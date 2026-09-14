Ao final de Nueva refutación del tiempo, Jorge Luis Borges escreve que “o tempo é a substância de que sou feito”. A frase une tempo e identidade radicalmente: mesmo questionando a continuidade temporal, Borges retorna à experiência inevitável de uma existência carregada e transformada pela passagem do tempo.
Onde Borges escreveu “o tempo é a substância de que sou feito”?
A frase aparece em Nueva refutación del tiempo, ensaio de Jorge Luis Borges incorporado a Otras inquisiciones. Nesse texto, o escritor argentino discute tempo, identidade e percepção dialogando com filósofos como Berkeley, Hume e Schopenhauer.
O contexto é importante porque a frase não surge como aforismo solto sobre envelhecer. Ela encerra uma investigação intelectual em que Borges tenta negar a sucessão temporal e, ao mesmo tempo, reconhece que nossa experiência concreta continua presa a algo irreversível.
O que significa dizer que o tempo é a substância de alguém?
A imagem aproxima tempo e identidade pessoal. Em vez de tratar o tempo apenas como relógio, calendário ou cenário externo, Borges o transforma em matéria do próprio eu. A pessoa não estaria simplesmente “dentro” do tempo; sua existência seria inseparável da passagem temporal.
Logo depois, Borges compara o tempo a rio, tigre e fogo. Em cada imagem, algo destrói ou carrega o indivíduo, mas esse indivíduo também se identifica com a própria força que o atinge. A tensão central é esta: somos afetados pelo tempo e, ao mesmo tempo, feitos dele.
Por que Borges tenta negar o tempo e termina reafirmando sua força?
Um estudo do Borges Center da University of Pittsburgh mostra que o ensaio trabalha com ideias de Berkeley e Hume para questionar a continuidade do mundo, do eu e do tempo. A argumentação leva a uma negação filosófica da sucessão temporal.
Mas o encerramento cria uma virada. Borges admite que o mundo e o próprio Borges continuam reais dentro da experiência vivida. A frase famosa nasce exatamente desse choque entre uma ideia intelectualmente sedutora, a negação do tempo, e a sensação inevitável de ser carregado por ele.
A seguir listamos quatro imagens do ensaio que mostram como Borges transforma o tempo em experiência pessoal e não apenas em conceito abstrato:
- Substância: o tempo aparece como matéria da própria identidade.
- Rio: ele arrasta o indivíduo, mas o indivíduo também é esse fluxo.
- Tigre: o tempo destrói, enquanto permanece inseparável de quem sofre a destruição.
- Fogo: consumir e existir passam a fazer parte da mesma imagem.
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A frase de Borges fala apenas sobre envelhecimento e morte?
Não. Envelhecimento e morte estão próximos da ideia, mas o ensaio é mais amplo. Borges discute a própria possibilidade de existir uma sequência contínua de passado, presente e futuro, além de questionar se o “eu” permanece realmente idêntico ao longo dessa sequência.
Por isso, a frase também toca memória, mudança e identidade. Cada instante parece substituir o anterior, mas ainda sentimos continuidade entre versões diferentes de nós mesmos. Borges explora esse paradoxo sem oferecer uma solução simples, mantendo juntos o argumento filosófico e a experiência cotidiana.
A seguir listamos quatro camadas da frase que ajudam a separar tempo físico, experiência pessoal e identidade dentro do ensaio:
|Camada
|Como aparece
|O que provoca
|Tempo
|Fluxo irreversível
|Mudança contínua
|Identidade
|Eu feito de tempo
|Instabilidade pessoal
|Memória
|Ligação com o passado
|Sensação de continuidade
|Presente
|Instante vivido
|Limite da experiência
Por que essa frase de Borges continua provocando tanta reflexão?
Ela permanece forte porque transforma uma questão filosófica em imagem pessoal. Não é necessário conhecer Berkeley ou Hume para sentir a tensão de ser alguém que muda a cada instante e, ainda assim, reconhece uma continuidade entre passado, presente e futuro.
“O tempo é a substância de que sou feito” resume essa contradição sem resolvê-la. Jorge Luis Borges questiona o tempo com argumentos e termina reconhecendo sua força na própria identidade. A frase continua viva porque faz o tempo deixar de ser calendário e virar parte daquilo que somos.
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