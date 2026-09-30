EM FOCO Resumo da matéria 01 DNA em 80 sementes Pesquisadores sequenciaram 80 sementes preservadas em poços de Cetamura del Chianti, cobrindo séculos de ocupação etrusca e romana. 02 Clone de uva branca A maior parte das amostras pertencia a uma mesma linhagem mantida por séculos, com marcadores ligados a bagas brancas. 03 Mudança sob Roma Depois da conquista romana, novas variedades aparecem no sítio, sinal de conexões agrícolas mais amplas dentro do império.

Poços antigos no coração da Toscana conservaram sementes capazes de contar uma história diferente do vinho local. O DNA das uvas de Cetamura del Chianti mostrou que a linhagem dominante durante séculos produzia bagas brancas, contraste marcante com a fama atual da região pelos tintos à base de Sangiovese.

De onde vieram as sementes analisadas pelos pesquisadores?

As sementes vieram de poços em Cetamura del Chianti, assentamento ocupado por etruscos e romanos entre outros períodos. O local fica na atual região de Chianti, na Toscana, hoje conhecida internacionalmente por seus vinhos tintos.

O sítio é estudado há décadas pela Florida State University. A água e a lama pobre em oxigênio preservaram milhares de sementes, oferecendo material incomum para reconstruir a viticultura entre cerca de 300 a.C. e 300 d.C.

As sementes mostram que a paisagem agrícola antiga podia ser diferente daquela associada à região atualmente – Imagem ilustrativa

O que o DNA revelou sobre a cor dessas uvas?

O novo estudo sequenciou 80 sementes antigas. Uma grande maioria pertencia a uma mesma variedade geneticamente idêntica, mantida desde o período etrusco até o romano. Marcadores ligados à cor indicaram que essa linhagem dominante produzia bagas brancas.

O resultado surpreende pelo contraste com o presente, mas não significa que toda a Toscana antiga cultivasse apenas uvas claras. A evidência vale diretamente para Cetamura del Chianti, onde o conjunto preservado permite acompanhar uma mesma população de videiras durante vários séculos.

Como uma mesma variedade conseguiu durar por tanto tempo?

A repetição genética sugere que produtores não dependiam apenas de plantas surgidas ao acaso por sementes. Eles provavelmente mantinham características desejadas por propagação vegetativa, multiplicando videiras escolhidas por estacas ou outras técnicas que conservam o mesmo patrimônio genético.

Essa continuidade atravessou mudanças políticas importantes. A linhagem aparece antes e depois da expansão romana no local, mostrando conhecimento agrícola acumulado. Mais tarde, porém, novas variedades entram no conjunto e sugerem integração a redes maiores de cultivo e circulação.

A seguir listamos quatro resultados genéticos que ajudam a reconstruir como as videiras foram mantidas e modificadas em Cetamura:

80 sementes: foram sequenciadas para comparar parentesco e características genéticas.

foram sequenciadas para comparar parentesco e características genéticas. Uma linhagem dominante: apareceu repetidamente ao longo de séculos no sítio.

apareceu repetidamente ao longo de séculos no sítio. Bagas brancas: foram indicadas por marcadores genéticos ligados à cor da uva.

foram indicadas por marcadores genéticos ligados à cor da uva. Novas variedades: surgiram depois da conquista romana e ampliaram a diversidade local.

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A análise ajuda a entender quais variedades eram cultivadas e selecionadas pelas comunidades locais – Imagem ilustrativa

Por que os poços foram tão importantes para essa descoberta?

Sementes normalmente se degradam e perdem DNA útil. Nos poços de Cetamura, lama encharcada e pouco oxigênio limitaram a decomposição. Isso preservou material genético antigo suficiente para comparar indivíduos e investigar características que não podem ser vistas apenas pelo formato externo.

O estudo combina genética com contexto arqueológico e datação das camadas. Assim, não mostra apenas que existia uma uva branca, mas acompanha continuidade e substituição de variedades ao longo do tempo, ligando práticas agrícolas locais a transformações do mundo etrusco e romano.

A seguir listamos três pistas do estudo que ligam o DNA das sementes às mudanças na viticultura antiga:

DADOS EM FOCO Da semente ao vinhedo antigo Tabela com evidência, período e interpretação da análise genética das sementes de uva Evidência Período O que indica Clone dominante Etrusco ao romano Linhagem mantida por vários séculos Marcadores de cor Amostras sequenciadas Variedade dominante produzia bagas brancas Novos perfis genéticos Após conquista romana Entrada de outras variedades no assentamento

O que essa descoberta muda na história do vinho do Chianti?

Ela acrescenta uma fase pouco intuitiva à longa tradição vinícola local. Em Cetamura, a variedade mais persistente identificada geneticamente era de bagas brancas, enquanto a imagem moderna do Chianti se apoia sobretudo em tintos, especialmente os associados à uva Sangiovese.

A descoberta não cria uma linha direta entre aquela videira e uma garrafa atual. Ela mostra algo mais concreto: produtores antigos já selecionavam e mantinham linhagens por muitas gerações, e a composição dos vinhedos mudou conforme novas conexões políticas e agrícolas chegaram à região.