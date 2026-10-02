EM FOCO Resumo da matéria 01 Capital fortificada Hattusha foi a capital do Império Hitita e tinha uma muralha monumental com setores de defesa que protegiam a cidade alta. 02 Mais de 100 torres A fortificação da cidade alta formava uma muralha dupla com mais de uma centena de torres e cinco portões conhecidos. 03 Porta dos Leões Um dos acessos mais famosos conserva esculturas de leões, enquanto outros portões revelam símbolos e técnicas distintas.

Hattusha, na atual Turquia, foi uma capital hitita protegida por uma defesa capaz de impressionar ainda hoje. A cidade tinha muralhas monumentais, uma linha dupla com mais de 100 torres e portões decorados, incluindo a famosa Porta dos Leões, além de templos e áreas reais no coração da Anatólia antiga.

Por que Hattusha precisava de uma defesa tão grande?

Hattusha foi a capital do Império Hitita na Anatólia durante a Idade do Bronze. A página sobre Hatusa ajuda a situar a cidade próxima da atual Boğazkale, na Turquia central.

A capital reunia palácios, templos, áreas de comércio e bairros residenciais. Defender esse centro político e religioso exigia controlar acessos e pontos elevados, por isso as fortificações acompanhavam o relevo e cercavam uma área urbana extensa.

O portão decorado com leões combinava defesa, monumentalidade e uma forte mensagem de poder

Como funcionavam as muralhas e as mais de 100 torres?

O Ministério da Cultura e Turismo da Turquia informa que a muralha monumental ultrapassava 8 quilômetros. Na cidade alta, as ruínas mostram um sistema ainda mais complexo, com linha dupla e numerosos pontos de vigilância.

As torres reforçavam trechos sucessivos da defesa e os portões concentravam a passagem. Muralhas, bastiões e acessos monumentais formavam um sistema que aproveitava elevações naturais e obras de pedra para dificultar a entrada na capital.

O que havia nos grandes portões de Hattusha?

A Porta dos Leões, no sudoeste, recebeu grandes esculturas de leões nas laterais da entrada. Em outros pontos estavam a Porta do Rei e a Porta das Esfinges, cada uma com aparência e função próprias dentro da fortificação.

Esses acessos não eram simples aberturas no muro. Escultura, pedra e defesa se encontravam em entradas que marcavam a passagem para a cidade e também transmitiam símbolos de poder ligados ao universo hitita.

A seguir listamos quatro elementos preservados que ajudam a visualizar esse cotidiano:

Porta dos Leões: entrada sudoeste marcada por esculturas monumentais de leões.

entrada sudoeste marcada por esculturas monumentais de leões. Porta do Rei: acesso sudeste associado a uma figura esculpida em pedra.

acesso sudeste associado a uma figura esculpida em pedra. Porta das Esfinges: passagem instalada sobre um grande bastião artificial.

passagem instalada sobre um grande bastião artificial. Torres: mais de uma centena reforçava a muralha dupla da cidade alta.

A quantidade de torres ajuda a dimensionar a escala alcançada pelas muralhas ao redor da capital

Leia também: Peça de cobre de 5.300 anos confundida com um simples furador era uma broca rotativa usada antes dos primeiros faraós

Que partes da antiga capital ainda podem ser reconhecidas?

Além das muralhas, sobreviveram bases de templos, residências e áreas de armazenamento. O Grande Templo, datado do século XIII a.C., está na cidade baixa, enquanto a parte alta concentrava vários santuários dedicados a divindades hititas e hurritas.

Perto da capital fica Yazılıkaya, um santuário rochoso com relevos de deuses e governantes. Arquitetura e arte rupestre ajudam a reconstruir Hattusha como centro político, religioso e administrativo, e não apenas como uma fortaleza.

A seguir listamos quatro exemplos principais que resumem o que as ruínas permitem observar:

DADOS EM FOCO Defesas de Hattusha Principais elementos preservados ou documentados nas fortificações de Hattusha. Elemento Posição ou escala Característica Muralha geral Mais de 8 km Cercava a cidade Muralha dupla Cidade alta Mais de 100 torres Porta dos Leões Sudoeste Leões esculpidos Porta das Esfinges Sul Bastião e túnel

Por que as muralhas de Hattusha continuam impressionando?

A escala permite imaginar a importância da capital hitita. Mais de 8 quilômetros de muralhas, torres, portões e templos exigiram grande capacidade de organização, transporte de materiais e trabalho coordenado em uma paisagem de relevo irregular.

Hattusha sobrevive como um retrato de poder urbano da Idade do Bronze. A muralha dupla e a Porta dos Leões resumem essa mistura de engenharia e símbolo, enquanto o restante das ruínas mostra uma capital muito mais complexa do que suas defesas.