EM FOCO Resumo da matéria 01 Barcos quase invisíveis Escaneamentos feitos em 2024 revelaram 23 possíveis gravuras de barcos que não apareciam no levantamento publicado quatro décadas antes. 02 Datas diferentes A análise indica que os desenhos não nasceram de uma única ação e continuaram sendo acrescentados da Idade do Bronze à Idade do Ferro. 03 Porto conectado Os formatos dos barcos combinam referências levantinas e egeias com detalhes locais, refletindo a posição marítima de Kition no Mediterrâneo oriental.

Riscos quase apagados em blocos de pedra ganharam forma quando pesquisadores escanearam um antigo templo no Chipre. O laser em Kition revelou 23 possíveis gravuras de barcos antes não reconhecidas e mostrou que a parede recebeu desenhos por séculos, ligando religião, porto e navegação no Mediterrâneo antigo.

O que o laser revelou na parede do templo de Kition?

O estudo revisitou a fachada sul do Templo 1 de Kition, em Larnaca. Em 2024, oito varreduras de alta resolução registraram sulcos muito rasos e permitiram examinar profundidade, direção e ângulo das marcas sem tocar a pedra.

Além das gravuras publicadas nos anos 1980, a equipe identificou 23 possíveis barcos nos blocos do Templo 1. Nem todos têm a mesma certeza: nove receberam nível máximo de confiança, seis ficaram no nível intermediário e oito permanecem mais duvidosos.

Os possíveis barcos podem oferecer novas pistas sobre a relação daquela comunidade com o mar – Imagem ilustrativa

Por que algumas gravuras só apareceram agora?

A superfície ficou exposta ao tempo desde a escavação, e linhas finas podem desaparecer visualmente entre erosão, rachaduras e danos. O modelo tridimensional separa pequenas diferenças de relevo e ajuda a testar se um risco foi realmente produzido por ferramenta.

A própria página oficial de Kition Archaeological Site destaca desenhos de navios gravados em paredes do antigo porto. O novo trabalho amplia esse registro e corrige detalhes que desenhos antigos não mostravam.

O que os barcos contam sobre quem passou por Kition?

As formas registradas incluem cascos e detalhes comparáveis a tradições do Levante e do Egeu, além de características locais. Isso combina com a posição de Kition como porto, conectado a rotas marítimas do Mediterrâneo oriental durante diferentes fases de ocupação.

O estudo também encontrou imagens em partes construídas em momentos distintos. Por isso, os autores rejeitam a ideia de uma composição feita de uma só vez e propõem gravações acumuladas por gerações, da Idade do Bronze tardia ao início da Idade do Ferro.

A seguir listamos quatro pontos da classificação que mostram por que os 23 registros não têm todos o mesmo grau de certeza:

Nível 3: nove novas marcas foram classificadas como barcos com alta confiança.

nove novas marcas foram classificadas como barcos com alta confiança. Nível 2: seis apresentam características compatíveis, mas ainda guardam alguma dúvida.

seis apresentam características compatíveis, mas ainda guardam alguma dúvida. Nível 1: oito são possibilidades mais fracas e podem representar dano ou outra marca.

oito são possibilidades mais fracas e podem representar dano ou outra marca. Cronologia: os desenhos parecem ter sido acrescentados em diferentes fases do templo.

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O escaneamento digital ajuda a registrar detalhes sem precisar tocar diretamente na superfície antiga – Imagem ilustrativa

Como o escaneamento separou barco, dano e risco natural?

O scanner criou uma nuvem densa de pontos da superfície. Depois, programas mediram distância e ângulo em relação ao plano da pedra. Esse processo permitiu destacar incisões rasas que uma fotografia comum ou uma observação rápida dificilmente mostrariam com a mesma clareza.

Os pesquisadores classificaram cada anomalia por grau de confiança, em vez de chamar todo risco de barco. Essa escolha deixa explícita a margem de incerteza e preserva a diferença entre desenhos bem reconhecíveis e marcas que ainda podem ter outra origem.

A seguir listamos três etapas da pesquisa que ajudam a entender como o novo levantamento mudou a leitura da parede:

DADOS EM FOCO O que o laser mudou Tabela com etapa, registro e principal resultado do estudo das gravuras de barcos em Kition Etapa Registro O que mudou Publicação antiga 19 gravuras no Templo 1 Primeiro corpus conhecido da fachada Escaneamento de 2024 23 possíveis novas gravuras Sulcos e detalhes antes não reconhecidos Reanálise cronológica Bronze ao Ferro Desenhos não foram feitos em um único momento

O que ainda falta entender sobre essas gravuras?

Os navios mostram uma ligação duradoura com o mar, mas a razão exata para alguém riscá-los em uma área monumental continua aberta. Eles podem ter carregado memória, identidade ou prática ritual, porém o estudo evita escolher uma única explicação sem novas evidências.

O ganho mais sólido está no registro: o laser preserva digitalmente linhas que seguem sofrendo desgaste e permite comparar detalhes antes invisíveis. Assim, 23 possíveis novos barcos não encerram a história de Kition, mas ampliam o material disponível para investigar quem os gravou e quando.