Por que o contexto de Emma muda a leitura da frase?

Um curso da University of Oxford trata Emma junto a temas como ironia, perspectiva e vida interior. Isso ajuda a lembrar que a fala de uma personagem faz parte de sua trajetória, e não precisa ser lida como tese abstrata da autora.

Emma passa boa parte do romance formando opiniões, interferindo em relações e revendo conclusões. Nesse percurso, Harriet oferece um contraste afetivo que leva a protagonista a reconsiderar o que torna alguém admirável. A ternura ganha valor porque Emma percebe algo que antes avaliava de outro modo.

A seguir listamos quatro elementos da passagem que ajudam a entender por que a frase ganha força dentro do romance:

Ternura: aparece como qualidade ligada ao cuidado e à abertura emocional.

aparece como qualidade ligada ao cuidado e à abertura emocional. Contraste: a cena opõe calor humano a uma inteligência tratada de forma mais fria.

a cena opõe calor humano a uma inteligência tratada de forma mais fria. Autocrítica: Emma percebe limites na própria maneira de julgar outras pessoas.

Emma percebe limites na própria maneira de julgar outras pessoas. Aprendizado: a frase participa de uma mudança gradual na visão da protagonista.

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A frase diz que ternura importa mais do que inteligência?

A passagem cria esse contraste, mas não exige escolher uma única qualidade para todas as situações. Dentro da cena, Emma destaca o poder de atração do afeto porque está revendo uma visão que valorizava demais julgamento, posição e clareza intelectual.

O sentido mais equilibrado é que inteligência sem calor pode parecer distante, enquanto ternura cria proximidade. Austen usa a comparação para revelar uma mudança na personagem. O valor literário está menos em criar uma regra universal e mais em mostrar uma nova forma de enxergar pessoas.

A seguir listamos quatro contrastes presentes na reflexão que ajudam a organizar o sentido da passagem sem transformá-la em regra absoluta:

DADOS EM FOCO O que Emma passa a valorizar Comparação entre qualidades observadas pela personagem e o sentido que recebem na passagem. Aspecto Como aparece O que Emma percebe Ternura Abertura e afeto Cria proximidade Clareza Capacidade de julgar Não basta sozinha Maneira Calor no trato Aumenta a atração Perspectiva Revisão de julgamentos Permite aprender

Por que essa frase de Jane Austen ainda soa atual?

Ela permanece lembrada porque transforma gentileza em uma qualidade visível. Em relações pessoais, inteligência e competência chamam atenção, mas a forma como alguém trata os outros também pesa. Austen colocou essa percepção dentro de uma personagem que precisava aprender justamente a rever julgamentos rápidos.

“Não há encanto igual à ternura do coração” funciona melhor quando preservamos esse contexto. Jane Austen não oferece uma fórmula para agradar todo mundo. Ela mostra uma personagem reconhecendo que afeto, abertura e cuidado podem ter um valor que a simples esperteza não substitui.