EM FOCO Resumo da matéria 01 Cidade planejada Mohenjo-daro foi organizada com ruas, poços e drenagem, mostrando um nível de planejamento urbano raro para uma cidade de cerca de 5.000 anos. 02 Água no cotidiano Banhos públicos e estruturas de saneamento mostram que água, limpeza e descarte de resíduos faziam parte da organização da cidade. 03 Tijolos por toda parte Grande parte das construções usava tijolos, material que ajudou a formar casas, ruas e estruturas que ainda podem ser estudadas.

Mohenjo-daro, no atual Paquistão, mostra que uma cidade de 5.000 anos podia reunir soluções urbanas que ainda parecem modernas. Banhos públicos, poços, ruas planejadas e drenagem feita com tijolos revelam uma comunidade capaz de organizar água e esgoto muito antes das grandes cidades atuais há milhares de anos.

Como uma cidade tão antiga conseguiu ser tão organizada?

Mohenjo-daro floresceu no vale do Indo no atual Paquistão e integra a antiga Civilização do Vale do Indo. Ruas em ângulos regulares, quarteirões definidos e áreas elevadas mostram que a expansão não aconteceu de qualquer jeito.

O sítio preserva uma cidade construída em grande parte com tijolos cozidos. A combinação entre vias, casas e estruturas públicas indica que decisões sobre circulação, água e descarte de resíduos eram pensadas junto com o crescimento urbano.

Poços e sistemas de drenagem ajudam a entender como a população lidava com água e higiene

O que havia por trás dos banhos, poços e esgoto?

O órgão de arqueologia do Paquistão descreve banhos públicos, poços e drenagem elaborada em Mohenjo-daro. Também aparecem fossas de infiltração, usadas para receber resíduos, e sistemas de saneamento incorporados ao desenho das ruas.

Essas soluções não eram um detalhe isolado. Água e drenagem aparecem em diferentes pontos do sítio, o que mostra uma preocupação prática com abastecimento, limpeza e retirada de água usada dentro de uma cidade densamente ocupada.

Como esse sistema funcionava no dia a dia?

As casas e ruas se conectavam a uma rede de estruturas que conduziam água e resíduos. Poços próximos das moradias reduziam a distância para buscar água, enquanto canais e drenos ajudavam a retirar o excesso das áreas habitadas.

O resultado era uma cidade onde saneamento e circulação faziam parte do mesmo desenho. Para a época, isso exigia construção padronizada, manutenção e algum nível de coordenação entre diferentes áreas urbanas.

A seguir listamos quatro elementos preservados que ajudam a visualizar esse cotidiano:

Poços: aproximavam o acesso à água das áreas residenciais.

aproximavam o acesso à água das áreas residenciais. Drenos: conduziam água usada e ajudavam a manter as ruas funcionais.

conduziam água usada e ajudavam a manter as ruas funcionais. Tijolos: formavam casas, paredes e partes da infraestrutura urbana.

formavam casas, paredes e partes da infraestrutura urbana. Banhos: mostram que água e higiene também tinham espaço público.

Tijolos eram usados não apenas nas construções, mas também em estruturas ligadas ao saneamento

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O que ainda pode ser visto nas ruínas?

O sítio arqueológico preserva ruas, fundações, paredes, poços e áreas monumentais. O Grande Banho é uma das estruturas mais conhecidas, mas o interesse arqueológico também está nos elementos menores que mostram como a população vivia.

A preservação permite observar como tijolos e drenagem foram combinados em uma malha urbana extensa. Apenas parte da área foi escavada, por isso o que está visível representa somente uma fração da antiga cidade.

A seguir listamos quatro exemplos principais que resumem o que as ruínas permitem observar:

DADOS EM FOCO Estruturas de Mohenjo-daro Resumo de estruturas urbanas e suas funções em Mohenjo-daro. Estrutura Função observada O que revela Poços Acesso à água Abastecimento próximo das casas Drenagem Condução de água e resíduos Planejamento sanitário Banhos públicos Uso coletivo da água Infraestrutura compartilhada Ruas planejadas Circulação urbana Organização dos quarteirões

Por que Mohenjo-daro ainda surpreende 5.000 anos depois?

A surpresa vem do contraste entre idade e organização. Mohenjo-daro prova que cidades muito antigas podiam planejar água, ruas e resíduos com soluções integradas, sem depender das tecnologias modernas que hoje associamos ao saneamento urbano.

Mais do que uma curiosidade arqueológica, o sítio mostra que planejamento urbano é uma preocupação de milhares de anos. Banhos, poços, tijolos e drenos ajudam a reconstruir uma cidade que tratava infraestrutura como parte central da vida coletiva.