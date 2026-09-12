EM FOCO Resumo da matéria 01 A frase está no romance A máxima aparece no capítulo CXIX de Memórias Póstumas de Brás Cubas, dentro de uma sequência de observações breves do narrador. 02 Tempo vira personagem Machado contrapõe nossa tentativa de “matar” as horas ao fato inevitável de que o tempo continua avançando sobre nós. 03 Ironia ainda funciona A frase permanece forte porque transforma uma expressão cotidiana em lembrete sobre finitude, prioridades e o valor dado aos próprios dias.

Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis resume a passagem do tempo numa máxima incômoda. “Matamos o tempo; o tempo nos enterra” lembra que podemos preencher as horas, nunca controlar seu avanço. A ideia junta ironia, finitude e a percepção de que o tempo vivido desaparece irreversivelmente.

Onde aparece a frase de Machado de Assis?

O trecho está no capítulo CXIX de Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance publicado em livro em 1881. Ali, Brás Cubas abre um parêntese para reunir pequenas máximas. A frase sobre o tempo surge nesse conjunto, cercada por observações curtas, irônicas e deliberadamente provocadoras.

A Academia Brasileira de Letras também registra a máxima ao comentar a obra machadiana. Isso importa porque a frase não nasceu como conselho motivacional isolado: ela faz parte da voz de um narrador que observa a vida com humor, distância e pessimismo.

Tentar fazer o tempo passar ganha outro significado quando percebemos que ele também está passando para nós

Por que o verbo “matar” muda o peso da frase?

O primeiro movimento usa uma expressão comum: “matar o tempo” significa preencher horas vazias ou esperar algo passar. Machado pega essa fala cotidiana e a devolve de modo literal. De repente, o tempo deixa de ser algo passivo e aparece como força maior que continua avançando, independentemente do que fazemos.

O segundo movimento inverte a relação: quem parecia controlar as horas termina controlado por elas. A força está nessa troca rápida de posições. Em poucas palavras, a frase lembra que distrações podem ocupar o dia, mas não suspendem envelhecimento, mudanças, perdas nem o limite da própria existência.

O que a frase diz sobre desperdiçar o tempo?

A máxima não afirma que todo descanso é desperdício. O alvo é mais amplo: a ilusão de que o tempo pode ser tratado como algo descartável. Quando dizemos que queremos “matar” alguns minutos, a frase machadiana chama atenção para o valor de algo que não pode ser recuperado depois.

Por isso, a leitura mais útil está em observar prioridades, não em transformar cada minuto em produtividade. O tempo pode ser usado para trabalhar, conversar, descansar ou simplesmente estar presente. O ponto é perceber que ele passa em qualquer cenário e não retorna para ser usado outra vez.

A seguir listamos 4 sinais práticos que ajudam a reconhecer como esse sentido aparece no cotidiano:

Esperas vazias: preencher minutos sem perceber pode virar hábito e consumir horas inteiras.

preencher minutos sem perceber pode virar hábito e consumir horas inteiras. Adiamentos: deixar sempre para depois faz o futuro carregar tarefas e escolhas que poderiam ter começado antes.

deixar sempre para depois faz o futuro carregar tarefas e escolhas que poderiam ter começado antes. Descanso consciente: parar por escolha é diferente de perder tempo sem perceber onde ele foi.

parar por escolha é diferente de perder tempo sem perceber onde ele foi. Prioridades: dar atenção ao que importa reduz a sensação de que os dias simplesmente desapareceram.

Leia também: A psicologia explica por que algumas pessoas programam vários alarmes e continuam apertando a soneca

Machado transforma poucas palavras em uma reflexão sobre finitude, rotina e a maneira como usamos nossos dias

Como a ironia transforma uma ideia simples em reflexão?

A construção funciona porque coloca duas imagens opostas na mesma linha: matar e ser enterrado. A primeira parece leve, quase uma expressão automática. A segunda lembra morte e finitude. O salto entre as duas provoca surpresa e faz a frase parecer maior do que seu tamanho.

Um estudo publicado na Machado de Assis em Linha destaca justamente essa máxima ao discutir escolhas de tradução de Memórias Póstumas. A atenção dada ao contraste mostra como poucas palavras carregam ritmo, reversão e ironia ao mesmo tempo.

A seguir listamos 4 relações centrais que organizam a ideia discutida nessa parte:

DADOS EM FOCO Como a frase constrói o contraste Como a frase constrói o contraste Trecho Imagem Efeito “Matar o tempo” Ocupar horas vazias Sensação de controle “O tempo” Força que continua avançando Perda desse controle “Nos enterra” Fim inevitável da vida Choque e finitude Frase completa Inversão em duas partes Ironia memorável

Por que a frase continua fácil de reconhecer hoje?

A frase permanece atual porque a sensação de que os dias passam rápido atravessa épocas. Mudam as distrações, os trabalhos e as tecnologias, mas continua familiar a experiência de chegar ao fim de um período e perceber que ele parece ter desaparecido antes que pudéssemos acompanhá-lo.

O valor da máxima está menos em mandar fazer algo e mais em mudar a perspectiva. Machado transforma uma expressão banal em lembrete de finitude: podemos escolher como ocupar o tempo, mas não podemos pará-lo. Essa tensão explica por que a frase continua voltando quando pensamos na passagem dos dias.