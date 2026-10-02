EM FOCO Resumo da matéria 01 Fogo e água Um incêndio derrubou as casas de Must Farm no rio, onde lama e falta de oxigênio ajudaram a preservar madeira, tecidos e utensílios. 02 Comida nas tigelas Arqueólogos encontraram potes e tigelas com grãos e restos de alimentos ainda dentro, revelando detalhes do cotidiano doméstico. 03 Casas sobre estacas As moradias circulares foram erguidas sobre estacas acima de um curso d’água e existiram por pouco tempo antes do incêndio.

Must Farm, na Inglaterra, preservou um incêndio de 3.000 anos como uma fotografia do cotidiano da Idade do Bronze. Casas sobre um rio desabaram em chamas, e a lama protegeu tigelas, alimentos, tecidos e utensílios, mostrando até o que os moradores haviam deixado para trás naquela noite da pré-história.

Como um incêndio acabou preservando Must Farm?

Must Farm, em Cambridgeshire, era um pequeno assentamento da Idade do Bronze construído sobre estacas. A página sobre Must Farm situa o sítio perto de Whittlesey, no leste da Inglaterra.

Quando o fogo atingiu as casas, os pisos cederam e o conteúdo caiu no rio raso abaixo. Lama, água e pouco oxigênio reduziram a decomposição, preservando materiais que normalmente desapareceriam, como madeira, fibras vegetais e restos de comida.

Tigelas com restos de comida oferecem pistas diretas sobre aquilo que os moradores estavam consumindo

O que ficou dentro das tigelas e dos potes?

A Historic England registra tigelas, copos e potes com refeições ainda dentro. Também foram identificados cereais, alimentos semelhantes a mingau e restos de animais, permitindo reconstruir parte da alimentação cotidiana.

Os arqueólogos encontraram recipientes praticamente inteiros, alguns ainda no lugar onde eram usados ou armazenados. Comida preservada dentro da louça transformou o incêndio em um retrato incomum de uma cozinha da Idade do Bronze.

O que mais estava dentro das casas?

Além de alimentos, apareceram tecidos finos, ferramentas de metal, baldes de madeira, contas de vidro e utensílios. Objetos domésticos completos mostram que as casas estavam em uso normal quando o incêndio começou, sem sinais de um abandono planejado com antecedência.

Alguns tecidos foram feitos com fibras vegetais muito finas e mostram técnicas cuidadosas de produção. Roupas, ferramentas e recipientes ajudam a revelar uma comunidade com trabalho especializado, armazenamento e conexões comerciais além da região alagada.

A seguir listamos quatro elementos preservados que ajudam a visualizar esse cotidiano:

Tigelas: algumas conservaram grãos e resíduos de alimentos no interior.

algumas conservaram grãos e resíduos de alimentos no interior. Madeira: baldes, travessas e partes das casas sobreviveram no ambiente encharcado.

baldes, travessas e partes das casas sobreviveram no ambiente encharcado. Tecidos: fibras vegetais preservaram exemplos raros de roupas e produção têxtil.

fibras vegetais preservaram exemplos raros de roupas e produção têxtil. Ferramentas: objetos de metal revelam atividades domésticas e trabalho especializado.

A água e os sedimentos ajudaram a conservar materiais que normalmente desapareceriam

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Como eram as casas construídas sobre o rio?

As moradias eram circulares e ficavam elevadas por estacas de madeira. Pisos de vime, paredes leves e telhados formavam estruturas adaptadas a uma paisagem úmida, com áreas internas destinadas a cozinhar, armazenar e realizar outras tarefas.

Pesquisas mais recentes indicam que o assentamento existiu por pouco tempo antes do desastre. A ocupação curta ajuda a explicar por que muitos objetos estavam em ótimo estado e ainda reunidos em conjuntos domésticos completos.

A seguir listamos quatro exemplos principais que resumem o que as ruínas permitem observar:

DADOS EM FOCO O que sobreviveu em Must Farm Materiais encontrados em Must Farm e o que eles mostram sobre a vida na Idade do Bronze. Achado Material O que mostra Tigelas e potes Cerâmica Preparo e consumo de alimentos Baldes e travessas Madeira Utensílios domésticos Tecidos Fibras vegetais Produção de roupas Ferramentas Metal Trabalho e tecnologia

Por que Must Farm é chamado de uma cápsula do tempo?

Em muitos sítios pré-históricos restam apenas buracos de postes, fragmentos e objetos dispersos. Em Must Farm, o conteúdo das casas caiu junto, preservando relações entre objetos, espaços e atividades que normalmente se perdem depois de milhares de anos.

O incêndio destruiu o assentamento, mas criou uma condição arqueológica excepcional. Must Farm preservou o cotidiano em escala rara, das estruturas às tigelas com comida, permitindo reconstruir não só onde as pessoas viviam, mas também como usavam cada parte da casa.