EM FOCO Resumo da matéria 01 Sete lascas antigas Escavações em Calio, na ilha de Sulawesi, recuperaram sete lascas de pedra feitas por hominínios em sedimentos muito antigos. 02 Idade surpreendente As camadas associadas às peças têm pelo menos 1,04 milhão de anos e podem alcançar cerca de 1,48 milhão de anos. 03 Travessia pelo mar Sulawesi permaneceu separada do continente por barreiras oceânicas, por isso a presença desses hominínios implica alguma forma de travessia marítima.

Sete pequenas lascas mudaram uma história enorme: as ferramentas de Sulawesi podem ter até 1,48 milhão de anos. Elas mostram que antigos parentes humanos chegaram a uma ilha cercada por mar muito antes do Homo sapiens, deixando pistas de uma travessia oceânica muito antiga ainda sem explicação completa.

O que exatamente foi encontrado em Sulawesi?

No sítio de Calio, no sul de Sulawesi, também chamada Celebes, pesquisadores recuperaram sete lascas de pedra. Elas apresentam marcas de retirada intencional, diferentes dos seixos naturais encontrados nos mesmos depósitos fluviais.

Todas foram feitas de sílex local. Algumas mostram que uma lasca maior serviu como base para produzir outra menor, sinal de uma técnica simples, mas controlada. Os autores afirmam que as peças foram fabricadas por hominínios, embora ainda não saibam qual espécie vivia ali.

A idade dos objetos empurra essa possível travessia para um período muito mais antigo do que se imaginava

Como os pesquisadores chegaram à idade de até 1,48 milhão de anos?

O estudo publicado na revista Nature combinou paleomagnetismo com datação de dentes fósseis. O resultado dá às camadas com artefatos uma idade mínima de 1,04 milhão de anos, com possibilidade de chegar a 1,48 milhão.

Isso não significa que cada lasca tenha exatamente 1,48 milhão de anos. Esse valor marca o extremo possível da datação. Ainda assim, o limite mínimo já empurra a presença de antigos parentes humanos em Sulawesi centenas de milhares de anos para trás.

Por que essas ferramentas apontam para uma travessia marítima?

Sulawesi faz parte de Wallacea, uma região de ilhas que não ficou ligada ao continente asiático por pontes de terra mesmo quando o nível do mar baixou. Para chegar ali, os hominínios tiveram de superar barreiras de água entre as massas de terra.

A descoberta não mostra como a travessia aconteceu. Pode ter envolvido algum tipo de embarcação simples ou deslocamento acidental sobre material flutuante. O que a arqueologia sustenta é a chegada à ilha; o método usado para cruzar o mar continua aberto.

A seguir listamos quatro pistas do achado que ajudam a separar evidência direta de interpretação:

Sete artefatos: foram recuperados em depósitos antigos no sítio de Calio.

foram recuperados em depósitos antigos no sítio de Calio. Data mínima: as evidências apontam para pelo menos 1,04 milhão de anos.

as evidências apontam para pelo menos 1,04 milhão de anos. Barreira oceânica: Sulawesi não estava ligada ao continente por terra firme.

Sulawesi não estava ligada ao continente por terra firme. Espécie desconhecida: nenhum fóssil humano do responsável pelas ferramentas foi encontrado ali.

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O isolamento geográfico torna o conjunto especialmente importante para entender deslocamentos humanos antigos

O que mudou na história dos primeiros humanos da região?

Antes de Calio, a evidência mais antiga conhecida em Sulawesi tinha cerca de 194 mil anos. A nova cronologia coloca ocupação hominínia na ilha na mesma escala de tempo de Flores, onde outros grupos arcaicos também chegaram muito antes dos humanos modernos.

A comparação mostra um cenário maior: diferentes ilhas de Wallacea receberam hominínios em épocas remotas. Ainda não é possível ligar diretamente esses grupos ao Homo floresiensis ou ao Homo luzonensis. Cada sítio acrescenta uma peça, mas a árvore de parentesco continua incompleta.

A seguir listamos três pontos centrais que resumem o que a descoberta permite afirmar hoje:

DADOS EM FOCO O que o achado demonstra Resumo das principais conclusões e limites do achado arqueológico em Calio, Sulawesi. Ponto O que sabemos O que falta Idade Pelo menos 1,04 milhão de anos Precisar a idade de cada peça Travessia A ilha exigia cruzar água Saber como o mar foi cruzado Autores Foram hominínios Identificar a espécie

Por que sete pedras podem mudar uma história tão antiga?

Ferramentas de pedra sobrevivem onde ossos podem desaparecer. Por isso, sete peças pequenas conseguem registrar uma presença humana arcaica sem revelar rosto, corpo ou nome da espécie. O valor está no contexto geológico, nas marcas de fabricação e na datação das camadas.

O achado de Calio amplia a história das migrações antigas pelo Sudeste Asiático. A grande pergunta agora é quem chegou a Sulawesi e de que forma atravessou o mar. Até aparecerem fósseis ou novos sítios, as lascas são a pista mais antiga dessa jornada.