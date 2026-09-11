EM FOCO Resumo da matéria 01 Quantidade faz diferença Se 600 fotos estavam previstas e apenas 12 foram entregues, o contrato ajuda a mostrar objetivamente o tamanho da entrega incompleta. 02 Perda precisa de prova Uma confirmação escrita sobre backups e recuperação ajuda a distinguir atraso, falha temporária e desaparecimento definitivo dos arquivos. 03 Momento irrepetível O aniversário não pode ser recriado do mesmo jeito, mas qualquer consequência financeira ainda depende do contrato e das provas apresentadas.

Em uma situação fictícia, uma família contratou um fotógrafo para registrar um aniversário de 80 anos, mas recebeu apenas 12 das 600 fotos prometidas. Se o restante realmente se perdeu, o serviço fotográfico precisa ser analisado pelo contrato, pela entrega combinada e pelas provas do que foi oferecido.

O que muda quando 588 fotos prometidas desaparecem?

A fotografia contratada para um evento tem valor que vai além do arquivo digital, mas a análise começa pelo básico: quantidade e forma de entrega. Se o acordo previa 600 imagens e apenas 12 chegaram, existe uma diferença objetiva a ser documentada.

O Código de Defesa do Consumidor trata da qualidade dos serviços e prevê alternativas diante de vícios na prestação. Isso não permite calcular automaticamente uma indenização, mas ajuda a discutir restituição, abatimento ou outras consequências conforme o contrato e o dano comprovado.

Registros do fotógrafo ajudam a esclarecer se havia previsão de cópias de segurança dos arquivos

Como provar que a contratação previa 600 fotos?

O contrato escrito é a referência mais direta, especialmente se informa número mínimo de imagens, prazo e forma de entrega. Orçamento, mensagens, comprovante de pagamento e anúncio também podem reforçar a expectativa quando repetem a quantidade prometida.

O Procon Goiás inclui fotógrafos e prestadores de festas entre os serviços sujeitos às regras de consumo e recomenda atenção ao contrato e ao que foi combinado. No relato fictício, isso torna importante guardar tudo que demonstre o escopo original.

O que a família deveria pedir antes de concluir que as fotos sumiram?

Antes de aceitar a perda como definitiva, vale solicitar explicação por escrito sobre arquivos brutos, backups, cartões, nuvem e prazo para tentativa de recuperação. A resposta pode mostrar se houve exclusão, falha de armazenamento ou simples atraso na organização do material.

Se o fornecedor afirmar que não há recuperação, a família pode guardar essa confirmação formal. Ela ajuda a separar atraso de perda definitiva e evita que, mais tarde, a discussão dependa apenas de uma conversa por telefone sem registro.

A seguir listamos 4 registros importantes que ajudam a organizar esse caso sem depender apenas da memória:

Contrato: localizar a cláusula que define quantidade e prazo de entrega.

localizar a cláusula que define quantidade e prazo de entrega. Mensagens: guardar confirmações sobre as 600 fotos prometidas.

guardar confirmações sobre as 600 fotos prometidas. Resposta técnica: pedir por escrito se existem backups ou possibilidade de recuperação.

pedir por escrito se existem backups ou possibilidade de recuperação. Entrega recebida: preservar as 12 imagens e a data em que foram disponibilizadas.

Uma comemoração familiar não pode ser simplesmente refeita para produzir novamente os mesmos registros

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Como medir o problema quando as imagens eram de um momento único?

O aniversário de 80 anos não pode ser repetido de maneira idêntica, mas isso não significa que qualquer valor de reparação seja automático. A análise pode considerar serviço contratado, parte entregue, impossibilidade de refazer certas imagens e provas concretas do descumprimento.

Também convém separar perda do arquivo e perda financeira. Uma coisa é o fotógrafo não entregar o material; outra é demonstrar despesas adicionais, como tentativa de recuperação profissional ou contratação de trabalho para tratar as poucas imagens restantes.

A seguir listamos 4 pontos de comparação que ajudam a separar promessa, prova e consequência prática:

DADOS EM FOCO O que cada registro ajuda a mostrar O que cada registro ajuda a mostrar. Registro O que comprova Uso na análise Contrato Quantidade prometida Define o escopo Arquivos 12 fotos entregues Mostra a parte recebida Mensagem Perda do restante Diferencia atraso de perda Recibos Gastos adicionais Ajuda a medir prejuízos

Por que 12 fotos não encerram a obrigação de entregar 600?

Entregar uma pequena parte pode demonstrar que houve algum serviço, mas não apaga a diferença entre 12 e 600 fotos quando a quantidade maior estava realmente contratada. O ponto central é saber se o número era obrigação definida ou apenas estimativa.

No relato fictício, a documentação mais forte reúne contrato, promessa de quantidade e confirmação da perda. Esses elementos mostram o tamanho da entrega incompleta e permitem discutir soluções com base no que foi efetivamente contratado, sem inventar resultado para um caso que dependeria das provas.