O naufrágio de Temasek, encontrado perto de Singapura, conservava porcelanas do século XIV, incluindo peças azuis e brancas da dinastia Yuan. Arqueólogos recuperaram 3,5 toneladas de fragmentos cerâmicos. A carga revela pistas sobre o comércio do antigo porto, mas o destino exato da embarcação não foi comprovado.

O que foi recuperado nas águas de Singapura?

Escavações subaquáticas feitas em etapas entre 2016 e 2019 retiraram do fundo do mar cerca de 3,5 toneladas de fragmentos cerâmicos, além de algumas peças inteiras ou quase completas. A coleção pertence ao primeiro naufrágio antigo identificado nas águas de Singapura.

O estudo publicado no Journal of International Ceramic Studies descreve uma carga excepcional de porcelana azul e branca Yuan. Não se trata de milhares de pratos intactos: boa parte das peças está quebrada, e os fragmentos precisam ser classificados e comparados.

A carga preservada oferece pistas sobre a circulação de produtos valiosos durante a Idade Média

A porcelana Yuan se destaca pela quantidade

A dinastia Yuan governou a China entre os séculos 13 e 14. Seus artesãos produziram porcelanas de fundo claro e desenhos azuis muito procuradas em rotas marítimas. A carga de Temasek tem mais desse tipo de porcelana do que outros naufrágios já documentados.

Também apareceram peças de celadon de Longquan, conhecidas pelo esmalte esverdeado, e cerâmicas de outros centros chineses. A variedade mostra que a embarcação reunia produtos de oficinas diferentes. Isso favorece o estudo do comércio sem revelar, por si só, quem compraria cada objeto.

Quais objetos ajudam a reconstruir a carga?

O pesquisador Michael Flecker descreveu diferentes grupos de cerâmica, incluindo peças de Jingdezhen, Dehua e Cizao. Comparar argila, esmalte e formas permite aproximar os fragmentos de locais de fabricação. Esse trabalho também ajuda a identificar produtos que viajavam juntos no mesmo carregamento.

Entre os materiais recuperados estão:

Azul e branco: porcelanas Yuan com decoração pintada.

porcelanas Yuan com decoração pintada. Celadon: peças com esmalte verde de Longquan.

peças com esmalte verde de Longquan. Qingbai: cerâmica clara com tonalidade azulada.

cerâmica clara com tonalidade azulada. Louça branca: objetos ligados a oficinas de Dehua.

objetos ligados a oficinas de Dehua. Jarras: recipientes de armazenamento de centros como Cizao.

O levantamento das peças funciona como uma amostra do comércio marítimo de uma época. Produtos de origens distintas podem ter sido reunidos em portos chineses antes da viagem. A coleção mostra o que estava a bordo, mas não fornece uma lista escrita de compradores.

O naufrágio revela detalhes sobre as mercadorias transportadas pelas antigas rotas comerciais

Temasek era um porto importante nas rotas asiáticas

Temasek era o nome usado para um antigo centro portuário na região da atual Singapura. No século XIV, mercadorias passavam por rotas que ligavam áreas produtoras da China a diferentes mercados. As cerâmicas achadas em terra ajudam a comparar esse comércio com a carga do navio.

O Conselho Nacional do Patrimônio de Singapura destaca o valor dos naufrágios para compreender a história marítima local. O fato de haver peças semelhantes em sítios terrestres reforça a hipótese de que Temasek fosse o destino, mas não a torna uma certeza absoluta.

O casco desapareceu, mas o carregamento deixou pistas

Os pesquisadores não encontraram um casco preservado. Pela carga e pelo contexto, consideram possível que o navio fosse uma embarcação chinesa conhecida como junco. Essa interpretação é indireta e não equivale a identificar o modelo exato ou a tripulação.

Alguns detalhes da coleção também ajudam a discutir o provável caminho da viagem. A ausência relativa de certos pratos grandes, mais conhecidos em outros mercados, pode indicar uma clientela diferente. Ainda assim, a forma das peças não funciona como um mapa completo da rota.

As peças da dinastia Yuan contribuem para entender a importância da produção chinesa naquele período

Por que esse naufrágio interessa além de Singapura?

O conjunto preservou cerâmicas que estavam juntas em um mesmo momento do século XIV. Isso fornece um ponto de comparação para objetos encontrados em lugares onde falta contexto arqueológico. O valor do achado está tanto na quantidade quanto na associação entre peças.

O naufrágio de Temasek revela a circulação de porcelanas chinesas antes da Singapura moderna. Sua carga ajuda a estudar produção, comércio e consumo no passado. As perguntas sobre porto de embarque, rota e destino continuam abertas, mas os fragmentos oferecem uma base concreta para novas pesquisas.