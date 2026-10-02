Mohenjo-daro, no atual Paquistão, mostra que uma cidade de 5.000 anos podia reunir soluções urbanas que ainda parecem modernas. Banhos públicos, poços, ruas planejadas e drenagem feita com tijolos revelam uma comunidade capaz de organizar água e esgoto muito antes das grandes cidades atuais há milhares de anos.
Como uma cidade tão antiga conseguiu ser tão organizada?
Mohenjo-daro floresceu no vale do Indo no atual Paquistão e integra a antiga Civilização do Vale do Indo. Ruas em ângulos regulares, quarteirões definidos e áreas elevadas mostram que a expansão não aconteceu de qualquer jeito.
O sítio preserva uma cidade construída em grande parte com tijolos cozidos. A combinação entre vias, casas e estruturas públicas indica que decisões sobre circulação, água e descarte de resíduos eram pensadas junto com o crescimento urbano.
O que havia por trás dos banhos, poços e esgoto?
O órgão de arqueologia do Paquistão descreve banhos públicos, poços e drenagem elaborada em Mohenjo-daro. Também aparecem fossas de infiltração, usadas para receber resíduos, e sistemas de saneamento incorporados ao desenho das ruas.
Essas soluções não eram um detalhe isolado. Água e drenagem aparecem em diferentes pontos do sítio, o que mostra uma preocupação prática com abastecimento, limpeza e retirada de água usada dentro de uma cidade densamente ocupada.
Como esse sistema funcionava no dia a dia?
As casas e ruas se conectavam a uma rede de estruturas que conduziam água e resíduos. Poços próximos das moradias reduziam a distância para buscar água, enquanto canais e drenos ajudavam a retirar o excesso das áreas habitadas.
O resultado era uma cidade onde saneamento e circulação faziam parte do mesmo desenho. Para a época, isso exigia construção padronizada, manutenção e algum nível de coordenação entre diferentes áreas urbanas.
A seguir listamos quatro elementos preservados que ajudam a visualizar esse cotidiano:
- Poços: aproximavam o acesso à água das áreas residenciais.
- Drenos: conduziam água usada e ajudavam a manter as ruas funcionais.
- Tijolos: formavam casas, paredes e partes da infraestrutura urbana.
- Banhos: mostram que água e higiene também tinham espaço público.
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O que ainda pode ser visto nas ruínas?
O sítio arqueológico preserva ruas, fundações, paredes, poços e áreas monumentais. O Grande Banho é uma das estruturas mais conhecidas, mas o interesse arqueológico também está nos elementos menores que mostram como a população vivia.
A preservação permite observar como tijolos e drenagem foram combinados em uma malha urbana extensa. Apenas parte da área foi escavada, por isso o que está visível representa somente uma fração da antiga cidade.
A seguir listamos quatro exemplos principais que resumem o que as ruínas permitem observar:
|Estrutura
|Função observada
|O que revela
|Poços
|Acesso à água
|Abastecimento próximo das casas
|Drenagem
|Condução de água e resíduos
|Planejamento sanitário
|Banhos públicos
|Uso coletivo da água
|Infraestrutura compartilhada
|Ruas planejadas
|Circulação urbana
|Organização dos quarteirões
Por que Mohenjo-daro ainda surpreende 5.000 anos depois?
A surpresa vem do contraste entre idade e organização. Mohenjo-daro prova que cidades muito antigas podiam planejar água, ruas e resíduos com soluções integradas, sem depender das tecnologias modernas que hoje associamos ao saneamento urbano.
Mais do que uma curiosidade arqueológica, o sítio mostra que planejamento urbano é uma preocupação de milhares de anos. Banhos, poços, tijolos e drenos ajudam a reconstruir uma cidade que tratava infraestrutura como parte central da vida coletiva.
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