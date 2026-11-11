Uma carga romana de quase 2 milênios foi encontrada no fundo do lago Neuchâtel, na Suíça. Entre os objetos estão pratos, tigelas, ferramentas e peças de transporte. A descoberta ajuda a estudar o comércio romano antigo, mas o barco que levou a carga continua sem localização confirmada pelos pesquisadores.

Como a carga romana foi descoberta no lago suíço?

O conjunto foi identificado em novembro de 2024, durante um trabalho de acompanhamento do fundo do lago. Imagens aéreas mostraram marcas incomuns, e os mergulhadores encontraram uma concentração de cerâmicas. A descoberta faz parte do projeto de proteção de vestígios submersos na região.

A Octopus Foundation informa que a primeira avaliação ocorreu ainda em novembro. Uma amostra de madeira passou por datação, situando o conjunto entre o fim da República e o início do Império Romano. A idade aproximada exige comparação com outros materiais.

A descoberta no fundo do lago oferece pistas sobre antigas atividades comerciais na região

Cerâmicas revelam uma carga preparada para circular

A maior parte dos achados envolve pratos, tigelas e travessas de cerâmica. Muitos recipientes apareceram quase inteiros, algo incomum em materiais tão antigos. O conjunto reúne itens produzidos na região e objetos vindos de longe, indicando trocas comerciais por diferentes rotas.

Havia também ânforas relacionadas ao transporte de azeite da Espanha, além de ferramentas e acessórios para veículos puxados por animais. Esses vestígios ajudam a reconstruir como a mercadoria circulava entre água e terra, sem provar qual seria o destino final da embarcação.

Quantos objetos já foram retirados da água?

Na campanha de março de 2025, arqueólogos recuperaram cerca de 150 peças. Esse número se refere à primeira etapa, não ao total definitivo da descoberta. A área foi dividida em quadrados, o que permitiu registrar com cuidado a posição de cada objeto.

Os achados mostram diferentes partes de uma mesma atividade de transporte:

Cerâmicas: pratos e recipientes de mesa encontrados em grande quantidade.

pratos e recipientes de mesa encontrados em grande quantidade. Ânforas: vasos usados para transportar produtos, como azeite.

vasos usados para transportar produtos, como azeite. Ferramentas: utensílios ligados ao uso diário da embarcação.

utensílios ligados ao uso diário da embarcação. Rodas: peças associadas ao transporte por terra.

peças associadas ao transporte por terra. Armas: objetos que levantam perguntas sobre segurança da carga.

O governo do cantão de Neuchâtel também relata a presença de espadas. A possibilidade de escolta militar foi levantada pelos pesquisadores, mas ainda é uma interpretação. O motivo do naufrágio e o percurso exato continuam sendo questões abertas.

As cerâmicas encontradas podem revelar detalhes sobre o uso e a circulação de produtos

A preservação depende do trabalho fora do lago

A água e os sedimentos ajudaram a manter objetos frágeis protegidos por séculos. Com as mudanças no fundo do lago, parte da carga ficou exposta à erosão e à ação humana. Por isso, retirar peças exige medir, fotografar e conservar cada uma delas.

O tratamento é diferente conforme o material. Madeira, metal e barro podem sofrer danos quando saem da água sem controle de umidade e temperatura. O estudo de objetos cotidianos permite comparar técnicas de conservação usadas em outros achados romanos, inclusive os encontrados em solo encharcado.

O que as imagens subaquáticas mostram?

As imagens feitas durante as operações revelam recipientes ainda agrupados no fundo do lago. Essa disposição pode dar pistas sobre como a carga foi organizada. O vídeo divulgado pelo cantão mostra o trabalho real dos mergulhadores, mas não comprova, sozinho, a causa do naufrágio.

A pesquisa também avalia como utensílios romanos e equipamentos de transporte viajavam juntos. O lago Neuchâtel, descrito na Wikipédia sobre o lago, oferece o contexto geográfico, enquanto a interpretação dos materiais depende das equipes de arqueologia e conservação.

Quem quer ver imagens reais da retirada e do registro da carga pode acompanhar o vídeo divulgado pelo governo do cantão, com imagens da Octopus Foundation:

O estudo poderá esclarecer rotas comerciais antigas

O material pode mostrar quais oficinas fabricavam as peças, de onde vinham os produtos e como eles chegavam a diferentes lugares. A presença de cerâmica regional ao lado de recipientes importados reforça o interesse por uma economia que ligava distâncias maiores.

Ainda não existe confirmação sobre a embarcação perdida nem sobre todas as pessoas envolvidas na viagem. A contribuição principal está no conjunto preservado, que permite examinar transporte, consumo e fabricação no começo do período romano. Cada peça ganha sentido quando estudada junto das demais.