Uma marca de pata canina de aproximadamente 4 mil anos foi identificada num tijolo de Tavşanlı Höyük, na Turquia. Antes da secagem, o animal marcou o barro macio. O tijolo integrou uma parede residencial e sobreviveu a um incêndio da Idade do Bronze, preservando um raro testemunho arqueológico do cotidiano.

Como a pata ficou gravada no barro?

Os construtores misturavam terra, água e palha e colocavam a massa em moldes. Enquanto o tijolo secava ao sol, um animal passou sobre sua superfície. A pressão das patas deixou marcas visíveis, que endureceram junto com o material usado na construção da parede.

A identificação como pegada de cão aparece no comunicado da Universidade Bilecik Şeyh Edebali. O professor Erkan Fidan dirige as escavações desde 2021. A marca indica a passagem do animal, mas não informa quem cuidava dele nem se vivia dentro daquela casa.

O vestígio mostra como pequenos acontecimentos do cotidiano podem deixar marcas por milhares de anos

O incêndio deixou o tijolo entre os escombros

A peça já fazia parte da parede de uma moradia quando um incêndio atingiu o edifício. Após o desabamento, ela ficou no entulho e permaneceu enterrada. A destruição do imóvel criou o contexto em que os arqueólogos encontraram o tijolo marcado milhares de anos depois.

O barro não precisou permanecer úmido para guardar a impressão. Depois de seco, ele conservou o desenho feito pelo cão. O achado foi divulgado em outubro de 2026 e permite observar um gesto cotidiano que normalmente não deixa documentos ou objetos reconhecíveis.

O que a pegada revela sobre a vida na cidade?

O registro mostra que um cão circulou perto de uma área onde tijolos estavam sendo produzidos ou secavam. Isso combina com a presença de animais nos antigos assentamentos da Anatólia, mas a pegada não comprova estimação doméstica, guarda da residência ou qualquer tarefa específica.

As informações podem ser separadas pelo que o vestígio realmente demonstra:

Animal: a equipe identificou a impressão como pertencente a um cão.

a equipe identificou a impressão como pertencente a um cão. Momento: o barro ainda estava mole quando recebeu a pressão da pata.

o barro ainda estava mole quando recebeu a pressão da pata. Construção: o tijolo foi usado na parede de uma casa.

o tijolo foi usado na parede de uma casa. Destruição: a estrutura passou por incêndio e desabamento.

a estrutura passou por incêndio e desabamento. Limite: a marca não revela nome, idade nem função do animal.

Um detalhe assim amplia a visão sobre trabalho e convivência na cidade. Vasos e ferramentas ajudam a reconstruir atividades humanas; uma impressão acidental acrescenta o movimento de um animal. Para saber mais sobre o lugar dos cães, seria preciso reunir outros vestígios do mesmo período.

A descoberta ajuda a investigar o ambiente em que viviam as comunidades da Idade do Bronze

Tavşanlı Höyük guarda sinais da Idade do Bronze

O sítio fica na província de Kütahya, no oeste da Turquia. Seus vestígios mostram uma grande ocupação antiga, pesquisada por uma equipe universitária. A Idade do Bronze é o período arqueológico que ajuda a situar as construções e os objetos, embora sua cronologia varie entre regiões.

A construção em barro mostra uma técnica adaptada aos materiais disponíveis. Mesmo sem inscrições, paredes, restos queimados e objetos permitem estudar o modo de construir e ocupar o espaço. O tijolo com a pata acrescenta um registro inesperado a esse conjunto de pistas arqueológicas.

Por que uma marca tão pequena merece pesquisa?

Achados chamativos, como armas e joias, costumam receber mais atenção. Mas uma impressão preservada ajuda a entender uma atividade comum que ocorreu antes da construção da casa. Ao lado das datas e dos materiais, ela mostra que a história diária também integra o trabalho arqueológico.

O órgão de preservação ligado ao Ministério da Cultura e Turismo da Turquia registra oficialmente a proteção arqueológica de Tavşanlı Höyük. Essa proteção é importante porque o contexto de cada objeto precisa ser estudado. Uma peça sem sua posição original perde parte das pistas sobre o passado.

O tijolo preservou um detalhe que provavelmente passou despercebido pelas pessoas daquela época

O pequeno vestígio permanece aberto a novas perguntas

Não se sabe quanto tempo o cão ficou perto dos tijolos, de onde veio ou se teve contato direto com os moradores. Essas perguntas não podem ser respondidas apenas pela marca da pata. A interpretação mais segura é que houve passagem de um animal durante a secagem.

O tijolo atravessou a construção, o incêndio e muitos séculos enterrado. Hoje, a impressão ajuda a aproximar a pesquisa arqueológica de um momento simples da vida antiga. O valor do achado está na precisão desse registro, sem precisar imaginar uma história completa para o cão.