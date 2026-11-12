Uma flauta óssea descoberta em Troia, na Turquia, tem cerca de 2.800 anos e é apresentada como o primeiro instrumento musical identificado em mais de 160 anos de escavações. A peça surgiu numa camada do período arcaico e oferece um registro arqueológico especialmente valioso da música na antiga cidade.

A peça apareceu em uma nova campanha de escavações

A descoberta foi anunciada em outubro de 2026, após trabalhos no sítio arqueológico de Troia, na província de Çanakkale. Segundo o governo turco, a flauta veio de uma camada associada ao período arcaico, posterior a fases mais antigas da ocupação local.

O Ministério da Cultura e Turismo da Turquia informou que a peça é o primeiro instrumento musical reconhecido nas escavações da cidade. Isso descreve o registro arqueológico disponível, não significa que a música tenha começado ali naquela época.

O achado amplia o conhecimento sobre atividades que iam além da guerra e do comércio – IMAGEM ILUSTRATIVA

Por que a flauta é considerada tão rara?

O osso é um material orgânico que pode se deteriorar conforme o ambiente. Muitos instrumentos antigos eram feitos de materiais frágeis, como madeira, osso ou junco, que nem sempre sobrevivem intactos ao tempo e às mudanças no solo.

A equipe relatou que parte da estrutura do instrumento foi preservada, permitindo avaliar seu formato. A descoberta fornece evidência direta de um objeto musical, diferente de imagens, relatos escritos ou suposições feitas a partir de outras cidades antigas.

O que se sabe sobre a idade do instrumento?

A data indicada é de cerca de 2.800 anos, compatível com o começo do período arcaico na região. Essa referência não deve ser confundida com uma data exata de fabricação nem com a época da guerra narrada em poemas antigos.

As camadas de Troia arqueológica representam diferentes momentos de ocupação. Por isso, identificar o contexto onde o osso apareceu é fundamental para entender sua posição na longa história local, sem misturar períodos separados por séculos.

A flauta mostra como era a música de Troia?

A existência do objeto indica que instrumentos de sopro eram conhecidos naquela fase da cidade. Porém, a peça sozinha não revela quais melodias eram tocadas, quem as executava nem a ocasião em que o instrumento costumava ser usado.

A equipe diferencia o objeto preservado, seu contexto arqueológico e aquilo que ainda não se sabe:

Objeto preservado : a flauta de osso é a evidência material encontrada, e poderá passar por estudos mais detalhados.

: a flauta de osso é a evidência material encontrada, e poderá passar por estudos mais detalhados. Contexto da camada : o solo ajuda a situar a peça no período arcaico, sem indicar o dia ou o ano da fabricação.

: o solo ajuda a situar a peça no período arcaico, sem indicar o dia ou o ano da fabricação. Uso musical: melodias e ocasiões de apresentação ainda não são conhecidas, nem os nomes de quem tocava naquela época.

A UNESCO reconhece o sítio de Troia como patrimônio mundial, com milhares de anos de ocupação. Esse contexto ajuda a entender a importância do achado, mas não autoriza reconstruir uma apresentação musical antiga apenas com base em um fragmento.

A preservação da peça permite estudar como instrumentos musicais eram produzidos naquela época – IMAGEM ILUSTRATIVA

Outro objeto foi encontrado na mesma temporada

A campanha também revelou uma cabeça de ídolo antropomorfo, ou seja, com forma humana, estimada em cerca de 4.500 anos. Ela apareceu perto da área de entrada de Troia II e pertence a uma fase mais antiga do sítio.

Os dois achados não foram produzidos necessariamente pela mesma população nem na mesma época. A separação entre as camadas mostra como objetos distintos contam histórias diferentes e por que o trabalho arqueológico depende de registro cuidadoso do lugar de cada peça.

Os estudos ainda precisam esclarecer a função da flauta

Os estudos poderão detalhar o material e o formato da flauta, comparar exemplares de outras regiões e investigar suas possíveis formas de uso. Nenhuma dessas etapas permite afirmar desde já qual música era tocada ou qual ritual poderia ter acompanhado o instrumento.

Mesmo com essas dúvidas, a flauta representa um novo registro material da vida cultural da cidade. Seu valor está no que foi preservado e no contexto em que apareceu, não em uma ligação automática com as cenas lendárias da guerra de Troia. Essa diferença impede interpretações apressadas sobre o passado.