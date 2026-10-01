Em Göbeklitepe, sítio neolítico da atual Turquia, dois sepultamentos intactos abriram uma nova explicação para um enigma de décadas. Os achados, datados do Neolítico Pré-Cerâmico B, podem ajudar a entender por que 928 fragmentos humanos apareceram espalhados pelo local ao longo das escavações modernas.

Por que os sepultamentos intactos mudam a leitura de Göbeklitepe?

Até agora, grande parte dos restos humanos vinha de contextos fragmentados e misturados ao preenchimento das construções. Encontrar sepultamentos preservados permite observar posição, danos e relação com o solo, criando uma referência que antes faltava para comparar os ossos dispersos.

O sítio de Göbekli Tepe foi ocupado no Neolítico Pré-Cerâmico e reúne estruturas monumentais e áreas domésticas. Esse contexto é importante porque enterros sob pisos e junto a edifícios eram práticas conhecidas em comunidades da região naquele período.

Sepultamentos de Göbeklitepe explicam ossos dispersos

O que os dois enterramentos revelaram sobre os ossos espalhados?

O estudo descreve dois contextos funerários do Neolítico Pré-Cerâmico B, entre aproximadamente 8700 e 8000 a.C. Os danos observados nos esqueletos preservados são compatíveis com processos que também afetaram parte dos fragmentos encontrados em áreas mais baixas do sítio.

Publicado na PLOS One, o trabalho propõe que sedimentos deslizados de setores mais altos podem ter carregado restos originalmente enterrados sob construções. A hipótese explica parte da dispersão sem excluir práticas funerárias deliberadas.

Quais pistas sustentam a hipótese de deslocamento pelo terreno?

A comparação entre os enterros e os materiais soltos mostra que erosão e deslizamentos podem ter reorganizado ossos ao longo do tempo. Construções sucessivas, pressão sobre a encosta, chuvas e outros eventos naturais alteram depósitos arqueológicos e podem mover materiais para pontos mais baixos.

As pistas principais consideradas nessa interpretação incluem:

Posição na encosta: áreas altas podem alimentar depósitos encontrados abaixo.

áreas altas podem alimentar depósitos encontrados abaixo. Danos semelhantes: fraturas e alterações ajudam a comparar contextos preservados e dispersos.

fraturas e alterações ajudam a comparar contextos preservados e dispersos. Preenchimentos misturados: sedimentos podem reunir materiais de momentos e locais diferentes.

sedimentos podem reunir materiais de momentos e locais diferentes. Enterros sob construções: a prática oferece uma origem plausível para parte dos restos deslocados.

Sepultamentos de Göbeklitepe explicam ossos dispersos

Os 928 fragmentos deixam de ter relação com rituais funerários?

Não. A nova explicação indica que processos naturais podem ter participado da dispersão, mas não elimina ações humanas sobre os restos. Alguns fragmentos apresentam modificações interpretadas como tratamento deliberado, o que sugere que diferentes práticas funerárias podem ter coexistido no mesmo sítio.

O Instituto Arqueológico Alemão destaca justamente essa diversidade. Os novos enterramentos oferecem uma peça adicional para separar o que pode ter resultado de sepultamento, movimentação natural do terreno e manipulação humana posterior.

Por que esses dois enterros são tão importantes para as próximas escavações?

Com uma referência preservada, futuras descobertas poderão ser comparadas com posição dos corpos, sedimentos e marcas nos ossos. Isso ajuda a testar se outros fragmentos vieram de sepultamentos deslocados ou se pertencem a práticas diferentes realizadas nas construções monumentais.

Os dois contextos não encerram o enigma, mas mudam o ponto de partida. Em vez de tratar todos os ossos dispersos como um único comportamento, os arqueólogos agora podem reconstruir múltiplos caminhos funerários e observar como o próprio terreno transformou o registro ao longo de milhares de anos.