A cidade egípcia Imet, no delta do Nilo, voltou a ganhar forma após escavações cuidadosas. Arqueólogos identificaram casas de vários andares, espaços para grãos e vestígios de uma via cerimonial. O conjunto, estudado em Tell el-Fara’in, ajuda a conhecer a vida urbana aproximadamente no século IV a.C.

Onde ficava a antiga cidade egípcia Imet?

Imet ocupava uma área do delta oriental do Nilo, no atual Egito. Os trabalhos ocorrem em Tell el-Fara’in, também chamado Tell Nabasha. O local combina ruínas de moradias, espaços de trabalho e restos de construções ligadas à vida religiosa.

A Universidade de Manchester participa de uma missão com pesquisadores egípcios, dirigida por Nicky Nielsen. Imagens de satélite ajudaram a apontar áreas com tijolos antigos antes da escavação. Assim, foi possível identificar partes da cidade que não apareciam claramente na superfície.

Os antigos celeiros oferecem pistas sobre o armazenamento de alimentos e a economia local

As casas altas mostram uma cidade ocupada

Algumas estruturas tinham paredes de fundação grossas, capazes de sustentar pisos superiores. Os pesquisadores interpretam esses prédios como casas de vários andares, chamadas de casas-torre. A forma de construir sugere uso intenso do espaço urbano, especialmente na região do delta.

As moradias são datadas aproximadamente do século IV a.C. e não revelam, sozinhas, quantos moradores viviam nelas. A quantidade de quartos ou andares não pode ser afirmada sem estudo detalhado. As fundações mostram, porém, uma arquitetura mais complexa do que casas térreas simples.

O que os celeiros revelam sobre a economia?

Os arqueólogos identificaram áreas para processamento e armazenamento de grãos, além de espaços ligados a animais. Esses vestígios ajudam a entender o abastecimento urbano e o trabalho diário. Uma cidade precisava guardar produtos e organizar alimentos para manter suas atividades.

O conjunto de estruturas revela tarefas que se cruzavam na rotina:

Moradias: edificações com fundações que sustentavam pavimentos altos.

edificações com fundações que sustentavam pavimentos altos. Grãos: áreas usadas para preparar e guardar produtos agrícolas.

áreas usadas para preparar e guardar produtos agrícolas. Animais: espaços ligados ao cuidado e ao trabalho diário.

espaços ligados ao cuidado e ao trabalho diário. Cerimônias: trechos de uma antiga passagem religiosa.

trechos de uma antiga passagem religiosa. Objetos: peças associadas a divindades e práticas de culto.

O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito descreve o conjunto de casas e dependências encontrado na área. As evidências permitem estudar atividades de abastecimento, mas ainda não indicam a produção total de alimentos nem o tamanho exato da população de Imet.

Uma via cerimonial conectava espaços religiosos

A equipe identificou restos de uma via cerimonial relacionada ao templo da deusa Wadjet, representada por uma cobra. No local também apareceu uma construção posterior sobre parte desse caminho. Isso sugere uma mudança no uso da área ao longo do tempo.

A deusa Wadjet era importante na tradição religiosa do Egito antigo. Um edifício de época posterior, com piso de calcário e grandes colunas, indica que a passagem pode ter deixado de funcionar em meados do período ptolomaico. Essa leitura ainda depende dos dados arqueológicos.

A presença de casas com vários andares revela características da arquitetura daquele período

Como os arqueólogos encontraram estruturas escondidas?

A pesquisa reuniu imagens de satélite e escavação no terreno. As imagens destacaram concentrações de tijolos de barro, orientando onde procurar. Esses levantamentos sem escavação ajudam a reduzir intervenções desnecessárias e a preservar informações que podem se perder durante a retirada do solo.

Também foram recuperados objetos religiosos, como uma pequena figura funerária de faiança, uma estela de pedra e um instrumento de bronze ligado a rituais. Esses materiais ajudam a relacionar as ruas e edifícios à vida espiritual de diferentes fases da cidade.

Imet permite estudar a vida além dos palácios

A descoberta chama atenção porque combina habitação, agricultura e religião no mesmo sítio. As escavações mostram que a vida no Egito antigo também dependia de oficinas, estoques e caminhos usados pelas pessoas. A história urbana aparece nos detalhes cotidianos, não apenas nos monumentos maiores.

Ainda há áreas por investigar e perguntas sobre a duração de cada edifício. O que já se conhece indica uma cidade organizada e em transformação, principalmente entre o fim do período faraônico e a época ptolomaica. A nova leitura de Imet cresce conforme o trabalho de campo avança.