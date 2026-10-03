EM FOCO Resumo da matéria 01 Poço preservou objetos Um poço encharcado em Marcham conservou couro, madeira e fibras vegetais que normalmente desapareceriam com o passar dos séculos. 02 Cesta quase inteira A cesta romana manteve grande parte da trama de salgueiro, enquanto um sapato gasto e uma tábua de escrita surgiram no mesmo depósito. 03 Função ainda incerta Os objetos podem ter relação com práticas rituais do local, mas os pesquisadores tratam essa leitura como hipótese e mantêm perguntas abertas.

Em Marcham, na Inglaterra, uma cesta romana quase inteira apareceu no mesmo poço que preservou um sapato gasto e uma tábua de escrita. O solo encharcado reduziu o contato com oxigênio e manteve materiais orgânicos vulneráveis. O conjunto abre uma janela incomum para o fim do período romano na região.

O que foi encontrado no poço romano de Marcham?

O poço ficava na área arqueológica de Marcham, em Oxfordshire. Em 2006, escavações encontraram um sapato romano muito gasto e um pote completo; em 2010, o mesmo depósito revelou uma cesta quase inteira, madeira e outra cerâmica.

A equipe da Universidade de Oxford também recuperou uma pequena tábua de madeira preparada para receber cera. Ela funcionava como superfície de escrita com estilete e tinha tamanho modesto, mais adequado a listas ou mensagens curtas do que a documentos longos.

A cesta quase inteira chama atenção por manter uma estrutura feita com material orgânico

Por que couro, madeira e fibras conseguiram sobreviver?

A explicação está no ambiente abaixo do nível da água. O sedimento permaneceu encharcado e pobre em oxigênio, condição que desacelera processos que normalmente destroem couro, madeira e fibras. Por isso, objetos frágeis chegaram aos arqueólogos em estado incomum para um sítio romano.

O Vale and Ridgeway Project levou as escavações para Marcham/Frilford em 2001. O trabalho mostrou um local com ocupação da Idade do Ferro e do período romano, incluindo estruturas religiosas e depósitos que ajudam a interpretar o contexto do poço.

O que a cesta e a tábua podem revelar?

A cesta romana foi feita com trama muito fina de salgueiro. Grande parte sobreviveu, embora a base estivesse cortada. A qualidade do trabalho sugere um objeto cuidadoso, possivelmente de uso pessoal, mas sua função exata não foi determinada pelos pesquisadores.

A tábua preservou a madeira, porém a camada de cera desapareceu. Imagens especiais identificaram cortes lineares que poderiam ser vestígios de letras, mas a equipe deixou claro que ainda seria necessário verificar se esses sinais formavam algum texto legível.

A seguir listamos 4 peças e pistas que ajudam a entender por que o conteúdo desse poço chamou tanta atenção:

Cesta de salgueiro: grande parte da trama sobreviveu, inclusive detalhes do acabamento e faixas decorativas.

grande parte da trama sobreviveu, inclusive detalhes do acabamento e faixas decorativas. Tábua de escrita: a madeira foi preservada, mas a cera onde as palavras eram gravadas desapareceu.

a madeira foi preservada, mas a cera onde as palavras eram gravadas desapareceu. Sapato romano: a peça estava bastante gasta e ainda conservava partes da sola com pequenos cravos.

a peça estava bastante gasta e ainda conservava partes da sola com pequenos cravos. Potes perfurados: recipientes danificados de propósito ajudaram a levantar a hipótese de uma deposição ritual.

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Quais pistas ajudam a interpretar o depósito?

Os arqueólogos notaram que dois potes tinham sido perfurados e que a cesta apresentava cortes. Esse padrão levantou a hipótese de uma deposição ritual, na qual objetos eram inutilizados antes de serem colocados no poço, mas essa interpretação não é tratada como certeza.

O sapato, por outro lado, estava muito desgastado e provavelmente já havia perdido sua utilidade. A mistura de peças danificadas, recipientes e materiais orgânicos cria um conjunto diferente de um descarte doméstico comum e explica por que o poço recebe tanta atenção.

A seguir listamos 3 achados do poço que permitem comparar material, conservação e possível uso antes da deposição:

DADOS EM FOCO O que o poço preservou Objetos do poço de Marcham, material preservado e principal pista arqueológica. Achado Material Principal pista Cesta Salgueiro trançado Trama fina e base cortada Sapato Couro Uso intenso antes do descarte Tábua Madeira Suporte para cera e escrita

O que ainda permanece sem resposta em Marcham?

A principal dúvida é por que objetos tão diferentes terminaram juntos. A cesta poderia ter guardado itens valiosos ou sagrados, mas essa ideia continua como possibilidade arqueológica. Também não se sabe se os cortes foram feitos no mesmo momento ou por motivos iguais.

O valor do achado está justamente nessa combinação entre preservação e incerteza. O poço de Marcham conservou materiais que normalmente somem e permite comparar fabricação, desgaste e deposição. Cada peça acrescenta informação, mas o conjunto ainda não entrega uma explicação única para seu último uso.