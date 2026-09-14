EM FOCO Resumo da matéria 01 Frase fecha um ensaio A passagem aparece no final de Nueva refutación del tiempo, texto em que Borges discute filosoficamente a existência e a continuidade do tempo. 02 Tempo vira identidade Borges não trata o tempo como algo apenas externo: ele o aproxima do próprio eu, como se ambos fossem inseparáveis. 03 Negação encontra limite Depois de argumentar contra a continuidade temporal, o ensaio termina reconhecendo a força concreta e irreversível da experiência do tempo.

Ao final de Nueva refutación del tiempo, Jorge Luis Borges escreve que “o tempo é a substância de que sou feito”. A frase une tempo e identidade radicalmente: mesmo questionando a continuidade temporal, Borges retorna à experiência inevitável de uma existência carregada e transformada pela passagem do tempo.

Onde Borges escreveu “o tempo é a substância de que sou feito”?

A frase aparece em Nueva refutación del tiempo, ensaio de Jorge Luis Borges incorporado a Otras inquisiciones. Nesse texto, o escritor argentino discute tempo, identidade e percepção dialogando com filósofos como Berkeley, Hume e Schopenhauer.

O contexto é importante porque a frase não surge como aforismo solto sobre envelhecer. Ela encerra uma investigação intelectual em que Borges tenta negar a sucessão temporal e, ao mesmo tempo, reconhece que nossa experiência concreta continua presa a algo irreversível.

Memórias, mudanças e experiências acumuladas ajudam a dar sentido à imagem criada pelo escritor

O que significa dizer que o tempo é a substância de alguém?

A imagem aproxima tempo e identidade pessoal. Em vez de tratar o tempo apenas como relógio, calendário ou cenário externo, Borges o transforma em matéria do próprio eu. A pessoa não estaria simplesmente “dentro” do tempo; sua existência seria inseparável da passagem temporal.

Logo depois, Borges compara o tempo a rio, tigre e fogo. Em cada imagem, algo destrói ou carrega o indivíduo, mas esse indivíduo também se identifica com a própria força que o atinge. A tensão central é esta: somos afetados pelo tempo e, ao mesmo tempo, feitos dele.

Por que Borges tenta negar o tempo e termina reafirmando sua força?

Um estudo do Borges Center da University of Pittsburgh mostra que o ensaio trabalha com ideias de Berkeley e Hume para questionar a continuidade do mundo, do eu e do tempo. A argumentação leva a uma negação filosófica da sucessão temporal.

Mas o encerramento cria uma virada. Borges admite que o mundo e o próprio Borges continuam reais dentro da experiência vivida. A frase famosa nasce exatamente desse choque entre uma ideia intelectualmente sedutora, a negação do tempo, e a sensação inevitável de ser carregado por ele.

A seguir listamos quatro imagens do ensaio que mostram como Borges transforma o tempo em experiência pessoal e não apenas em conceito abstrato:

Substância: o tempo aparece como matéria da própria identidade.

o tempo aparece como matéria da própria identidade. Rio: ele arrasta o indivíduo, mas o indivíduo também é esse fluxo.

ele arrasta o indivíduo, mas o indivíduo também é esse fluxo. Tigre: o tempo destrói, enquanto permanece inseparável de quem sofre a destruição.

o tempo destrói, enquanto permanece inseparável de quem sofre a destruição. Fogo: consumir e existir passam a fazer parte da mesma imagem.

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Borges transforma o tempo de algo externo em uma parte inseparável da própria existência

A frase de Borges fala apenas sobre envelhecimento e morte?

Não. Envelhecimento e morte estão próximos da ideia, mas o ensaio é mais amplo. Borges discute a própria possibilidade de existir uma sequência contínua de passado, presente e futuro, além de questionar se o “eu” permanece realmente idêntico ao longo dessa sequência.

Por isso, a frase também toca memória, mudança e identidade. Cada instante parece substituir o anterior, mas ainda sentimos continuidade entre versões diferentes de nós mesmos. Borges explora esse paradoxo sem oferecer uma solução simples, mantendo juntos o argumento filosófico e a experiência cotidiana.

A seguir listamos quatro camadas da frase que ajudam a separar tempo físico, experiência pessoal e identidade dentro do ensaio:

DADOS EM FOCO As camadas do tempo em Borges Relação entre imagens usadas por Borges e as ideias discutidas no ensaio. Camada Como aparece O que provoca Tempo Fluxo irreversível Mudança contínua Identidade Eu feito de tempo Instabilidade pessoal Memória Ligação com o passado Sensação de continuidade Presente Instante vivido Limite da experiência

Por que essa frase de Borges continua provocando tanta reflexão?

Ela permanece forte porque transforma uma questão filosófica em imagem pessoal. Não é necessário conhecer Berkeley ou Hume para sentir a tensão de ser alguém que muda a cada instante e, ainda assim, reconhece uma continuidade entre passado, presente e futuro.

“O tempo é a substância de que sou feito” resume essa contradição sem resolvê-la. Jorge Luis Borges questiona o tempo com argumentos e termina reconhecendo sua força na própria identidade. A frase continua viva porque faz o tempo deixar de ser calendário e virar parte daquilo que somos.